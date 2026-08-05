Perubahan Keseimbangan Taktik Fusi Pertengahan Musim 10
4 Agustus
Penguasa
Ratu Goblin
Target Tugas: 3/10/25 → 2/8/20 (-33%/20%/20%) ▲
Tambahan 2 HP pada Ratu Goblin ternyata tidak sekuat yang kami perkirakan. Kini, dia menjadi pilihan yang lebih kompetitif di antara Penguasa lainnya.
Wali Besar
Target Tugas: 2/8/20 → 3/10/20 (+50%/25%/0%) ▼
Penguatan terbaru pada Wali Besar membuat penyelesaian tugasnya terlalu mudah.
Raja Royale
Target Tugas: 1/2/4 → 2/3/4 (+100%/50%/0%) ▼
Sebelumnya, penyelesaian dua tugas pertamanya dinilai terlalu mudah.
Maharani Roh
Target Tugas: 3/15/50 → 3/20/60 (+0%/33%/20%) ▼
Maharani Roh masih mendominasi Arena teratas. Kami harap Penguasa lain kini bisa mengimbangi kekuatannya.
Ratu Kuburan
Target Tugas: 3/20/60 → 3/15/50 (-0%/25%/16,7%) ▲
Kesuksesan Ratu Kuburan terlalu bergantung pada perolehan Nenek Sihir pada dua ronde pertama. Memudahkan tugas diharapkan bisa menyelamatkannya dari situasi berbahaya ini.
2 Juli
Perubahan berikut diterapkan ke Taktik Fusi pada 2 Juli. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam memosting ini serta ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
PENGUASA
Begawan Tapak Suci
Target Tugas Penguasa: 2/6/18 → 1/3/7 (-50%/50%/61%) ▲
Tugas Begawan Tapak Suci lebih sulit diselesaikan daripada tugas sebagian besar Penguasa.
Wali Besar
Area Perisai Pertama: 1 petak → 3 petak (+200%) ▲
Para pemain kesulitan beradaptasi dengan mekanisme Wali Besar, dan mekanisme ini tidak berfungsi dengan semestinya. Peningkatan jangkauan perisai pertamanya seharusnya bisa membuatnya lebih konsisten.
Ratu Kuburan
HP yang diterima dari Batu Nisan: 100% → 150% (+50%) ▲
Kecepatan Serangan: 0,5 → 0,6 (+20%) ▲
Ratu Kuburan sering kali mati sebelum mulai bertarung. Dia perlu HP lebih besar supaya bisa menjadi unit spesial yang kuat.
PELETON
Bayi Naga
HP: 800 → 900 (+12,5%) ▲
Bayi Naga sangat digandrungi banyak pemain sebagai unit garis depan untuk Atribut Hutan.
Bos Bandit
HP: 900 → 1200 (+33%) ▲
Pertumbuhan HP: 1,4 → 1,6 (+14%) ▲
Performa Bos Bandit tidak begitu baik. Dia perlu HP lebih besar untuk bersinar di medan pertempuran dan mengimbangi Kesatria Emas.
Penembak Mercon
Kerusakan: 80 → 100 (+25%) ▲
Kerusakan/Detik Penembak Mercon terlalu rendah sehingga tidak terlalu terasa.
Kesatria Emas
HP: 1.200 → 1.000 (-17%) ▼
Kecepatan Serangan: 1 → 0,8 (-20%) ▼
Dengan Kerusakan/Detik yang besar, kerusakan langkah gesit, dan HP yang tinggi, Kesatria Emas menjadi unit yang terlalu sempurna. HP dan Kerusakan/Detiknya perlu dikurangi supaya sorotan utama hanya terletak pada kerusakan langkah gesitnya.
Pemanah Sihir
Kerusakan: 70 → 80 (+14%) ▲
Pemanah Sihir secara keseluruhan tidak cukup kuat sebagai unit yang memberikan kerusakan dari jarak jauh.
Naga Jerangkong
HP: 800 → 400 (-50%) ▼
Kecepatan Serangan: 1 → 0,8 (-37,5%) ▼
Kerusakan: 80 → 50 (-20%) ▼
Dengan kemampuan untuk mengumpulkan statistik dari rekan, Naga Jerangkong adalah unit yang sangat kuat. Kekuatannya akan terus konsisten di Level Fusi 3/4, tapi seharusnya bisa lebih mudah dilawan di Level Fusi yang lebih rendah.
ATRIBUT
Hutan
Kecepatan Serangan Bonus Rekan ▲
2/6: 0 → 15%
4/6: 0 → 30%
6/6: 0 → 60%
Atribut Hutan sebelumnya tidak memberikan peningkatan kekuatan kepada beberapa target rekan. Meski Atribut ini diaktifkan sepenuhnya, mereka bisa dibilang cukup lemah.
PERALATAN
Kail Nelayan
Durasi Perlambatan: 0 detik → 3 detik ▲
Kail Nelayan perlu diberi kekuatan tertentu supaya bisa digunakan secara konsisten dalam strategi.
Perisai Dara
Ketahanan: 6 → 5 (-16,7%) ▼
Perisai Dara terlalu kuat di ronde awal ketika ukuran tim maksimalnya kecil. Oleh karena itu, pemain terlalu kesulitan menghancurkan Perisai ini.
PEROMBAKAN
Kapak Valkyrie
Radius: 1 → 2 (+50%) ▲
Ketahanan: 10 → 3 (-70%) ▼
Kerusakan yang Terbagi: 50% → 100% (+50%) ▲
Dampak Kapak Valkyrie tidak cukup terasa di game.
Itu saja!
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale