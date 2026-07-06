Penunggang Domba telah tergantikan oleh kartu Pendobrak dan Penunggang lain di sebagian besar dek meta. Dia kini punya peluang lebih besar untuk terhubung ke Benteng Mahkota.

Ingat! Kartu memiliki skala pada Level 11, dan sering kali, perubahan wujud dasar juga memengaruhi Evolusi dan Bentuk Pahlawan kartu.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale