Penyeimbangan Juli
Pembaruan Keseimbangan – 6 Juli
PELEMAHAN ⬇️
Balon Pahlawan
Kerusakan Penerjun Jerangkong: 256 → 204 (-20%)
Kecepatan Serangan Penerjun Jerangkong: 0,9 dtk → 1,1 dtk (-22%)
Setelah latihan militer selama bertahun-tahun, kemampuan Penerjun Jerangkong Balon Pahlawan menjadi jauh mengungguli yang lain. Sekarang, mereka tak lagi terlalu mematikan ketika berada di belakang barisan lawan.
Goblin Pahlawan
Waktu Pengerahan: 1 dtk → 1,3 dtk (+30%)
Goblin Pahlawan selama ini terlalu unggul dibandingkan opsi kawanan lainnya, dan merupakan kartu yang umum ditemukan di beberapa dek terkuat di meta. Kamu kini akan lebih mudah bereaksi ketika menghadapi Pasukan Panji.
Kesatria Pahlawan
Nyawa Perisai: 768 → 512 (-33%)
Dengan kumis keren yang mampu mengalihkan perhatian lawan, dia sebenarnya tak butuh perisai yang terlalu kuat.
Pemanah Sihir Pahlawan
Nyawa Manekin: 627 → 271 (-57%)
Jangkauan Teleportasi: 5 petak → 3,5 petak (-30%)
Jangkauan Tembakan Tripel: 15,5 petak → 13,5 petak (-13%)
Pemanah Sihir Pahlawan terlalu jago menyelamatkan diri dari situasi sulit. Dengan pengurangan jangkauan teleportasi, mengejarnya akan jauh lebih mudah.
Evolusi Algojo
Kerusakan Jarak Dekat: 268 → 240 (-10%)
Jangkauan Jarak Dekat: 3,5 petak → 2,5 petak (-29%)
Supaya Algojo Evolusi jadi lebih situasional, kami mengurangi kerusakan serta jangkauan jarak dekatnya, dan jangkauannya tak akan lagi melampaui naga!
Penambang
Kerusakan Benteng Mahkota: 48 → 39 (-16%)
Setelah pelemahan menyeluruh terakhir pada Kerusakan Benteng Mahkota Mantra, Penambang kembali mendominasi permainan Mode Peringkat. Interaksinya dengan peleton masih sama, tapi efisiensinya dalam menghancurkan Benteng Mahkota akan berkurang.
PENGUATAN ⬆️
Pahlawan Batu Nisan
Biaya Kemampuan: 6 Eliksir → 5 Eliksir
Jerangkong yang Terus-Menerus Dikerahkan: 2 → 0
Nyawa: 3.379 → 4.044 (+20%)
Ratu Kuburan belum benar-benar bangkit dari kubur akibat kemampuannya yang menghabiskan 6 Eliksir. Kami mengubah biaya kekuatannya guna mengukuhkannya sebagai kartu pemungkas terpisah.
Bayi Naga
Kerusakan: 161 → 168 (+5%)
Meskipun Evolusi Bayi Naga terbilang solid di beberapa dek yang lebih kuat, performa wujud dasarnya kurang maksimal. Kami akan terus mengamati performa Evolusi Bayi Naga setelah peningkatan ini.
Raksasa Elektro
Nyawa: 3.855 → 3.952 (+3%)
Meskipun kami puas dengan perubahan terakhir pada Raksasa Elektro, nyawanya terbilang masih terlalu rendah untuk bisa dianggap sebagai ancaman serangan yang konsisten.
P.E.K.K.A
Kerusakan: 816 → 842 (+3%)
P.E.K.K.A tertinggal jauh dari opsi tank lainnya yang lebih andal. Dengan peningkatan kerusakan, dia akan mampu mengalahkan peleton dengan nyawa sedang hanya dalam 1 ayunan pedang.
Penunggang Domba
Nyawa: 1.697 → 1.766 (+4%)
Penunggang Domba telah tergantikan oleh kartu Pendobrak dan Penunggang lain di sebagian besar dek meta. Dia kini punya peluang lebih besar untuk terhubung ke Benteng Mahkota.
Ingat! Kartu memiliki skala pada Level 11, dan sering kali, perubahan wujud dasar juga memengaruhi Evolusi dan Bentuk Pahlawan kartu.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale