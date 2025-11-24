Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan Desember
24 November
PENINGKATAN ⬆️
Raja Royale
Saat kalah, kamu menerima: +4 → +4–8 Eliksir
Meski nyawa sudah kami tingkatkan, Raja Royale masih kurang populer dibandingkan Penguasa lain. Sekarang, saat kamu kalah dalam pertempuran, kamu akan menerima Eliksir dalam jumlah acak antara 4 hingga 8. Raja harus merajai, dong!
PENYESUAIAN 🔄
Penyihir
Kecepatan Serangan: 1,25 detik/1,04 detik/0,87 detik/0,72 detik → 1,25 detik (0%/-20%/-43%/-72%)
Attack Damage: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12,5%/+27%/+42%)
Karena Penyihir kini punya Atribut Klan, kecepatan serangan miliknya kini jadi terlalu kuat. Kami menyesuaikan statistiknya untuk menjadikan dia lebih seimbang. Hidup Klan!
Putri
Kerusakan Serangan: 160 → 120 (25%/+12,5%/+27%/+42%)
Kecepatan Serangan: 2,5 detik → 2 detik (+25%)
Dengan Atribut Pembasmi yang meningkatkan kerusakan, Putri bisa mengantar peleton ke alam sana hanya dengan satu serangan. Kami mengurangi Kerusakan Serangan miliknya sambil meningkatkan kecepatan serangan untuk memastikannya tetap seimbang.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale