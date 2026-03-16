Buka Pahlawan secara GRATIS!

Jika kamu sudah berada di Arena 5 atau lebih, kamu akan menerima 200 Koin Pahlawan untuk memilih Pahlawan selanjutnya yang ingin kamu rekrut ke dalam tim segera setelah pembaruan diluncurkan! Koin Pahlawan (mata uang yang tadinya bernama Fragmen Pahlawan) bisa digunakan untuk membuka Pahlawan pilihanmu!

Sudah punya hampir 200? Jangan cemas, penyimpananmu bisa menampung lebih banyak Koin Pahlawan satu kali ini saja! Ke depannya, Koin Pahlawan yang bisa disimpan akan dibatasi hingga 200, jadi segera panggil Pahlawanmu berikutnya saat sudah punya cukup Koin! Setelah menerima 200 Koin Pahlawan gratis dari kompensasi perombakan, kelebihan Koin Pahlawan akan dikonversi menjadi Permata (1 Koin Pahlawan setara dengan 1 Permata).

Jika kamu sudah membuka Pahlawan, kamu akan mendapat waktu 3 bulan setelah pembaruan dirilis untuk mengklaim Koin Pahlawan dari acara ini. Jika kamu pemain baru, kamu akan mendapatkan 200 Koin Pahlawan saat mencapai Arena 5.

Koin Pahlawan dapat diperoleh melalui jalan hadiah gratis Pass Royale dan kamu bisa meraih hingga 75 koin setiap musim!

Pilih Pahlawanmu

Pahlawan tidak akan lagi dipanggil secara acak. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih Pahlawan mana yang ingin kamu buka!

Setelah kamu memiliki 200 Koin Pahlawan, buka tab Barang Sihir dan temukan bagian Pahlawan. Dari sana, ketuk "Buka" dan pilih Pahlawan mana yang ingin dibuka dengan Koin Pahlawan.

Pahlawan Baru Langsung Tersedia

Siapkan Koin Pahlawanmu! Mulai sekarang, Pahlawan baru akan tersedia untuk dibuka setelah dirilis. Setelah punya 200 Koin Pahlawan, kamu bisa mengambil bentuk kartu baru yang berkilau itu!