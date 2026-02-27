JALAN TROFI JADI LEBIH PANJANG

Sebanyak 4 Arena baru ditambahkan ke Jalan Trofi, memperluas progres dan memberikan lebih banyak ombak serta hadiah dalam perjalananmu menuju 14.000 Trofi.

Lebih Banyak Ambang = Lebih Banyak Hadiah

Dengan Arena baru ini, kamu bisa mendapatkan hadiah tambahan sepanjang perjalanan, termasuk Peti Hoki Bintang 5 dan Kotak Evolusi Bintang 5 yang menanti di ujung Jalan Trofi!

Arena Baru & Syarat Trofi

Arena Persyaratan Trofi Arena 29 12.000 Arena 30 12.500 Arena 31 13.000 Arena 32 13.500

Membuka Mode Peringkat

Sama seperti perpanjangan Jalan Trofi sebelumnya, membuka Mode Peringkat tetap mengikuti progres Jalan Trofimu.

Jumlah Trofi yang dibutuhkan untuk membuka Mode Peringkat akan disesuaikan selama beberapa musim ke depan:

Maret: 12.000 Trofi

April: 12.500 Trofi

Hal ini memastikan Mode Peringkat tetap sejalan dengan progres keseluruhan saat pemain terus menaiki Jalan Trofi.

PERUBAHAN DAN PENINGKATAN

Kami mendengarmu dengan jelas! Berikut beberapa perubahan besar lainnya yang akan hadir sepanjang musim depan ....

PERUBAHAN MULAI 23 FEBRUARI

Pahlawan Terbuka di Arena 5

Dengan pembaruan ini, kamu akan membuka Slot Pahlawan pertama dan satu-satunya di Arena 5. Begitu sistem pembukaan berubah pada pertengahan Maret (detail selengkapnya di bawah), mencapai Arena 5 akan memberimu 200 Fragmen Pahlawan untuk memilih Pahlawan gratis pertamamu dan membantumu dalam perjalanan heroik menaklukkan Jalan Trofi.

Pahlawan adalah tambahan terbaru dalam Koleksi, jadi kami ingin membuatnya lebih mudah diakses oleh pemain baru yang seharusnya masih memiliki perjalanan panjang di depan mereka.

Lebih Sedikit Duplikat Level Maks di Peti Hoki

Kami juga melakukan beberapa peningkatan pada Peti Hoki untuk memberimu hadiah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhanmu. Berikut ini yang perlu kalian ketahui:

Jika kamu memiliki kurang dari 60 kartu Level Maks di Koleksimu, kamu tidak akan menerima salinan apa pun dari kartu Level Maks milikmu

Jika kamu memiliki lebih dari 60 dengan Level Maks, beban jatuhan kartu Level Maks dikurangi sebesar 90%

Jika kamu memiliki cukup salinan kartu untuk menaikkan Level Maks kartu, tetapi belum melakukannya, kartu tersebut tetap dihitung untuk ambang batas 60 kartu Level Maks. Ini juga mencakup Peleton Benteng.

Perombakan ini dirancang agar Peti Hoki terasa lebih memuaskan dengan mengurangi kemungkinan mendapatkan kartu yang saat ini tidak kamu butuhkan. Ini juga membantu progresmu dengan menghilangkan kemungkinan mendapatkan Kristal sampai sebagian besar Koleksimu mencapai Level Maksimum.

PERUBAHAN MULAI 2 MARET

Lebih Banyak Fragmen Pahlawan di Pass Royale

Kami mendengar masukanmu tentang jumlah Fragmen Pahlawan yang acak dari Kotak Pahlawan, jadi kami mengganti sistem dari kotak ke fragmen untuk memastikan kamu mendapatkan jumlah Fragmen Pahlawan yang tetap setiap musim.

Mulai musim Maret, semua Fragmen Pahlawan musiman akan tersedia di Pass Royale Gratis, sehingga lebih mudah diakses. Jumlah fragmen yang dijamin di pass setiap musim adalah 75 Fragmen Pahlawan mulaisekarang.

Sesekali, lebih banyak Fragmen Pahlawan juga bisa tersedia melalui acara.

Pass Royale, Kini dengan Lebih Banyak Opsi!

Mulai musim baru, pass yang sudah ditingkatkan tidak akan lagi dibagi menjadi dua versi terpisah. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki akses ke pass yang sama, dengan sedikit penyesuaian untuk meningkatkan fleksibilitas dan hadiah.

Perubahan terbesar adalah tambahan pilihan hadiah di tingkat tertentu:

Tingkat pertama kini menawarkan 4 opsi yang bisa dipilih

Tingkat lain yang menyertakan pilihan akan menawarkan dua opsi hadiah

Misalnya, jika saat ini tidak membutuhkan Emas, kamu akan bisa memilih hadiah yang berbeda, misalnya kartu acak, alih-alih mengklaim Kotak Emas. Dengan begitu, kamu lebih memiliki kontrol terhadap progresmu. Ini juga membantumu menyesuaikan hadiah dengan kebutuhanmu.

Bukan itu saja! Ada pembaruan lain yang akan diterapkan pada pertengahan Maret dengan lebih banyak perubahan!

PERUBAHAN MULAI PERTENGAHAN MARET

Pilih Pahlawanmu

Diluncurkan bersama dengan pembaruan pada pertengahan Maret, Pahlawan tidak akan lagi dipanggil secara acak. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih Pahlawan mana yang ingin kamu buka!

Dengan sistem baru ini, Fragmen Pahlawan juga diberi nama baru dan kini disebut Koin Pahlawan.

Koin Pahlawan

Koin Pahlawan digunakan untuk membuka Pahlawan pilihanmu! Setelah kamu memiliki 200 Koin Pahlawan, buka tab Barang Sihir dan temukan bagian Pahlawan. Dari sana, kamu bisa memilih akan menggunakan Koin Pahlawan untuk Pahlawan yang mana.

Ke depannya, Koin Pahlawan akan dibatasi sebesar 200, jadi segera panggil Pahlawanmu berikutnya saat sudah punya cukup Koin! Kelebihan Koin Pahlawan akan diubah menjadi Permata, 1 Koin Pahlawan setara dengan 1 Permata.

Buka Pahlawan secara Gratis!

Saat perubahan ini diterapkan, kamu juga akan bisa membuka Pahlawan secara gratis! Setiap pemain akan menerima 200 Koin Pahlawan untuk memilih Pahlawan yang paling layak bergabung dalam timnya.

Jika penyimpananmu hampir penuh, jangan khawatir, karena Koin Pahlawan ini akan memperluas kapasitasmu untuk membantumu berprogres makin dekat dengan Pahlawanmu berikutnya.

Jika sudah membuka Pahlawan, kamu akan punya 3 bulan untuk mengklaim Koin Pahlawanmu setelah pembaruan pertengahan Maret diterapkan. Jika kamu baru dalam bermain game ini, kamu akan menerima 200 Koin Pahlawan saat mencapai Arena 5.

Kami tahu Pahlawan sempat memiliki awal yang kurang mulus, jadi kami ingin memberimu kesempatan untuk membuka dan bermain dengan Pahlawan favoritmu, atau setidaknya Pahlawan terakhir yang menarik perhatianmu!

Pengurangan Slot Dek

Setelah menerima banyak masukan, mengumpulkan data, dan menguji fitur ini, kami mengurangi jumlah slot dek spesial dari 4 menjadi 3 di Jalan Trofi, Mode Peringkat, dan tantangan. Sekarang ada:

1 Slot Evolusi

1 Slot Pahlawan

1 Slot Liar

Slot Liar? Gunakan Slot Liar untuk mengaktifkan Evolusi, Pahlawan, atau Jawara sesuka hatimu!

Tujuan kami adalah menjaga fleksibilitas dalam membangun dek sekaligus mengurangi beberapa kesulitan yang muncul dari pengaturan 4-slot saat ini.

Perubahan dan Peningkatan Lain

Peti Hoki Musiman akan istirahat untuk sementara, tetapi sebelum itu, kami mengirimnya pergi dengan perayaan terakhir: Peti Hoki bertema ulang tahun yang penuh dengan kosmetik! Kamu bisa menantikan emote, bendera, dan desain benteng mulai Januari 2025–sekarang!

Sekarang kamu bisa berprogres di acara ambang tanpa harus kembali ke acara di antara pertempuran

Selain itu, kini ada tombol di halaman info setiap kartu untuk melihat statistik Level 11 masing-masing

Berita sekarang berada di menu hamburger, di sebelah Setelan

Pencarian Lawan di berbagai mode permainan musiman kini tidak lagi mengharuskanmu memiliki dek Jalan Trofi yang valid

Peleton kini tidak lagi berpindah jalur saat salah satu Menara Putri lawan dihancurkan

Indikator level telah dihapus dari Jerangkong hantu di Evolusi Tentara Jerangkong

Saldo Kristalmu kini bisa dilihat di Toko Kristal

PERBAIKAN BUG

Serangan Sparky tidak lagi direset setelah kemampuan ejek Kesatria Pahlawan kedaluwarsa

Kemampuan ejek Kesatria Pahlawan kini berdampak pada Goblin Tombak dari Raksasa Goblin dan Penunggang Domba

Tornado kini menarik Telur Feniks dan Petapa bermeditasi

Di Draf Mega, Maharani Roh kini tersedia dalam wujud 3 dan 6 Eliksir

Halaman info cermin kini menampilkan kartu Legendaris level rendah dan kartu Jawara dengan benar

Raja Jerangkong kini akan mengumpulkan jiwa dengan semestinya saat ditempatkan di slot kiri dalam dek yang berisi 2 Jawara atau Pahlawan

Terakhir, tetapi tak kalah penting, teruslah memberi masukan melalui media sosial kami! Kami selalu ingin mendengar pendapat dan saranmu, jadi kunjungi Discord, Reddit, atau platform media sosial kami lainnya untuk membagikan pendapatmu tentang Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale