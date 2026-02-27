Pembaruan Maret 2026
Datanglah kemari semuanya ke ulang tahun ke-10 Clash Royale! Selama satu dekade terakhir ini, kamu dan peletonmu telah bertarung bersama-sama, menang, kalah, dan berkembang, untuk mengarungi Jalan Trofi dan bersaing melawan yang terbaik. Pembaruan hari ini, dan beberapa pembaruan berikutnya, merayakan perjalanan itu dengan acara baru dan perubahan mekanika permainan yang bermakna.
Kami mendengarkan saran dan masukan darimu dengan saksama tentang Pahlawan, hadiah, dan progres. Kami sangat menghargai semua yang kamu bagikan! Beberapa perubahan yang kami bahas di artikel Perubahan Mendatang akan diluncurkan hari ini dan perubahan lain akan tiba mulai Maret. Beberapa perubahan perlu waktu, seperti lebih banyak Evolusi dan kartu baru, tetapi perubahan tersebut segera hadir! Kamu bisa menemukan semua detail serunya di bagian Perubahan & Peningkatan.
TL;DR: Untuk menghormati berjam-jam waktu yang telah kamu habiskan di Arena, berikut adalah semua fitur dan peningkatan baru yang datang di Clash Royale:
Pahlawan Baru: Tong Barbar & Pemanah Sihir
Acara Album
Acara Komunitas Ulang Tahun Raja
Turnamen Global kembali
Tab Sosial
Main Cepat: Segera Mulai Pertempuran Persahabatan
Tambahkan Teman Baru
Empat Arena Jalan Trofi Baru
Perubahan & Peningkatan
23 Februari
Pahlawan Terbuka di Arena 5
Lebih Sedikit Duplikat Level Maks di Peti Hoki
2 Maret
Lebih Banyak Fragmen Pahlawan di Pass Royale
Pass Royale, Kini dengan Lebih Banyak Opsi!
Pertengahan Maret
Pilih Pahlawanmu, Tidak Ada Lagi Acak atau Pengulangan!
Koin Pahlawan (sebelumnya Fragmen Pahlawan)
Buka Hero Gratis
Perombakan Slot Dek: 1 Evo, 1 Pahlawan, & 1 Liar
Perubahan Lain
Perbaikan Bug
Bagaimana dengan Taktik Fusi? Kamu bisa menemukan semua yang terbaru di Taktik Fusi type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ!
Mari kita mulai kemeriahan ini!
PAHLAWAN BARU
Tong Barbar Pahlawan
Kemampuan: Gelinding Ganda
Orang ini benar-benar dahsyat … dan bergulir tanpa henti! Aktifkan kemampuan Tong Barbar Pahlawan untuk membuatnya meluncur menyusuri jalur (lagi!) demi kesempatan kedua menghancurkan peleton musuh.
Pemanah Sihir Pahlawan
Kemampuan: Ancaman Tiga Arah
Ketuk tombol kemampuan untuk membuatnya melesat mundur, meninggalkan umpan di tempatnya, lalu melepaskan tiga anak panah sekaligus pada serangan berikutnya. Cara yang luar biasa untuk naik peringkat di Geng Hutan!
Pemanah Sihir Pahlawan akan tersedia sebagai hadiah GRATIS setelah kamu menyelesaikan Acara Album yang akan datang! Baca selengkapnya tentang Acara Album di bagian berikutnya.
ACARA ALBUM
Memperkenalkan Acara Album yang baru dan indah!
Kumpulkan serpihan gambar yang disebut Potongan, lengkapi Gambar Clash Royale dari satu dekade terakhir ini, dan buka berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah akbar: Pemanah Sihir Pahlawan.
Jadi, Apa Itu Acara Album?
Acara Album adalah acara musiman berbatas waktu tempat kamu mengumpulkan dan melengkapi gambar dari sejarah Clash Royale.
Album tersebut dibagi menjadi beberapa Gambar. Setiap Gambar menunjukkan gambar lengkap yang terinspirasi dari momen mengesankan dari 10 tahun terakhir.
Namun, saat kamu memulai, gambar tersebut belum lengkap. Di sinilah Potongan berperan!
Apa Itu Potongan?
Potongan adalah potongan individu dari suatu Gambar. Setiap Gambar terdiri dari 9 Potongan. Setelah kamu mengumpulkan semua Potongan dari suatu Gambar, gambar lengkap akan terungkap dan kamu akan menerima hadiah untuk setiap Gambar yang kamu lengkapi!
Ada dua jenis Potongan:
Potongan Acak: Memberikan 1 Potongan atau Duplikat acak
Potongan Unik: Menjamin 1 Potongan baru (selama Album kamu belum lengkap)
Ada empat kelangkaan Potongan:
Umum
Langka
Epik
Legendaris
Tujuanmu adalah mengumpulkan setiap Potongan di semua Gambar.
Bagaimana Cara Mendapatkan Potongan?
Potongan bisa diperoleh dari**:**
Hadiah Pertempuran Hadiah (hingga 4 per hari)
Acara
Ekspedisi Klan
Toko
Penawaran spesial
Bagaimana Jika Saya Mendapatkan Duplikat?
Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki dari jatuhan Potongan Acak, Potongan tersebut menjadi Duplikat.
Namun, jangan khawatir, Duplikat masih bisa membantumu berprogres!
Setiap Duplikat berkontribusi pada bilah progres Potongan Unik, dan jumlah progres yang ditambahkan per Duplikat dihitung berdasarkan kelangkaannya:
|Potongan
|Duplikat
|Umum
|2
|Langka
|3
|Epik
|4
|Legendaris
|5
Saat bilah terisi penuh, kamu akan secara otomatis menerima Potongan Unik! Semua progres tambahan akan tetap dihitung, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia!
Bagaimana Cara Melengkapi Album?
Selesaikan kesembilan Gambar, dan kamu akan melengkapi seluruh Album! Setelah Album lengkap, kamu akan membuka hadiah akbar, yang mencakup:
Pemanah Sihir Pahlawan
Emote Pemanah Sihir Pahlawan
Desain Benteng Ulang Tahun
Cara kerja progres adalah sebagai berikut:
1. Kumpulkan Potongan
2. Selesaikan Gambar
3. Lengkapi Album
4. Buka Hadiah Akbar!
Di Mana Saya Bisa Menemukan Album?
Kamu bisa mengakses Acara Album melalui tombol di layar beranda.
Apa yang Terjadi Jika Saya Melengkapi Album Lebih Awal?
Kamu tetap bisa mendapatkan Potongan setelah Album selesai, tetapi alih-alih dihitung untuk progres acara, Potongan tersebut akan dikonversi menjadi hadiah bonus sesuai dengan jenis Kotak Potongan yang dibuka.
Jadi, bahkan setelah kamu selesai, sungai hadiah akan terus mengalir!
PESTA ULANG TAHUN
Apa serunya ulang tahun tanpa hadiah?
Yang Mulia telah mengeluarkan titah! Sebanyak 20 pasukan yang kamu pilih sebagai favorit sepanjang masa kini resmi diundang ke pesta ulang tahun Raja, dan masing-masing akan membawa Kado unik mereka sendiri.
Tentu saja, Raja sempat mempertimbangkan untuk menyimpan semua kado itu untuk dirinya sendiri … tetapi karena ia tahu bahwa hadiah terbaik sebaiknya dibagikan, ia memutuskan untuk membiarkan kalian semua ikut menikmati hasilnya!
Mulai 2–11 Maret, kamu bisa menentukan Kado mana yang akan dibuka berikutnya dengan memberikan suara setiap hari. Artinya 10 hari, 10 Kado, dan 10 kesempatan untuk melihat apa yang diberikan peleton favoritmu. Ingat, kamu hanya bisa mengklaim Kado untuk hari ketika kamu memberikan suara!
Undangan sudah dikirim. Kado sudah siap. Pertanyaannya … yang mana yang akan kamu buka lebih dahulu?
Turnamen Global Kembali
Turnamen Global telah kembali dengan tampilan baru yang segar!
Kami tahu banyak dari kalian melewatkan Turnamen Global, jadi kami bekerja keras demi memastikan kembalinya Turnamen Global akan cocok dengan perubahan-perubahan baru yang diimplementasikan ke dalam game. Inti kompetitif yang kamu sukai tetap sama, tapi kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyegaran.
Kini kamu bisa mengakses Turnamen Global secara langsung lewat pengalih mode game!
Turnamen Global yang Baru
Kamu akan langsung merasakan bahwa Turnamen Global sekarang terasa lebih mirip dengan tantangan. Struktur dan tampilan visual telah diperbarui untuk menciptakan pengalaman yang lebih konsisten dan intuitif.
Turnamen Global tetap menjadi acara dengan taruhan tinggi dan waktu terbatas, serta akan muncul setidaknya sekali setiap musim, tetapi formatnya tidak selalu sama. Kamu bisa mengharapkan mode permainan, hadiah, bahkan aturan yang berbeda-beda.
Kami memulai dengan turnamen spesial peringatan ulang tahun yang dimulai pada 27 Maret!
Cara Kerja Turnamen Global
Dasar-dasarnya tidak berubah:
Bertempurlah sampai kamu mengalami lima kekalahan, dan setelah itu, perjalananmu di turnamen berakhir
Setiap kemenangan memberimu hadiah sampai kamu menyelesaikan jalan hadiah
Jika kamu menyelesaikan seluruh jalan hadiah dan belum mencapai lima kekalahan, kamu bisa terus bermain. Pada titik itu, semuanya jadi tentang posisi di papan peringkat. Makin banyak kamu menang, makin tinggi posisimu!
Kompetisi tidak berhenti hanya karena hadiah sudah habis!
Apa yang Berubah?
Meskipun dasar-dasarnya tetap sama, ada beberapa perubahan.
Bersama dengan mode permainan lain, Turnamen Global kini tidak lagi terbuka berdasarkan Level Raja. Sekarang, turnamen akan terbuka di Arena 3, memberikan akses lebih awal bagi pemain dan menciptakan pengalaman pembukaan yang lebih konsisten di seluruh permainan.
Turnamen Global kini mengharuskanmu menggunakan kartu yang kamu miliki saat menyusun dek. Level kartu tetap dikunci di Level 11.
Sistem hadiah juga telah diperbarui. Hadiah bonus yang sebelumnya dibuka menggunakan Permata telah dihapus. Sekarang, setiap hadiah di turnamen bisa diperoleh hanya melalui kemenangan.
Papan peringkat juga telah diperbarui:
Jika posisimu di bawah 10.000 besar, kamu akan melihat peringkatmu dalam bentuk persentase.
Setelah masuk ke 10.000 besar, peringkatmu yang sebenarnya akan terlihat.
Dan jika kamu berhasil menembus 1.000 besar, selamat! Kamu telah mendapatkan tempatmu di Galeri Kejayaan di antara yang terbaik dari yang terbaik.
Kami tahu banyak pemain menikmati turnamen sebagai ajang bereksperimen dengan berbagai strategi. Namun, dek yang sepenuhnya bebas juga memudahkan pembuatan akun alternatif untuk mengikuti turnamen berulang kali, yang lama-kelamaan mengurangi nilai kompetitif papan peringkat. Tujuan kami adalah menjaga kompetisi tetap adil bagi semua orang.
Kami akan terus memantau masukan agar Turnamen Global tetap menyenangkan sekaligus bermakna.
Bagaimana dengan Lencana?
Lencana juga akan kembali, tapi dengan sentuhan baru:
Menyelesaikan jalan hadiah kini memberimu Lencana Legendaris
Masuk ke 1.000 besar akan memberimu Lencana Juara yang bergengsi
Dan belum berhenti di situ! Dengan memenangi beberapa Turnamen Global, lencanamu akan naik level, menunjukkan konsistensi performamu.
TAB SOSIAL
Tab Sosial yang baru dan lebih baik kini memuat semua yang kamu butuhkan untuk mengobrol dengan rekan Klan, memulai pertempuran persahabatan, dan menambah teman baru!
Main Cepat
Kini lebih mudah dari sebelumnya untuk langsung memulai pertandingan dengan orang di sekitarmu! Pindai kode QR Main Cepat milik pemain lain untuk memulai pertempuran persahabatan dengan mereka. Kamu juga bisa memainkan berbagai mode permainan, seperti 1v1, 3x Eliksir, Fase Penentuan, dan banyak lagi!
Siapkan dek-mu, ketuk Main Cepat, atau pindai kode Main Cepat, dan buktikan siapa pemain yang sebenarnya lebih hebat! Pertandingan Main Cepat dibatasi pada Level 11.
Tambahkan Teman
Untuk menambahkan teman secara instan di dalam permainan, bagikan tautannya atau biarkan mereka memindai kode QR. Dengan menambahkan teman di dalam game, kamu bisa lebih mudah bekerja sama atau bertempur melawan satu sama lain dalam pertandingan persahabatan.
Ada yang terlalu sering mengalahkanmu? Atau tidak berhenti mengirim undangan pertempuran? Tenang, kamu tetap bisa menghapus mereka dari daftar teman seperti sebelumnya.
Perlu diingat! Tautan dan kode berlaku sekitar 12 jam sejak pertama kali kamu membuka jendela pop-up.
JALAN TROFI JADI LEBIH PANJANG
Sebanyak 4 Arena baru ditambahkan ke Jalan Trofi, memperluas progres dan memberikan lebih banyak ombak serta hadiah dalam perjalananmu menuju 14.000 Trofi.
Lebih Banyak Ambang = Lebih Banyak Hadiah
Dengan Arena baru ini, kamu bisa mendapatkan hadiah tambahan sepanjang perjalanan, termasuk Peti Hoki Bintang 5 dan Kotak Evolusi Bintang 5 yang menanti di ujung Jalan Trofi!
Arena Baru & Syarat Trofi
|Arena
|Persyaratan Trofi
|Arena 29
|12.000
|Arena 30
|12.500
|Arena 31
|13.000
|Arena 32
|13.500
Membuka Mode Peringkat
Sama seperti perpanjangan Jalan Trofi sebelumnya, membuka Mode Peringkat tetap mengikuti progres Jalan Trofimu.
Jumlah Trofi yang dibutuhkan untuk membuka Mode Peringkat akan disesuaikan selama beberapa musim ke depan:
Maret: 12.000 Trofi
April: 12.500 Trofi
Hal ini memastikan Mode Peringkat tetap sejalan dengan progres keseluruhan saat pemain terus menaiki Jalan Trofi.
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN
Kami mendengarmu dengan jelas! Berikut beberapa perubahan besar lainnya yang akan hadir sepanjang musim depan ....
PERUBAHAN MULAI 23 FEBRUARI
Pahlawan Terbuka di Arena 5
Dengan pembaruan ini, kamu akan membuka Slot Pahlawan pertama dan satu-satunya di Arena 5. Begitu sistem pembukaan berubah pada pertengahan Maret (detail selengkapnya di bawah), mencapai Arena 5 akan memberimu 200 Fragmen Pahlawan untuk memilih Pahlawan gratis pertamamu dan membantumu dalam perjalanan heroik menaklukkan Jalan Trofi.
Pahlawan adalah tambahan terbaru dalam Koleksi, jadi kami ingin membuatnya lebih mudah diakses oleh pemain baru yang seharusnya masih memiliki perjalanan panjang di depan mereka.
Lebih Sedikit Duplikat Level Maks di Peti Hoki
Kami juga melakukan beberapa peningkatan pada Peti Hoki untuk memberimu hadiah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhanmu. Berikut ini yang perlu kalian ketahui:
Jika kamu memiliki kurang dari 60 kartu Level Maks di Koleksimu, kamu tidak akan menerima salinan apa pun dari kartu Level Maks milikmu
Jika kamu memiliki lebih dari 60 dengan Level Maks, beban jatuhan kartu Level Maks dikurangi sebesar 90%
Jika kamu memiliki cukup salinan kartu untuk menaikkan Level Maks kartu, tetapi belum melakukannya, kartu tersebut tetap dihitung untuk ambang batas 60 kartu Level Maks. Ini juga mencakup Peleton Benteng.
Perombakan ini dirancang agar Peti Hoki terasa lebih memuaskan dengan mengurangi kemungkinan mendapatkan kartu yang saat ini tidak kamu butuhkan. Ini juga membantu progresmu dengan menghilangkan kemungkinan mendapatkan Kristal sampai sebagian besar Koleksimu mencapai Level Maksimum.
PERUBAHAN MULAI 2 MARET
Lebih Banyak Fragmen Pahlawan di Pass Royale
Kami mendengar masukanmu tentang jumlah Fragmen Pahlawan yang acak dari Kotak Pahlawan, jadi kami mengganti sistem dari kotak ke fragmen untuk memastikan kamu mendapatkan jumlah Fragmen Pahlawan yang tetap setiap musim.
Mulai musim Maret, semua Fragmen Pahlawan musiman akan tersedia di Pass Royale Gratis, sehingga lebih mudah diakses. Jumlah fragmen yang dijamin di pass setiap musim adalah 75 Fragmen Pahlawan mulaisekarang.
Sesekali, lebih banyak Fragmen Pahlawan juga bisa tersedia melalui acara.
Pass Royale, Kini dengan Lebih Banyak Opsi!
Mulai musim baru, pass yang sudah ditingkatkan tidak akan lagi dibagi menjadi dua versi terpisah. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki akses ke pass yang sama, dengan sedikit penyesuaian untuk meningkatkan fleksibilitas dan hadiah.
Perubahan terbesar adalah tambahan pilihan hadiah di tingkat tertentu:
Tingkat pertama kini menawarkan 4 opsi yang bisa dipilih
Tingkat lain yang menyertakan pilihan akan menawarkan dua opsi hadiah
Misalnya, jika saat ini tidak membutuhkan Emas, kamu akan bisa memilih hadiah yang berbeda, misalnya kartu acak, alih-alih mengklaim Kotak Emas. Dengan begitu, kamu lebih memiliki kontrol terhadap progresmu. Ini juga membantumu menyesuaikan hadiah dengan kebutuhanmu.
Bukan itu saja! Ada pembaruan lain yang akan diterapkan pada pertengahan Maret dengan lebih banyak perubahan!
PERUBAHAN MULAI PERTENGAHAN MARET
Pilih Pahlawanmu
Diluncurkan bersama dengan pembaruan pada pertengahan Maret, Pahlawan tidak akan lagi dipanggil secara acak. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih Pahlawan mana yang ingin kamu buka!
Dengan sistem baru ini, Fragmen Pahlawan juga diberi nama baru dan kini disebut Koin Pahlawan.
Koin Pahlawan
Koin Pahlawan digunakan untuk membuka Pahlawan pilihanmu! Setelah kamu memiliki 200 Koin Pahlawan, buka tab Barang Sihir dan temukan bagian Pahlawan. Dari sana, kamu bisa memilih akan menggunakan Koin Pahlawan untuk Pahlawan yang mana.
Ke depannya, Koin Pahlawan akan dibatasi sebesar 200, jadi segera panggil Pahlawanmu berikutnya saat sudah punya cukup Koin! Kelebihan Koin Pahlawan akan diubah menjadi Permata, 1 Koin Pahlawan setara dengan 1 Permata.
Buka Pahlawan secara Gratis!
Saat perubahan ini diterapkan, kamu juga akan bisa membuka Pahlawan secara gratis! Setiap pemain akan menerima 200 Koin Pahlawan untuk memilih Pahlawan yang paling layak bergabung dalam timnya.
Jika penyimpananmu hampir penuh, jangan khawatir, karena Koin Pahlawan ini akan memperluas kapasitasmu untuk membantumu berprogres makin dekat dengan Pahlawanmu berikutnya.
Jika sudah membuka Pahlawan, kamu akan punya 3 bulan untuk mengklaim Koin Pahlawanmu setelah pembaruan pertengahan Maret diterapkan. Jika kamu baru dalam bermain game ini, kamu akan menerima 200 Koin Pahlawan saat mencapai Arena 5.
Kami tahu Pahlawan sempat memiliki awal yang kurang mulus, jadi kami ingin memberimu kesempatan untuk membuka dan bermain dengan Pahlawan favoritmu, atau setidaknya Pahlawan terakhir yang menarik perhatianmu!
Pengurangan Slot Dek
Setelah menerima banyak masukan, mengumpulkan data, dan menguji fitur ini, kami mengurangi jumlah slot dek spesial dari 4 menjadi 3 di Jalan Trofi, Mode Peringkat, dan tantangan. Sekarang ada:
1 Slot Evolusi
1 Slot Pahlawan
1 Slot Liar
Slot Liar? Gunakan Slot Liar untuk mengaktifkan Evolusi, Pahlawan, atau Jawara sesuka hatimu!
Tujuan kami adalah menjaga fleksibilitas dalam membangun dek sekaligus mengurangi beberapa kesulitan yang muncul dari pengaturan 4-slot saat ini.
Perubahan dan Peningkatan Lain
Peti Hoki Musiman akan istirahat untuk sementara, tetapi sebelum itu, kami mengirimnya pergi dengan perayaan terakhir: Peti Hoki bertema ulang tahun yang penuh dengan kosmetik! Kamu bisa menantikan emote, bendera, dan desain benteng mulai Januari 2025–sekarang!
Sekarang kamu bisa berprogres di acara ambang tanpa harus kembali ke acara di antara pertempuran
Selain itu, kini ada tombol di halaman info setiap kartu untuk melihat statistik Level 11 masing-masing
Berita sekarang berada di menu hamburger, di sebelah Setelan
Pencarian Lawan di berbagai mode permainan musiman kini tidak lagi mengharuskanmu memiliki dek Jalan Trofi yang valid
Peleton kini tidak lagi berpindah jalur saat salah satu Menara Putri lawan dihancurkan
Indikator level telah dihapus dari Jerangkong hantu di Evolusi Tentara Jerangkong
Saldo Kristalmu kini bisa dilihat di Toko Kristal
PERBAIKAN BUG
Serangan Sparky tidak lagi direset setelah kemampuan ejek Kesatria Pahlawan kedaluwarsa
Kemampuan ejek Kesatria Pahlawan kini berdampak pada Goblin Tombak dari Raksasa Goblin dan Penunggang Domba
Tornado kini menarik Telur Feniks dan Petapa bermeditasi
Di Draf Mega, Maharani Roh kini tersedia dalam wujud 3 dan 6 Eliksir
Halaman info cermin kini menampilkan kartu Legendaris level rendah dan kartu Jawara dengan benar
Raja Jerangkong kini akan mengumpulkan jiwa dengan semestinya saat ditempatkan di slot kiri dalam dek yang berisi 2 Jawara atau Pahlawan
Terakhir, tetapi tak kalah penting, teruslah memberi masukan melalui media sosial kami! Kami selalu ingin mendengar pendapat dan saranmu, jadi kunjungi Discord, Reddit, atau platform media sosial kami lainnya untuk membagikan pendapatmu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale