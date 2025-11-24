PEMBARUAN TAKTIK FUSI: DESEMBER 2025
Bulan baru, Taktik Fusi baru! Bersamaan dengan pembaruan pada 24 November, taklukkan lawan pada musim liburan ini dengan Mesin Pertempuran, modifikasi bangunan, dan tiga peleton baru yang tangguh untuk menggantikan sementara enam peleton lainnya. Ada juga Atribut, kostum, dan fitur baru yang bisa dicoba.
Yuk kita seru-seruan di salju!
Penguasa Baru
Mesin Pertempuran
Kemampuan: Master Bangunan – Memunculkan satu bangunan Bintang 1/2/3/4 acak di pertempuran di Ronde 1/3/5/8, Ukuran Tim maks. berkurang 1
Penemuan terbaik Master Tukang telah membelah samudra untuk datang ke Arena Taktik Fusi Clash Royale!
KOSTUM
Kumpulkan Kartu Mesin Pertempuran di Jalan Pamor untuk membuka dua kostum gratis dan satu konfeti Penguasa yang tersedia di jalan hadiah untuk menaikkan Levelnya:
Mesin Kayu Zebra
Mesin Rencana
Bom Besar Membara (konfeti)
Mesin Tempa akan bisa kamu beli di Toko Taktik Fusi. Jika belum membuka Mesin Pertempuran lewat Jalan Pamor, kamu bisa melakukannya dengan membeli kostum ini!
Raja Royale juga lagi siap-siap menyambut musim liburan! Raja Santa akan bisa kamu beli dengan Permata!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
P.E.K.K.A Mini
P.E.K.K.A dan si Brutal
Zirah di badan, panekuk di hati
Raksasa Royal
Raksasa dan Penembak
Penembak yang lamban, tetapi perkasa. Mahkotanya lebih berat dari meriamnya
PELETON 5 ELIKSIR
Petapa
Kartu As dan Superstar
Menciptakan Perisai yang memantulkan kerusakan pada penyerang dan menyembuhkan Petapa selama beberapa detik setiap beberapa serangan
PERUBAHAN PELETON
Yang lama minggir dahulu, yang baru mau unjuk gigi! Peleton berikut sudah berjuang sekuat tenaga dan akan ambil cuti untuk istirahat:
Pemanah
Pengebom
Kesatria
Bayi Naga
Penyihir Elektro
Jerangkong Raksasa
Perubahan Atribut Peleton
Ratu Pemanah: Pembela → Penembak
Raksasa Elektro
Elektro → Raksasa
Pembela → Superstar
Mesin Goblin: Unit Berat → Si Brutal
Musketeer: Pembasmi → Superstar
P.E.K.K.A
Kartu As → P.E.K.K.A
Pembela → Petarung
Putri: Penembak → Pembasmi
Raja Jerangkong: Unit Berat → Si Brutal
Valkyrie: Unit Berat → Si Brutal
Nenek Sihir: Pembela → Superstar
Penyihir
Jago Merah → Klan
Ahli Sihir → Pembasmi
Baca detail Atribut baru di bawah!
ATRIBUT BARU
Saatnya mempelajari serangkaian kemampuan baru!
Raksasa
(Raksasa Royal, Raksasa Elektro)
Raksasa menerima kerusakan lebih sedikit, tentu saja karena ukurannya yang tidak biasa!
2 peleton: -40%
P.E.K.K.A
(P.E.K.K.A Mini, P.E.K.K.A)
Atribut ini memungkinkan peletonnya memberikan kerusakan ekstra, dan setelah mengalahkan peleton lain, mereka akan sembuh dengan ajaib!
2 peleton: +30% kerusakan, menyembuhkan 30% HP maks.
Si Brutal
(P.E.K.K.A Mini, Valkyrie, Mesin Goblin, Raja Jerangkong)
Si Brutal mendapat kecepatan serangan bonus dan menandai musuh dengan setiap serangan. Target musuh kehilangan HP setelah 4 tanda
2 peleton: +30%, -20% HP maks.
4 peleton: +60%, -40% HP maks.
Superstar
(Musketeer, Raksasa Elektro, Nenek Sihir, Petapa)
Awal Pertempuran: bilah kemampuan Superstar terisi sebagian. Setelah kemampuan dikeluarkan, ada 50% peluang untuk mengeluarkannya lagi
2 peleton: 1/3
4 peleton: 2/3
Atribut berikut untuk sementara tidak tersedia:
Pembela
Elektro
Jago Merah
Unit Berat
Ahli Sihir
MODIFIKASI BARU
Kami sudah tidak sabar ingin mengumumkan jenis modifikasi baru di Taktik Fusi: Bangunan! Modifikasi Bangunan menambahkan bangunan ke Bangku Cadangan yang nantinya bisa kamu kerahkan ke medan tempur. Namun, tidak seperti peleton Taktik Fusi lainnya, bangunan tidak bisa bergerak lagi setelah bergabung ke ronde pertama pertempuran!
Bangunan berfungsi sama seperti peleton lainnya, dengan jangkauan, kerusakan, dan HP yang telah ditentukan. Namun, tidak seperti versi Jalan Trofinya, bangunan ...
Tidak terpengaruh level kartunya di koleksimu
Hanya kehilangan HP saat diserang, tidak secara bertahap!
Tidak termasuk dalam Ukuran Tim atau pengurangan HP Penguasa pada akhir ronde
Modifikasi Musim Desember
Bangunan: Pengumpul Eliksir (Perunggu II)
Pengumpul Eliksir favoritmu kini menghasilkan Eliksir Emas! Gunakan di medan tempur dan lihat sendiri keampuhannya! Kamu jadi tidak perlu lagi menjualnya.
Bangunan: Tesla (Perak I)
Menyerang lawan terdekat dan hanya muncul saat ada lawan dalam jangkauan
Bangunan: Busur X (Perak III)
Pengisian daya memakan waktu lama, tetapi begitu siap dapat menembak cepat lawan dengan HP terendah
Bangunan: Mortir (Emas II)
Bangunan dengan jangkauan jauh yang hanya menyerang lawan terjauh
Bangunan: Menara Inferno (Berlian)
Kerusakan yang ditimbulkan meningkat seiring waktu saat menyerang target yang sama
Akan ada lebih banyak modifikasi baru yang tersedia di Jalan Pamor pada bulan Januari!
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LAIN
Kami setuju dengan pendapat-pendapatmu! Berikut beberapa tambahan baru ke Taktik Fusi yang sudah kamu tunggu-tunggu!
Emote: Pengin banget merayakan kemenangan saat jadi juara pertama atau memberikan selamat kepada juara kedua setelah bertempur sekuat tenaga? Kamu kini bisa memakai emote di Taktik Fusi untuk mengekspresikan diri!
Statistik Pertempuran: Dengan mengetuk ikon di bagian kiri bawah di bawah tombol emote, kamu kini bisa menemukan statistik pertempuranmu dan lawanmu secara real-time di setiap ronde. Dengan begitu, kamu bisa mempelajari berbagai statistik, seperti kerusakan yang diberikan, kerusakan yang diterima, dan penyembuhan yang dilakukan.
Perbesar/Perkecil: Kamu kini bisa menyesuaikan layar di Taktik Fusi supaya bisa melihat medan tempur atau membaca statistik peleton dengan lebih jelas!
Kamu kini bisa mengurutkan Kostum Penguasa di tab Koleksi menurut Penguasa atau Kelangkaan.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale