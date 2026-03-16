Pembaruan Pertengahan Maret
Semoga kamu sudah menikmati semua perayaan Ulang Tahun seperti kami! Sekarang, saatnya menambah tantangan. Pada awal bulan ini, kami mengumumkan bahwa pembaruan pertengahan Maret akan disertai dengan perubahan besar. Hari ini, 16 Maret, perubahan tersebut tiba di Clash Royale.
Berikut ini semua perubahan yang diluncurkan:
Sistem Membuka Pahlawan Baru
Buka Pahlawan secara GRATIS!
Pilih Pahlawanmu
Pahlawan Baru Langsung Tersedia
Perombakan Slot Dek: 1 Evolusi, 1 Pahlawan, dan 1 Slot Bebas
Perubahan Peti Hoki Sihir Bintang 5
Lebih Banyak Perubahan, Peningkatan, dan Perbaikan Bug
Detail selengkapnya di bawah ini!
SISTEM MEMBUKA PAHLAWAN BARU
Buka Pahlawan secara GRATIS!
Jika kamu sudah berada di Arena 5 atau lebih, kamu akan menerima 200 Koin Pahlawan untuk memilih Pahlawan selanjutnya yang ingin kamu rekrut ke dalam tim segera setelah pembaruan diluncurkan! Koin Pahlawan (mata uang yang tadinya bernama Fragmen Pahlawan) bisa digunakan untuk membuka Pahlawan pilihanmu!
Sudah punya hampir 200? Jangan cemas, penyimpananmu bisa menampung lebih banyak Koin Pahlawan satu kali ini saja! Ke depannya, Koin Pahlawan yang bisa disimpan akan dibatasi hingga 200, jadi segera panggil Pahlawanmu berikutnya saat sudah punya cukup Koin! Setelah menerima 200 Koin Pahlawan gratis dari kompensasi perombakan, kelebihan Koin Pahlawan akan dikonversi menjadi Permata (1 Koin Pahlawan setara dengan 1 Permata).
Jika kamu sudah membuka Pahlawan, kamu akan mendapat waktu 3 bulan setelah pembaruan dirilis untuk mengklaim Koin Pahlawan dari acara ini. Jika kamu pemain baru, kamu akan mendapatkan 200 Koin Pahlawan saat mencapai Arena 5.
Koin Pahlawan dapat diperoleh melalui jalan hadiah gratis Pass Royale dan kamu bisa meraih hingga 75 koin setiap musim!
Pilih Pahlawanmu
Pahlawan tidak akan lagi dipanggil secara acak. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih Pahlawan mana yang ingin kamu buka!
Setelah kamu memiliki 200 Koin Pahlawan, buka tab Barang Sihir dan temukan bagian Pahlawan. Dari sana, ketuk "Buka" dan pilih Pahlawan mana yang ingin dibuka dengan Koin Pahlawan.
Pahlawan Baru Langsung Tersedia
Siapkan Koin Pahlawanmu! Mulai sekarang, Pahlawan baru akan tersedia untuk dibuka setelah dirilis. Setelah punya 200 Koin Pahlawan, kamu bisa mengambil bentuk kartu baru yang berkilau itu!
PEROMBAKAN SLOT DEK
Sesuai permintaan banyak anggota komunitas, kami mengurangi jumlah maksimum slot dek spesial dari 4 menjadi 3. Tujuan kami melakukan perubahan ini adalah untuk membatasi kompleksitas dan mempertahankan alur permainan inti sambil memastikan semua pemain tetap bisa membangun dek secara fleksibel.
Mode Peringkat, acara, dan tantangan akan menggunakan slot berikut:
1 Slot Evolusi: Khusus untuk Evolusi
1 Slot Pahlawan: Untuk Pahlawan dan Jawara
1 Slot Bebas: Untuk Evolusi, Pahlawan, dan Jawara
Untuk Jalan Trofi, kamu akan membuka setiap slot sesuai progres!
1 Slot Evolusi: Arena 3
1 Slot Pahlawan: Arena 5
1 Slot Bebas: Arena 10
Slot Bebas memberikanmu kebebasan memilih bentuk kartu apa pun. Jika kamu punya kartu dengan Evolusi dan bentuk Pahlawan yang terbuka, kamu bisa menukar kemampuan aktifnya saat ditempatkan di Slot Bebas. Pilih kartu di dek dan ketuk tombol tukar!
PERUBAHAN PETI HOKI SIHIR BINTANG 5
Peti Hoki Sihir Bintang 5 kini memberikan hadiah lebih banyak Kartu Joker!
Mulai hari ini, jumlah Kartu Joker yang diterima dari Peti Hoki Sihir Bintang 5 akan setidaknya setara dengan peningkatan penuh berdasarkan Level Petimu. Ini berarti kamu bisa menerima hingga 3x lebih banyak Kartu Joker, tergantung kelangkaan dan Level Peti. Guna mendukung hadiah yang lebih besar ini, kami juga menyesuaikan kemungkinan hadiah.
Di bawah ini, kamu akan menemukan tabel hadiah yang bisa kamu terima sekarang dari satu Peti Hoki Sihir Bintang 5.
