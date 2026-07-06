Dengan tingkat kelangkaan mulai dari Bintang 2 sampai Bintang 5, peti ini tak hanya memungkinkanmu memilih kartu, tapi juga berbagai sumber daya dan kosmetik. Tiap kelangkaan punya kumpulan hadiah tersendiri. Jenis hadiah dan jumlahnya pun bergantung pada kelangkaan dan level peti:

Bintang 2 : Kartu Umum, Langka, dan Epik; Peleton Benteng Epik; Emas; Permata; dan Bendera Pertempuran

Bintang 3 : Kartu dari semua kelangkaan, Peleton Benteng Epik dan Legendaris, Emas, Permata, dan Emote

Bintang 4 dan 5: Kartu dari semua kelangkaan, Kartu Joker dari semua kelangkaan, Peleton Benteng Epik dan Legendaris, Keping Evolusi, Permata, dan Desain Benteng

Kamu bisa menemukan Peti Pilihan sebagai hadiah pertama dalam Hadiah Pertempuran Harian.

Meski hanya tersedia pada musim ini, Peti Pilihan bisa kembali tersedia pada musim atau acara mendatang.

Ingin tahu lebih banyak tentang mekanisme Peti Pilihan dan hadiahnya? Baca artikel Semua tentang Probabilitas Hadiah!

MODE GAME

C.H.A.O.S: 6 Juli–3 Agustus

C.H.A.O.S hadir kembali dengan visual, kartu, dan modifikasi baru! Akan ada kejutan tiap minggunya. Pada awalnya, 15 peleton akan tersedia dalam kumpulan, sedangkan yang lain akan dirotasi.

Setiap Senin selama tiga minggu pertama musim, kartu akan dirotasi demi memberikan ruang untuk kartu-kartu baru. Jumlah kartu di Tumpukan Kartu tetap akan 50 selama musim berlangsung.

Beberapa peleton, seperti Ronin, Raksasa Elektro, Tiga Musketeer, dan banyak lagi, sudah bergabung ke C.H.A.O.S dan siap bikin rusuh di Arena.

Meski beberapa peleton masih punya modifikasi yang sama, peleton lain dilengkapi kemampuan baru yang dijamin akan membuat pertempuran jadi makin seru.

Kerennya lagi, ada Liga Kompetitif yang menunggumu pada akhir musim.

Oh, ada juga Lencana S.U.P.E.R S.E.C.R.E.T yang bisa kamu kumpulkan! Semoga berhasil menemukannya ... karena kamu akan membutuhkannya.

ACARA ALBUM

Prajurit Pengembara

Ronin telah tiba di Arena, dan tak hanya siap memamerkan kemampuan pedangnya yang luar biasa, tapi juga menceritakan kisah hidupnya!

Acara Album Ronin akan mengungkap perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di Arena.

Sama seperti Acara Album sebelumnya, kumpulkan Potongan, lengkapi gambar, dan buka hadiah. Lengkapi albumnya untuk mengetahui perjalanan legendaris Ronin dan mendapat 15x Kartu Ronin, plus 2 kosmetik bertema!

Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Gambar tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan.

Potongan tersedia dalam tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris, dan kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 3 per hari), melalui acara, atau di Toko.

Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki, Potongan akan dihitung sebagai Duplikasi. Kamu bisa menukar 6 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.

Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.

Potongan Duplikasi Umum 3 Langka 3 Epik 4 Legendaris 4

Semua Potongan ekstra yang kamu kumpulkan setelah menyelesaikan Album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.

Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.

TURNAMEN GLOBAL

Tulang Belulang

Tak ada Evolusi, tak ada Pahlawan, tak ada Juara. Cuma kamu, dekmu, dan kemampuan yang kamu kuasai.