Perubahan Keseimbangan Taktik Fusi, Mode 2v2, dan Perbaikan
Mode 2v2 Klasik kini kembali!
Kamu kini bisa kembali bermain dalam tim di mode 2v2 Klasik!
Temukan mode ini di Pengalih Mode Game!
Perubahan Keseimbangan Taktik Fusi
PENGUATAN ⬆️
Tulang
2/4 Peleton Terkutuk: 1 -> 2 (100%)
4/4 Peleton Terkutuk: 2 -> 3 (50%)
Bonus Tulang terasa terlalu sulit untuk diaktifkan dan tidak sekuat yang kami harapkan. Dengan lebih banyak kutukan, bonus akan lebih mudah diaktifkan, terutama saat Peleton lawan bersembunyi di garis belakang.
Unit Berat
Durasi Perisai: 8 detik -> 12 detik (50%)
2/4 Total Perisai: 20% -> 30% (50%)
4/4 Total Perisai: 40% -> 60% (50%)
Diperlukan pengorbanan untuk membangun atribut Unit Berat, dan perisai yang ada sayangnya kurang bertahan lama untuk melakukan ini. Untuk itu, kami meningkatkan durasi perisai guna mendorong strategi yang lebih beragam.
Perbaikan Lain
Game mogok yang terjadi saat mengetuk Kamp Latihan kini telah diperbaiki;
Draf Mega kini tak lagi menyertakan Kartu yang berada di atas Level 15;
Lencana Musim yang secara tidak sengaja diberikan ke sejumlah pemain kini telah diperbaiki;
Tantangan kini dapat dimulai ulang;
Taktik Fusi - Mesin Goblin Bintang 4 kini menyerang 6 target (alih-alih 4) sesuai dengan deskripsi Kartu;
Peningkatan performa;
Sejumlah perbaikan kecil lain.