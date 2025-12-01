ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Mau hadiah lebih banyak? Tenang, masih ada lagi! Musim ini menyajikan beberapa Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren, seperti:

x200 Fragmen Pahlawan (1 Pahlawan utuh)

x3 Keping Evolusi Tungku

Peti Hoki Kue Jahe

Kosmetik keren

Dan masih banyak lagi!

DUA BELAS HARI CLASHMAS

Kapan? Mulai14 Desember

Pada hari ke-12 Clashmas, kekasihku memberiku: satu Peti Hoki Sihir Bintang 5!

Raja tahu siapa yang tidur dan siapa yang bertempur, jadi kumpulkan cukup Mahkota untuk mendapatkan hadiah Clashmas terbaik!