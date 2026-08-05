Skip to content
Supercell, home page
Back to Clash Royale News
Blog – Clash Royale
5 Agu 2026

Perubahan Keseimbangan Taktik Fusi Pertengahan Musim 10

4 Agustus

Penguasa

Ratu Goblin

Target Tugas: 3/10/25 → 2/8/20 (-33%/20%/20%) ▲

Tambahan 2 HP pada Ratu Goblin ternyata tidak sekuat yang kami perkirakan. Kini, dia menjadi pilihan yang lebih kompetitif di antara Penguasa lainnya.

Wali Besar

Target Tugas: 2/8/20 → 3/10/20 (+50%/25%/0%) ▼

Penguatan terbaru pada Wali Besar membuat penyelesaian tugasnya terlalu mudah.

Raja Royale

Target Tugas: 1/2/4 → 2/3/4 (+100%/50%/0%) ▼

Sebelumnya, penyelesaian dua tugas pertamanya dinilai terlalu mudah.

Maharani Roh

Target Tugas: 3/15/50 → 3/20/60 (+0%/33%/20%) ▼

Maharani Roh masih mendominasi Arena teratas. Kami harap Penguasa lain kini bisa mengimbangi kekuatannya.

Ratu Kuburan

Target Tugas: 3/20/60 → 3/15/50 (-0%/25%/16,7%) ▲

Kesuksesan Ratu Kuburan terlalu bergantung pada perolehan Nenek Sihir pada dua ronde pertama. Memudahkan tugas diharapkan bisa menyelamatkannya dari situasi berbahaya ini.

2 Juli

Perubahan berikut diterapkan ke Taktik Fusi pada 2 Juli. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam memosting ini serta ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.

PENGUASA

Begawan Tapak Suci

Target Tugas Penguasa: 2/6/18 → 1/3/7 (-50%/50%/61%) ▲

Tugas Begawan Tapak Suci lebih sulit diselesaikan daripada tugas sebagian besar Penguasa.

Wali Besar

Area Perisai Pertama: 1 petak → 3 petak (+200%) ▲

Para pemain kesulitan beradaptasi dengan mekanisme Wali Besar, dan mekanisme ini tidak berfungsi dengan semestinya. Peningkatan jangkauan perisai pertamanya seharusnya bisa membuatnya lebih konsisten.

Ratu Kuburan

HP yang diterima dari Batu Nisan: 100% → 150% (+50%) ▲

Kecepatan Serangan: 0,5 → 0,6 (+20%) ▲

Ratu Kuburan sering kali mati sebelum mulai bertarung. Dia perlu HP lebih besar supaya bisa menjadi unit spesial yang kuat.

PELETON

Bayi Naga

HP: 800 → 900 (+12,5%) ▲

Bayi Naga sangat digandrungi banyak pemain sebagai unit garis depan untuk Atribut Hutan.

Bos Bandit

HP: 900 → 1200 (+33%) ▲

Pertumbuhan HP: 1,4 → 1,6 (+14%) ▲

Performa Bos Bandit tidak begitu baik. Dia perlu HP lebih besar untuk bersinar di medan pertempuran dan mengimbangi Kesatria Emas.

Penembak Mercon

Kerusakan: 80 → 100 (+25%) ▲

Kerusakan/Detik Penembak Mercon terlalu rendah sehingga tidak terlalu terasa.

Kesatria Emas

HP: 1.200 → 1.000 (-17%) ▼

Kecepatan Serangan: 1 → 0,8 (-20%) ▼

Dengan Kerusakan/Detik yang besar, kerusakan langkah gesit, dan HP yang tinggi, Kesatria Emas menjadi unit yang terlalu sempurna. HP dan Kerusakan/Detiknya perlu dikurangi supaya sorotan utama hanya terletak pada kerusakan langkah gesitnya.

Pemanah Sihir

Kerusakan: 70 → 80 (+14%) ▲

Pemanah Sihir secara keseluruhan tidak cukup kuat sebagai unit yang memberikan kerusakan dari jarak jauh.

Naga Jerangkong

HP: 800 → 400 (-50%) ▼

Kecepatan Serangan: 1 → 0,8 (-37,5%) ▼

Kerusakan: 80 → 50 (-20%) ▼

Dengan kemampuan untuk mengumpulkan statistik dari rekan, Naga Jerangkong adalah unit yang sangat kuat. Kekuatannya akan terus konsisten di Level Fusi 3/4, tapi seharusnya bisa lebih mudah dilawan di Level Fusi yang lebih rendah.

ATRIBUT

Hutan

Kecepatan Serangan Bonus Rekan

  • 2/6: 0 → 15%

  • 4/6: 0 → 30%

  • 6/6: 0 → 60%

Atribut Hutan sebelumnya tidak memberikan peningkatan kekuatan kepada beberapa target rekan. Meski Atribut ini diaktifkan sepenuhnya, mereka bisa dibilang cukup lemah.

PERALATAN

Kail Nelayan

Durasi Perlambatan: 0 detik → 3 detik ▲

Kail Nelayan perlu diberi kekuatan tertentu supaya bisa digunakan secara konsisten dalam strategi.

Perisai Dara

Ketahanan: 6 → 5 (-16,7%) ▼

Perisai Dara terlalu kuat di ronde awal ketika ukuran tim maksimalnya kecil. Oleh karena itu, pemain terlalu kesulitan menghancurkan Perisai ini.

PEROMBAKAN

Kapak Valkyrie

Radius: 1 → 2 (+50%) ▲

Ketahanan: 10 → 3 (-70%) ▼

Kerusakan yang Terbagi: 50% → 100% (+50%) ▲

Dampak Kapak Valkyrie tidak cukup terasa di game.

Itu saja!

Sampai jumpa di Taktik Fusi!

Tim Clash Royale