PEMBARUAN TAKTIK FUSI: MUSIM 7
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang pembaruan Taktik Fusi mendatang:
Struktur Musim baru
Main Bersama Teman
Penguasa Baru: Bupati Belati
Peleton dan Atribut Baru
Modifikasi Peralatan Baru
Lebih Banyak Perubahan dan Peningkatan
Ayo mulai pesta ini!
STRUKTUR MUSIM BARU
Apakah kamu merasa musim terlalu pendek? Jangan khawatir!
Musim Taktik Fusi kini akan berlangsung 6–7 minggu. Sekarang, kemenanganmu terasa lebih manis berkat waktu yang lebih santai ini. Kamu jadi punya waktu untuk meraih Kartu Penguasa dan peluang lebih besar untuk meraih tempat di Papan Peringkat.
Musim ini akan berlangsung dari 23 Februari–13 April!
PESTA DENGAN TEMAN
Di mana semua orang akan berpesta?
Ayo jadi tuan rumah yang baik dan undang temanmu untuk bermain Taktik Fusi melawanmu! Tuan rumah dapat mengundang teman untuk bergabung ke Pesta atau menendang mereka keluar saat mereka merusak Pesta.
Jika kamu main dalam Pesta dengan 2 orang, kamu dan Rekan Pesta bisa dapat Pamor dan Hadiah Pertempuran. Demi asas keadilan, kamu tidak akan dapat melihat siapa yang akan melawanmu berikutnya!
Peringkatmu juga akan memengaruhi Rekan Pesta! Jika kamu bermain dalam Pesta 2 orang dengan teman yang berada di liga yang lebih tinggi atau rendah dibandingkan punyamu, jumlah Pamor yang diraih/hilang dapat bervariasi.
Jika satu pemain menang dan pemain lain kalah, Peringkat ini dapat saling membatalkan perolehan Pamor. Apakah kamu menerima Hadiah Pertempuran atau tidak akan ditentukan oleh peringkat individu dalam pertempuran sama seperti saat kamu bermain sendiri.
Pamor yang diraih/hilang akan berdasar pada liga individu dan total perbedaan Pamor antara dua pemain. Lihat tabel di bawah ini untuk detail lebih lanjut!
|Peringkat Pertempuran
|Pamor yang Diraih Pemain
|Ke-1 dan Ke-2
|Keduanya meraih Pamor posisi Ke-1
|Ke-1 dan Ke-3
|0 (saling membatalkan)
|Ke-1 dan Ke-4
|Posisi Ke-1: 0Posisi Ke-4: Kehilangan Pamor
|Ke-2 dan Ke-3
|0 (saling membatalkan)
|Ke-2 dan Ke-4
|Ke-2: 0Posisi Ke-4: Kehilangan Pamor
|Ke-3 dan Ke-4
|Masing-masing kehilangan Pamor per Peringkat
Bermain dalam Pesta dengan 3 atau 4 anggota akan dianggap sebagai Pertempuran Persahabatan yang tidak akan memberikan Pamor atau Hadiah Pertempuran. Ini adalah cara bagus untuk berlatih dengan Peleton, Atribut, dan strategi baru bersama teman!
PENGUASA BARU
Bupati Belati
Pamor Diperlukan: 1600
Kemampuan: Pemberian Belati – Memberimu Belati yang dapat digunakan Peleton mana saja
Taklukkan lawan dengan Bupati! Kamu beruntung karena Bupati ingin memberimu Belati yang akan memperkuat Peletonmu! Seret Peralatan Belati dari bawah Bangku Cadangan ke Peleton untuk memberikan bonus Jangkauan dan Kecepatan Serangan.
Pelajari lebih lanjut terkait Peralatan lain dan cara penggunaannya di bagian Modifikasi Maret.
Jalan Hadiah Penguasa
Ambil Kartu Bupati Belati dari Jalan Pamor untuk membuka dua kostum gratis dan satu Konfeti di Jalan Hadiah naik level:
Bupati Menyamar
Belati Mengerikan
Bupati Hati
Lebih Banyak Kostum
Bupati Kristal dan Konfeti Penaklukan Kristal Es kini dapat dibeli di Toko Kostum Penguasa Taktik Fusi.
Kombo mengerikan ini akan menjadikan kemenanganmu lebih epik lagi! Dengan membeli kostum ini, kamu juga akan membuka Bupati Belati. Dengan kata lain, kamu bisa langsung bertempur menggunakannya!
Ratu Goblin kini juga kembali dengan tampilan keren! Kamu bisa membeli kostum mengerikan Ratu Ular dan konfeti Pengepungan Melata di Toko Taktik Fusi!
Maharani Roh juga akan berada di Jalan Pamor untuk mengumpulkan lebih banyak Kartu Penguasa!
PELETON
Kamu tahu dan kenal mereka dari Jalan Trofi .... Jadi, ayo sambut Peleton yang bergabung ke Taktik Fusi!
Peleton 3 Eliksir Baru
Raksasa
Titan dan Superstar
Melemparkan lawan terdekat setiap beberapa detik dan memberikan kerusakan berdasarkan HP maks. target.
Goblin Pelibas
Goblin dan Warrior
Melesat ke lawan dengan HP terendah dan meledak dengan kerusakan area saat HP di bawah 50%.
Peleton dan Atribut Musim 7
Kini ada 22 Peleton di musim ini. Mari kita lihat siapa saja yang bertahan!
Ayo lihat Atribut baru di bawah ini!
ATRIBUT
Atribut Baru
Saatnya mempelajari serangkaian kemampuan baru!
Naga
Naga Jerangkong, Bayi Naga
Naga menerima kerusakan lebih kecil dan memberikan kerusakan bonus pada peleton jarak dekat.
2 Peleton: -50% kerusakan yang diterima, +50% kerusakan yang diberikan
Penghambat
Penyihir, Nenek Sihir
Penghambat punya peluang 40% untuk melambatkan serangan dan gerakan lawan selama 3 detik di tiap serangan.
2 Peleton: -30% Kecepatan Serangan dan Gerak
Ahli Tembak
Pemanah, Goblin Penyumpit, Musketeer, Raksasa Royal
Ahli Tembak mendapat +1 Jangkauan dan memberi kerusakan bonus untuk target sejauh 4+ petak.
2 Peleton: +30% kerusakan
4 Peleton: +60% kerusakan
Tank
Kesatria, Valkyrie, Jerangkong Raksasa, Petapa
Tank akan sembuh dengan cepat saat HP di bawah 50%.
2 Peleton: +40%, -40% HP maks.
4 Peleton: +80%, -40% HP maks.
Prajurit
Orang Barbar, Goblin Pelibas, Pangeran, Raja Jerangkong
Prajurit memberi kerusakan bonus dan mendapat Kecepatan Serangan bonus (8 detik setelah pertempuran dimulai)
2 Peleton: +30% Kerusakan, +30% Kecepatan Serangan
4 Peleton: +60% Kerusakan, +60% Kecepatan Serangan
Rotasi Atribut
Atribut berikut untuk sementara tidak tersedia:
Pembasmi
Petarung
Si Brutal
P.E.K.K.A
Penembak
Perubahan Atribut
Mari kita bahas yang penting terlebih dahulu!
Raksasa kini adalah Titan
Jago Merah kini kembali
Jago Merah dan Titan kini memberikan kemampuan unik ke Peleton! Detail selengkapnya di bawah ini:
Jago Merah
Penyihir, Bayi Naga
Jago Merah mendapatkan efek spesial
2 Peleton:
Penyihir memberikan Kerusakan Bonus per serangan yang bisa menumpuk hingga 6x
Bayi Naga dan Peleton terdekat akan mendapatkan bonus serangan dan kecepatan pergerakan
Titan
Raksasa, Raksasa Royal
Titan mendapatkan efek spesial
2 Peleton:
Raksasa dan peleton di sekitar menerima kerusakan lebih sedikit.
Raksasa Royal dan peleton di sekitar memberikan kerusakan bonus.
Modifikasi Maret
Modifikasi Peralatan Baru
Peleton memang sudah keren, tetapi bisa kamu bayangkan bagaimana kerennya mereka jika lebih kuat lagi? Modifikasi Peralatan kini hadir di Jalan Pamor untuk mengguncang permainan! Di awal Pertempuran akan ada Peralatan yang tersedia di bawah Bangku Cadangan. Seret Peralatan ke Peleton mana saja untuk membuat mereka lebih kuat!
Seperti Peleton, Peralatan hanya dapat menahan beberapa serangan sebelum berhenti dapat digunakan. Setiap peralatan punya tingkat ketahanan yang berbeda. Tergantung dari jenis, Peralatan dapat digunakan untuk Peleton selama beberapa serangan atau pertahanan.
Jika kamu tidak bisa memutuskan Peleton mana yang seharusnya mendapatkan item tersebut, Peralatan akan dialokasikan secara otomatis ke Peleton dengan Level Fusi tertinggi kemudian Kerusakan Serangan tertinggi. Kamu juga bisa menetapkan kembali Peralatan selama Fase Persiapan. Untuk menyingkirkan Peralatan, cukup ketuk Peleton kemudian tombol “Lepas” sebelum menyeretnya kembali ke Peleton lain.
Jangan lupa! Belati milik Bupati Belati juga menjadi Peralatan dan Peleton hanya bisa membawa satu Peralatan dalam satu waktu.
Peralatan: Kapak Valkyrie (Perunggu III)
Peleton yang memiliki peralatan ini akan memberikan kerusakan area sampai kapak rusak (5 serangan).
Peralatan: Kail Nelayan (Perak II)
Peleton yang memiliki peralatan ini akan menarik lawan terjauh dalam 4 petak sampai Kail rusak (1 serangan).
Peralatan: Ganjur Pangeran (Emas II)
Peleton yang memiliki peralatan ini akan memukul lawan mundur 2 petak sampai Ganjur rusak (3 serangan).
Peralatan: Perisai Dara (Emas III)
Peleton yang memiliki peralatan ini akan kebal dari kerusakan sampai Perisai rusak (diserang 5x).
Akan ada lebih banyak modifikasi baru yang tersedia di Jalan Pamor pada musim berikutnya!
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LAIN
Berikut beberapa peningkatan baru ke Taktik Fusi yang sudah kamu tunggu-tunggu!
Setiap level Koleksi Peleton akan ditampilkan di Pertempuran di samping bilah HP.
Selama Fase Pertempuran, Peleton yang ada di Bangku Cadangan akan ditampilkan bersama informasi Level Fusi.
Begawan Tapak Suci kini punya indikator yang menunjukkan berapa hantaman lagi yang tersisa untuk bisa naik level.
Kartu Penguasa yang meluber akan diubah menjadi Kristal. 1 Kartu Penguasa akan dikonversi menjadi 480 Kristal!
Penguat Kartu berlaku pada Peleton Taktik Fusi.
Gila Mahkota berlaku ke Pertempuran Taktik Fusi.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale