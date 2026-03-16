16 Mar 2026
Pembaruan Pertengahan Maret

Semoga kamu sudah menikmati semua perayaan Ulang Tahun seperti kami! Sekarang, saatnya menambah tantangan. Pada awal bulan ini, kami mengumumkan bahwa pembaruan pertengahan Maret akan disertai dengan perubahan besar. Hari ini, 16 Maret, perubahan tersebut tiba di Clash Royale.

Berikut ini semua perubahan yang diluncurkan:

  • Sistem Membuka Pahlawan Baru

    • Buka Pahlawan secara GRATIS!

    • Pilih Pahlawanmu

    • Pahlawan Baru Langsung Tersedia

  • Perombakan Slot Dek: 1 Evolusi, 1 Pahlawan, dan 1 Slot Bebas

  • Perubahan Peti Hoki Sihir Bintang 5

  • Lebih Banyak Perubahan, Peningkatan, dan Perbaikan Bug

Detail selengkapnya di bawah ini!

SISTEM MEMBUKA PAHLAWAN BARU

Buka Pahlawan secara GRATIS!

Jika kamu sudah berada di Arena 5 atau lebih, kamu akan menerima 200 Koin Pahlawan untuk memilih Pahlawan selanjutnya yang ingin kamu rekrut ke dalam tim segera setelah pembaruan diluncurkan! Koin Pahlawan (mata uang yang tadinya bernama Fragmen Pahlawan) bisa digunakan untuk membuka Pahlawan pilihanmu!

Sudah punya hampir 200? Jangan cemas, penyimpananmu bisa menampung lebih banyak Koin Pahlawan satu kali ini saja! Ke depannya, Koin Pahlawan yang bisa disimpan akan dibatasi hingga 200, jadi segera panggil Pahlawanmu berikutnya saat sudah punya cukup Koin! Setelah menerima 200 Koin Pahlawan gratis dari kompensasi perombakan, kelebihan Koin Pahlawan akan dikonversi menjadi Permata (1 Koin Pahlawan setara dengan 1 Permata).

Jika kamu sudah membuka Pahlawan, kamu akan mendapat waktu 3 bulan setelah pembaruan dirilis untuk mengklaim Koin Pahlawan dari acara ini. Jika kamu pemain baru, kamu akan mendapatkan 200 Koin Pahlawan saat mencapai Arena 5.

Koin Pahlawan dapat diperoleh melalui jalan hadiah gratis Pass Royale dan kamu bisa meraih hingga 75 koin setiap musim!

Pilih Pahlawanmu

Pahlawan tidak akan lagi dipanggil secara acak. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih Pahlawan mana yang ingin kamu buka!

Setelah kamu memiliki 200 Koin Pahlawan, buka tab Barang Sihir dan temukan bagian Pahlawan. Dari sana, ketuk "Buka" dan pilih Pahlawan mana yang ingin dibuka dengan Koin Pahlawan.

Pahlawan Baru Langsung Tersedia

Siapkan Koin Pahlawanmu! Mulai sekarang, Pahlawan baru akan tersedia untuk dibuka setelah dirilis. Setelah punya 200 Koin Pahlawan, kamu bisa mengambil bentuk kartu baru yang berkilau itu!

PEROMBAKAN SLOT DEK

Sesuai permintaan banyak anggota komunitas, kami mengurangi jumlah maksimum slot dek spesial dari 4 menjadi 3. Tujuan kami melakukan perubahan ini adalah untuk membatasi kompleksitas dan mempertahankan alur permainan inti sambil memastikan semua pemain tetap bisa membangun dek secara fleksibel.

Mode Peringkat, acara, dan tantangan akan menggunakan slot berikut:

  • 1 Slot Evolusi: Khusus untuk Evolusi

  • 1 Slot Pahlawan: Untuk Pahlawan dan Jawara

  • 1 Slot Bebas: Untuk Evolusi, Pahlawan, dan Jawara

Untuk Jalan Trofi, kamu akan membuka setiap slot sesuai progres!

  • 1 Slot Evolusi: Arena 3

  • 1 Slot Pahlawan: Arena 5

  • 1 Slot Bebas: Arena 10

Slot Bebas memberikanmu kebebasan memilih bentuk kartu apa pun. Jika kamu punya kartu dengan Evolusi dan bentuk Pahlawan yang terbuka, kamu bisa menukar kemampuan aktifnya saat ditempatkan di Slot Bebas. Pilih kartu di dek dan ketuk tombol tukar!

PERUBAHAN PETI HOKI SIHIR BINTANG 5

Peti Hoki Sihir Bintang 5 kini memberikan hadiah lebih banyak Kartu Joker!

Mulai hari ini, jumlah Kartu Joker yang diterima dari Peti Hoki Sihir Bintang 5 akan setidaknya setara dengan peningkatan penuh berdasarkan Level Petimu. Ini berarti kamu bisa menerima hingga 3x lebih banyak Kartu Joker, tergantung kelangkaan dan Level Peti. Guna mendukung hadiah yang lebih besar ini, kami juga menyesuaikan kemungkinan hadiah.

Di bawah ini, kamu akan menemukan tabel hadiah yang bisa kamu terima sekarang dari satu Peti Hoki Sihir Bintang 5.