Jumlah Kartu Lama dan Baru per Peti Hoki Sihir Bintang 5 (Level Peti 11+)
|Kartu Joker Umum Lama
|Kartu Joker Umum Baru
|Kartu Joker Langka Lama
|Kartu Joker Langka Baru
|Kartu Joker Epik Lama
|Kartu Joker Epik Baru
|Kartu Joker Legendaris Lama
|Kartu Joker Legendaris Baru
|Kartu Joker Jawara Lama
|Kartu Joker Jawara Baru
|Level Peti 11
|1.200
|1.200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|Level Peti 12
|1.400
|1.500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|Level Peti 13
|1.600
|2.500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|Level Peti 14
|1.800
|3.500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|Level Peti 15
|2.000
|5.500▲
|400
|1.000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|Level Peti 16
|2.500
|7.500▲
|465
|1.400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
Peti Hoki Sihir Bintang 5 di bawah Level 11 akan memberikan jumlah kartu yang sama dengan sebelumnya karena isinya sudah setara dengan satu peningkatan penuh.
Peluang Hadiah Lama dan Baru untuk Peti Hoki Sihir Bintang 5 (Level Peti 13+)
|Peluang Hadiah Lama
|Peluang Hadiah Baru
|Kartu Acak
|59,5%
|57,5% ▼
|Kartu Joker Umum
|8%
|9% ▲
|Kartu Joker Langka
|7,5%
|8% ▲
|Kartu Joker Epik
|7%
|6,5% ▼
|Kartu Joker Legendaris
|6,5%
|5,5% ▼
|Kartu Joker Jawara
|6,5%
|4% ▼
|Evolusi Penuh
|5%
|9,5% ▲
Tabel di atas adalah untuk Peti Hoki Sihir Bintang 5 dengan Level 13 atau lebih tinggi. Untuk pemain di bawah Level Peti 13, peluang hadiah dapat bervariasi karena mereka belum memenuhi syarat untuk menerima item dengan kelangkaan tertentu.
Kamu bisa membaca lebih lanjut mengenai Peti Hoki dan kemungkinan hadiah di artikel berikut type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh!
LEBIH BANYAK PERUBAHAN, PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN BUG
Perubahan dan Peningkatan
Tab Sosial
Ketuk ikon Klan untuk menampilkan info Klan
Temanmu akan secara otomatis disortir berdasarkan partisipasi di Mode Peringkat, diikuti dengan jumlah Trofi tertinggi
Pass Royale
Nama item sekarang ditampilkan saat mengetuk item pass untuk pemain yang membeli peningkatan pass
Penambahan peringatan untuk pemain di bawah Arena 5 yang menyatakan bahwa pemain bisa memilih untuk membuka Pahlawan dari pass sekarang, tetapi tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran sampai mereka mencapai Arena 5
Nama Pahlawan sekarang disebut di tingkat pass pertama
Perbaikan Bug
Peleton dan Pertempuran
Tong Barbar Pahlawan tidak akan tersangkut lagi di belakang Benteng Raja
Halaman statistik panah kini mencerminkan 3 gelombang kerusakannya
Algojo dan Evolusinya kini memberikan jumlah kerusakan yang sama
Evolusi Musketeer tidak lagi dapat menembak menara dari jarak jauh
Mode C.H.A.O.S
Modifikasi Goblin Pelibas Umum tidak lagi memberikan kerusakan ekstra dengan penambahan radius saat kalah
Modifikasi Busur X Epik kini menembak target jangkauan maks
Tab Sosial
Tombol Perang Klan kini berwarna emas jika ada hadiah yang bisa kamu klaim
Setelah menyelesaikan pertempuran Perang Klan, kamu tidak akan lagi diarahkan ke layar utama tab Sosial
Pass Royale
Di layar info pass, hadiah tingkat pilihan akan muncul dengan tanda bintang karena hadiah tersebut dipengaruhi oleh pilihan dan peluang peti (misalnya, Buka Pahlawan, Keping Joker, dsb.)
Jumlah yang sama dan tanda bintangnya akan tampak sama di Toko dan layar info pass
Hadiah yang benar akan disorot setelah kamu mengklaimnya dari tingkat pilihan
Tingkat pilihan akan menampilkan info untuk setiap item yang tersedia
Saat kamu memiliki beberapa tingkat hadiah yang belum diklaim dan mengetuk tingkat awal, pass tidak akan secara otomatis bergulir ke tingkat teratas yang sudah terbuka
Taktik Fusi
Naga Jerangkong Duplikasi kini akan muncul dengan jumlah HP yang tepat dan akan menyerang dengan benar
Jerangkong panggilan Nenek Sihir kini memiliki jumlah HP dan kerusakan yang benar
Kerusakan Menara Inferno kini di-reset saat mengubah target
Busur X kini berhasil menyerang setelah isi ulang
Petak Lompat tidak akan lenyap setelah Ronde 1
Tombol dan pengalih "Pertempuran" tidak akan muncul lagi selama pencarian lawan saat menerima undangan grup setelah mengetuk tombol "Main Lagi"
Lain-lain
Kamu sekarang bisa menyalin dek di mode game 4-kartu
Progres Peringkat temanmu kini bisa dilihat di sisi kiri tangga Peringkat
Berbagai peningkatan audio dan visual
Terdapat beberapa perubahan Keseimbangan Taktik Fusi yang disertakan dalam pembaruan ini yang dapat dibaca selengkapnya di sini type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ.
ITU SAJA!
Terima kasih atas semua saran dan masukan kalian selama beberapa bulan terakhir. Semua masukan tersebut membantu kami dalam merencanakan pembaruan mendatang, jadi jangan berhenti menyuarakan pendapatmu! Semoga kalian senang dengan pembaruan pertengahan Maret ini, dan kami tidak sabar mendengar pendapat kalian.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale