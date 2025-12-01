Skip to content
Musim Baru: Liburan Heroik

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:

  • Pahlawan Baru: P.E.K.K.A Mini, Musketeer, Raksasa, dan Kesatria

  • Acara liburan spesial: Dua Belas Hari Clashmas

  • Mode permainan dan tantangan

  • Acara Perburuan Mahkota

  • Liga 2v2

  • Ekspedisi Klan

PAHLAWAN BARU

P.E.K.K.A Mini Pahlawan

Ayo racik bumbu kemenangan!

Pahlawan ini mampu menghabisi lawannya dengan elegan. P.E.K.K.A Mini Pahlawan memakan panekuk untuk naik level. Makin lama ditunggu, makin banyak panekuk yang dimasak, makin tinggi pula level yang didapat. Tapi jangan kelamaan, ya! Perutnya hanya sanggup menampung 5 panekuk dan maksimal naik 5 level.

Musketeer Pahlawan

Awas, dia punya bangunan peledak yang dahsyat!

Musketeer Pahlawan kini makin ganas! Dia mengerahkan turet otomatis jarak dekat di depannya untuk menghasilkan kerusakan area efek dan mempertahankan kehormatannya.

Raksasa Pahlawan

Gelandang bintang baru!

Kekuatan lengan Raksasa Pahlawan memang tidak kaleng-kaleng. Aktifkan kemampuannya untuk melempar peleton lawan dengan nyawa tertinggi di sekitarnya ke sisi lain, yang akan memberi efek kejut dan kerusakan saat mendarat.

Kesatria Pahlawan

Datang satu, datang semua!

Segala jenis kumis lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan kumis Pahlawan ini. Kesatria Pahlawan menggunakan kumis menawannya untuk memancing tembakan lawan, tapi harus dengan perlindungan perisai barunya yang kinclong itu.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Klasik Diotak-atik: 1–8 Desember

Ayo bertempur dengan Peleton OG dalam tiga bentuk berbeda!

  • Tantangan: 5–8 Desember

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (latar dan dekorasi) + Emote

Semarak Liburan Babi: 8–15 Desember

Penunggang Babi Santa akhirnya datang. Musim hadiah dan kejayaan telah tiba. Mari rayakan dengan meriah!

  • Tantangan: 12–15 November

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (latar dan dekorasi) + Emote

ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Mau hadiah lebih banyak? Tenang, masih ada lagi! Musim ini menyajikan beberapa Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren, seperti:

  • x200 Fragmen Pahlawan (1 Pahlawan utuh)

  • x3 Keping Evolusi Tungku

  • Peti Hoki Kue Jahe

  • Kosmetik keren

  • Dan masih banyak lagi!

DUA BELAS HARI CLASHMAS

Kapan? Mulai14 Desember

Pada hari ke-12 Clashmas, kekasihku memberiku: satu Peti Hoki Sihir Bintang 5!

Raja tahu siapa yang tidur dan siapa yang bertempur, jadi kumpulkan cukup Mahkota untuk mendapatkan hadiah Clashmas terbaik!

LIGA 2v2

Ayo bekerja sama dengan teman dan raih peringkat yang lebih tinggi hingga mencapai Liga Kompetitif. Raih puncak dan dapatkan gelar duo terbaik!

EKSPEDISI KLAN

Dua Ekspedisi melintasi lautan kerajaan akan dimulai musim ini! Jika kamu belum ada di Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Pastikan untuk menengok server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Reddit untuk membagikan opinimu terkait semua hal Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale