Musim Baru: Kehormatan dan Pengasingan
Menurut legenda, ada seorang pendekar pedang hebat yang mampu menundukkan siapa saja, bahkan musuh terkuat sekalipun. Dengan berbekal kemenangan legendaris yang tak terhitung lagi, Ronin telah tiba di Arena untuk unjuk gigi.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Kartu Legendaris Baru: Ronin!
Peti Pilihan
C.H.A.O.S Musim 2
Liga Kompetitif
Turnamen Global Tulang Belulang
PELETON BARU
Ronin
Dua pedang. Dua kali lebih mematikan.
Ronin adalah pendekar pedang Legendaris yang hobi menaklukkan musuh dari jarak dekat. Tiap beberapa detik, dia membalikkan serangan jarak dekat ke musuhnya dengan kerusakan yang lebih besar daripada yang akan diterimanya.
Musuh jarak dekat tak akan bisa berkutik di depannya.
Cara Membuka Ronin
Kamu bisa menambahkan Ronin ke Koleksimu lewat Jalan Ronin, acara khusus untuk membukanya, atau dengan memilihnya sebagai hadiah di jalan hadiah Pass Royale yang ditingkatkan.
Kamu juga bisa meraih Kartu Ronin melalui Acara Album, tetapi perlu diingat bahwa dia tidak akan tersedia dari peti mana pun selama musim Juli.
P.E.K.K.A dan Kesatria Mega, berhentilah bertarung dengan satu sama lain .…
PETI PILIHAN
Musim ini, kami memperkenalkan jenis peti baru: Peti Pilihan!
Dengan tingkat kelangkaan mulai dari Bintang 2 sampai Bintang 5, peti ini tak hanya memungkinkanmu memilih kartu, tapi juga berbagai sumber daya dan kosmetik. Tiap kelangkaan punya kumpulan hadiah tersendiri. Jenis hadiah dan jumlahnya pun bergantung pada kelangkaan dan level peti:
Bintang 2: Kartu Umum, Langka, dan Epik; Peleton Benteng Epik; Emas; Permata; dan Bendera Pertempuran
Bintang 3: Kartu dari semua kelangkaan, Peleton Benteng Epik dan Legendaris, Emas, Permata, dan Emote
Bintang 4 dan 5: Kartu dari semua kelangkaan, Kartu Joker dari semua kelangkaan, Peleton Benteng Epik dan Legendaris, Keping Evolusi, Permata, dan Desain Benteng
Kamu bisa menemukan Peti Pilihan sebagai hadiah pertama dalam Hadiah Pertempuran Harian.
Meski hanya tersedia pada musim ini, Peti Pilihan bisa kembali tersedia pada musim atau acara mendatang.
Ingin tahu lebih banyak tentang mekanisme Peti Pilihan dan hadiahnya? Baca artikel Semua tentang Probabilitas Hadiah!
MODE GAME
C.H.A.O.S: 6 Juli–3 Agustus
C.H.A.O.S hadir kembali dengan visual, kartu, dan modifikasi baru! Akan ada kejutan tiap minggunya. Pada awalnya, 15 peleton akan tersedia dalam kumpulan, sedangkan yang lain akan dirotasi.
Setiap Senin selama tiga minggu pertama musim, kartu akan dirotasi demi memberikan ruang untuk kartu-kartu baru. Jumlah kartu di Tumpukan Kartu tetap akan 50 selama musim berlangsung.
Beberapa peleton, seperti Ronin, Raksasa Elektro, Tiga Musketeer, dan banyak lagi, sudah bergabung ke C.H.A.O.S dan siap bikin rusuh di Arena.
Meski beberapa peleton masih punya modifikasi yang sama, peleton lain dilengkapi kemampuan baru yang dijamin akan membuat pertempuran jadi makin seru.
Kerennya lagi, ada Liga Kompetitif yang menunggumu pada akhir musim.
Oh, ada juga Lencana S.U.P.E.R S.E.C.R.E.T yang bisa kamu kumpulkan! Semoga berhasil menemukannya ... karena kamu akan membutuhkannya.
ACARA ALBUM
Prajurit Pengembara
Ronin telah tiba di Arena, dan tak hanya siap memamerkan kemampuan pedangnya yang luar biasa, tapi juga menceritakan kisah hidupnya!
Acara Album Ronin akan mengungkap perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di Arena.
Sama seperti Acara Album sebelumnya, kumpulkan Potongan, lengkapi gambar, dan buka hadiah. Lengkapi albumnya untuk mengetahui perjalanan legendaris Ronin dan mendapat 15x Kartu Ronin, plus 2 kosmetik bertema!
Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Gambar tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan.
Potongan tersedia dalam tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris, dan kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 3 per hari), melalui acara, atau di Toko.
Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki, Potongan akan dihitung sebagai Duplikasi. Kamu bisa menukar 6 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.
Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.
|Potongan
|Duplikasi
|Umum
|3
|Langka
|3
|Epik
|4
|Legendaris
|4
Semua Potongan ekstra yang kamu kumpulkan setelah menyelesaikan Album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.
Acara ini bisa diikuti dari Arena 3.
TURNAMEN GLOBAL
Tulang Belulang
Tak ada Evolusi, tak ada Pahlawan, tak ada Juara. Cuma kamu, dekmu, dan kemampuan yang kamu kuasai.
Buktikan bahwa kamulah yang terbaik demi lencana eksklusif serta kejayaan yang bisa kamu pamerkan! Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale