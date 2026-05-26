Penyeimbangan Taktik Fusi Musim 9
26 Mei
Penguasa
Bupati Belati
Kerusakan Bonus: 0% → 20% ▲
Belati Bupati masih kurang tajam! Kami meningkatkan kerusakan bonus miliknya agar dia memiliki lebih banyak peluang untuk bersinar dan menyelesaikan Tugas Penguasa.
Begawan Tapak Suci
Kenaikan HP per Level Bintang: 1,4 → 1,2 (-14,2%) ▼
Meskipun ketahanan Tapak Suci layak diapresiasi, kemampuan ini terlalu kuat untuk lawan. Kami mengurangi HP miliknya untuk mengurangi dominasi miliknya.
Ratu Goblin
HP: 10 → 12 (+20%) ▲
Tentara Ratu Goblin perlu waktu untuk berkembang menjadi kekuatan penuh. Namun, saat kalah terlalu awal, kerugiannya jadi lebih besar dibanding manfaat yang didapat. Kami menaikkan HP Ratu Goblin agar dia punya kesempatan untuk memperkuat tentaranya.
Wali Besar
Durasi Efek Perisai: 8 dtk (kecuali Perisai Bintang) → Tak Terbatas ▲
Wali Besar memang dirancang untuk unggul dalam ronde permainan yang panjang. Agar lebih efektif dalam peran tersebut, durasi semua perisainya (kecuali Perisai Bintang) akan diubah menjadi permanen.
Raja Royale
HP: 12 → 10 (-16,7%) ▼
Cukup dengan bermain pasif dan memanfaatkan bonus HP serta Eliksir saat kalah dalam ronde, Raja Royale sudah mampu mendominasi Arena. Jadi, kami menurunkan HP miliknya untuk mendorong strategi yang lebih proaktif sejak awal.
Peleton
Bayi Naga
HP: 760 → 800 (+5,2%) ▲
Kecepatan Serangan: 2 dtk → 1.67 dtk (+16,5%) ▲
Tampil menggemaskan belum cukup untuk membuat Bayi Naga unggul. Dengan penyesuaian statistik ini, dia bisa menjadi opsi strategi yang lebih menarik sejak awal permainan.
Raksasa
Biaya Eliksir: 3 → 4 (+33%) ▼
Kemampuan Raksasa untuk memberikan kerusakan berbasis persentase dinilai terlalu kuat untuk biaya 3 Eliksir. Oleh karena itu, biaya Eliksirnya kami tingkatkan agar lebih sebanding dengan kekuatan yang dimiliki.
Nenek Sihir
HP Jerangkong: 20% dari HP Nenek Sihir → 100 ▼
Kerusakan Jerangkong: 20% dari Kerusakan Nenek Sihir → 80 ▼
Masa Jeda: 6 dtk → 5 dtk (-16,70%) ▲
Jerangkong terlalu bergantung pada HP Nenek Sihir. Mereka kini akan punya HP sendiri yang terpisah dari sang pemimpin. Mereka akan jadi lebih ringkih, tetapi muncul lebih sering.
Goblin Penyumpit
Biaya Eliksir:2 → 3 (+50%) ▼
HP: 350 → 450 (+28,6%) ▲
Kerusakan: 80 → 100 (+25%) ▲
P.E.K.K.A Mini
Biaya Eliksir: 2 → 3 (+50%) ▼
HP: 500 → 700 (+40%) ▲
Kemampuan Super: Tidak ada kemampuan → Kemampuan baru
Pangeran
Biaya Eliksir: 4 → 3 (-25%) ▲
HP: 1.100 → 900 (-18%) ▼
Kerusakan: 150 → 120 (-20%) ▼
Naga Jerangkong
Biaya Eliksir: 2 → 4 (+100%) ▼
HP: 500 → 800 (+60%) ▲
Kecepatan Serangan: 1,4 dtk → 1 dtk (-28,6%) ▲
Kemampuan Super: Tidak ada kemampuan → Kemampuan baru
Penyihir
Biaya Eliksir: 2 → 4 (+100%) ▼
HP: 400 → 800 (+100%) ▲
Kerusakan: 80 → 120 (+50%) ▲
Statistik Goblin Penyumpit, P.E.K.K.A Mini, Pangeran, Naga Jerangkong, dan Penyihir telah diseimbangkan untuk menyesuaikan biaya Eliksir yang baru.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale