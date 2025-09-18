Bersatu kita teguh!

Bersiaplah untuk petualangan baru bersama Rekan Klan! Ayo sambut Ekspedisi Klan!

Dengan bekerja sama dan bertempur bersama, kamu akan mengumpulkan Mahkota untuk meraih Peti, Hadiah Hoki, dan banyak lagi!

Kapan? 22 September–29 September

Jangan Tinggalkan Klanmu!

Karena semua progres akan terikat dengan Klan, untuk berpartisipasi, kamu harus berada dalam Klan saat Acara dimulai.

Meninggalkan atau ditendang keluar dari Klan akan membuatmu tidak dapat menerima hadiah. Dengan kata lain, jangan tinggalkan kapal dan krumu!

Ayo Klaim Hadiahmu!

Saat Klan mencapai ambang baru, kamu akan menerima hadiah berdasarkan Arena saat ini.

Untuk dapat mengklaim hadiah, kamu harus meraih setidaknya 15 Mahkota sebelum Klan mencapai ambang terakhir atau sebelum acara berakhir.