Jumlah Kartu Lama dan Baru per Peti Hoki Sihir Bintang 5 (Level Peti 11+)

Kartu Joker Umum LamaKartu Joker Umum BaruKartu Joker Langka LamaKartu Joker Langka BaruKartu Joker Epik LamaKartu Joker Epik BaruKartu Joker Legendaris LamaKartu Joker Legendaris BaruKartu Joker Jawara LamaKartu Joker Jawara Baru
Level Peti 111.2001.200240300▲303034▲
Level Peti 121.4001.500▲280400▲3550▲46▲33
Level Peti 131.6002.500▲320550▲4070▲49▲35▲
Level Peti 141.8003.500▲360750▲45100▲512▲48▲
Level Peti 152.0005.500▲4001.000▲50130▲614▲411▲
Level Peti 162.5007.500▲4651.400▲60180▲720▲515▲

Peti Hoki Sihir Bintang 5 di bawah Level 11 akan memberikan jumlah kartu yang sama dengan sebelumnya karena isinya sudah setara dengan satu peningkatan penuh.

Peluang Hadiah Lama dan Baru untuk Peti Hoki Sihir Bintang 5 (Level Peti 13+)

Peluang Hadiah LamaPeluang Hadiah Baru
Kartu Acak59,5%57,5% ▼
Kartu Joker Umum8%9% ▲
Kartu Joker Langka7,5%8% ▲
Kartu Joker Epik7%6,5% ▼
Kartu Joker Legendaris6,5%5,5% ▼
Kartu Joker Jawara6,5%4% ▼
Evolusi Penuh5%9,5% ▲

Tabel di atas adalah untuk Peti Hoki Sihir Bintang 5 dengan Level 13 atau lebih tinggi. Untuk pemain di bawah Level Peti 13, peluang hadiah dapat bervariasi karena mereka belum memenuhi syarat untuk menerima item dengan kelangkaan tertentu.

Kamu bisa membaca lebih lanjut mengenai Peti Hoki dan kemungkinan hadiah di artikel terkait.

LEBIH BANYAK PERUBAHAN, PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN BUG

Perubahan dan Peningkatan

  • Tab Sosial

    • Ketuk ikon Klan untuk menampilkan info Klan

    • Temanmu akan secara otomatis disortir berdasarkan partisipasi di Mode Peringkat, diikuti dengan jumlah Trofi tertinggi

  • Pass Royale

    • Nama item sekarang ditampilkan saat mengetuk item pass untuk pemain yang membeli peningkatan pass

    • Penambahan peringatan untuk pemain di bawah Arena 5 yang menyatakan bahwa pemain bisa memilih untuk membuka Pahlawan dari pass sekarang, tetapi tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran sampai mereka mencapai Arena 5

    • Nama Pahlawan sekarang disebut di tingkat pass pertama

Perbaikan Bug

  • Peleton dan Pertempuran

    • Tong Barbar Pahlawan tidak akan tersangkut lagi di belakang Benteng Raja

    • Halaman statistik panah kini mencerminkan 3 gelombang kerusakannya

    • Algojo dan Evolusinya kini memberikan jumlah kerusakan yang sama

    • Evolusi Musketeer tidak lagi dapat menembak menara dari jarak jauh

  • Mode C.H.A.O.S

    • Modifikasi Goblin Pelibas Umum tidak lagi memberikan kerusakan ekstra dengan penambahan radius saat kalah

    • Modifikasi Busur X Epik kini menembak target jangkauan maks

  • Tab Sosial

    • Tombol Perang Klan kini berwarna emas jika ada hadiah yang bisa kamu klaim

    • Setelah menyelesaikan pertempuran Perang Klan, kamu tidak akan lagi diarahkan ke layar utama tab Sosial

  • Pass Royale

    • Di layar info pass, hadiah tingkat pilihan akan muncul dengan tanda bintang karena hadiah tersebut dipengaruhi oleh pilihan dan peluang peti (misalnya, Buka Pahlawan, Keping Joker, dsb.)

    • Jumlah yang sama dan tanda bintangnya akan tampak sama di Toko dan layar info pass

    • Hadiah yang benar akan disorot setelah kamu mengklaimnya dari tingkat pilihan

    • Tingkat pilihan akan menampilkan info untuk setiap item yang tersedia

    • Saat kamu memiliki beberapa tingkat hadiah yang belum diklaim dan mengetuk tingkat awal, pass tidak akan secara otomatis bergulir ke tingkat teratas yang sudah terbuka

  • Taktik Fusi

    • Naga Jerangkong Duplikasi kini akan muncul dengan jumlah HP yang tepat dan akan menyerang dengan benar

    • Jerangkong panggilan Nenek Sihir kini memiliki jumlah HP dan kerusakan yang benar

    • Kerusakan Menara Inferno kini di-reset saat mengubah target

    • Busur X kini berhasil menyerang setelah isi ulang

    • Petak Lompat tidak akan lenyap setelah Ronde 1

    • Tombol dan pengalih "Pertempuran" tidak akan muncul lagi selama pencarian lawan saat menerima undangan grup setelah mengetuk tombol "Main Lagi"

  • Lain-lain

    • Kamu sekarang bisa menyalin dek di mode game 4-kartu

    • Progres Peringkat temanmu kini bisa dilihat di sisi kiri tangga Peringkat

    • Berbagai peningkatan audio dan visual

Terdapat beberapa perubahan Keseimbangan Taktik Fusi yang disertakan dalam pembaruan ini.

ITU SAJA!

Terima kasih atas semua saran dan masukan kalian selama beberapa bulan terakhir. Semua masukan tersebut membantu kami dalam merencanakan pembaruan mendatang, jadi jangan berhenti menyuarakan pendapatmu! Semoga kalian senang dengan pembaruan pertengahan Maret ini, dan kami tidak sabar mendengar pendapat kalian.

Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale