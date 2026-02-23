Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang pembaruan Taktik Fusi mendatang:

Struktur Musim baru

Main Bersama Teman

Penguasa Baru: Bupati Belati

Peleton dan Atribut Baru

Modifikasi Peralatan Baru

Lebih Banyak Perubahan dan Peningkatan

Ayo mulai pesta ini!

STRUKTUR MUSIM BARU

Apakah kamu merasa musim terlalu pendek? Jangan khawatir!

Musim Taktik Fusi kini akan berlangsung 6–7 minggu. Sekarang, kemenanganmu terasa lebih manis berkat waktu yang lebih santai ini. Kamu jadi punya waktu untuk meraih Kartu Penguasa dan peluang lebih besar untuk meraih tempat di Papan Peringkat.

Musim ini akan berlangsung dari 23 Februari–13 April!

PESTA DENGAN TEMAN

Di mana semua orang akan berpesta?

Ayo jadi tuan rumah yang baik dan undang temanmu untuk bermain Taktik Fusi melawanmu! Tuan rumah dapat mengundang teman untuk bergabung ke Pesta atau menendang mereka keluar saat mereka merusak Pesta.

Jika kamu main dalam Pesta dengan 2 orang, kamu dan Rekan Pesta bisa dapat Pamor dan Hadiah Pertempuran. Demi asas keadilan, kamu tidak akan dapat melihat siapa yang akan melawanmu berikutnya!

Peringkatmu juga akan memengaruhi Rekan Pesta! Jika kamu bermain dalam Pesta 2 orang dengan teman yang berada di liga yang lebih tinggi atau rendah dibandingkan punyamu, jumlah Pamor yang diraih/hilang dapat bervariasi.

Jika satu pemain menang dan pemain lain kalah, Peringkat ini dapat saling membatalkan perolehan Pamor. Apakah kamu menerima Hadiah Pertempuran atau tidak akan ditentukan oleh peringkat individu dalam pertempuran sama seperti saat kamu bermain sendiri.

Pamor yang diraih/hilang akan berdasar pada liga individu dan total perbedaan Pamor antara dua pemain. Lihat tabel di bawah ini untuk detail lebih lanjut!

Peringkat Pertempuran Pamor yang Diraih Pemain Ke-1 dan Ke-2 Keduanya meraih Pamor posisi Ke-1 Ke-1 dan Ke-3 0 (saling membatalkan) Ke-1 dan Ke-4 Posisi Ke-1: 0Posisi Ke-4: Kehilangan Pamor Ke-2 dan Ke-3 0 (saling membatalkan) Ke-2 dan Ke-4 Ke-2: 0Posisi Ke-4: Kehilangan Pamor Ke-3 dan Ke-4 Masing-masing kehilangan Pamor per Peringkat

Bermain dalam Pesta dengan 3 atau 4 anggota akan dianggap sebagai Pertempuran Persahabatan yang tidak akan memberikan Pamor atau Hadiah Pertempuran. Ini adalah cara bagus untuk berlatih dengan Peleton, Atribut, dan strategi baru bersama teman!