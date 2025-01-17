TEST SUI BAULI PER I LIVELLI DELLA TORRE DEL RE DAL 1º AL 9º
Con l'ultima manutenzione, abbiamo apportato delle modifiche temporanee ai bauli ottenuti come ricompensa dalle battaglie dai giocatori che hanno raggiunto un livello della torre del re compreso tra il 1º e il 9º. Ecco di quali cambi si tratta.
I bauli d'oro, quelli magici e quelli giganti non saranno più inclusi nella rotazione, mentre ora sarà possibile ricevere bauli di legno e bauli della corona.
I tempi di sblocco di alcuni bauli sono cambiati, in particolare:
quelli dei bauli della corona, che ora si sbloccano dopo 24 ore;
quelli dei bauli d'argento e dei bauli di legno, che si sbloccano immediatamente, senza tempi di attesa.
Inoltre, per questo test, anche i contenuti di ciascun tipo di baule sono stati modificati, per fare in modo che il valore totale delle ricompense rimanga invariato.
Tali modifiche non interesseranno i giocatori che hanno già raggiunto il livello 10 della torre del re.
I giocatori che dovessero raggiungere il livello 10 nel corso del test torneranno a sbloccare i bauli ottenuti dalle battaglie come al solito.
Le motivazioni per lo svolgimento del test
Il sistema degli slot dei bauli di Clash Royale è nato con il gioco stesso e ci rendiamo conto che le aspettative dei giocatori che si avvicinano oggi al gioco per la prima volta potrebbero essere diverse da quelle di chi ha iniziato a giocare ai tempi della sua pubblicazione. Per questo motivo, abbiamo ideato il test con l'intento di capire meglio quanto le modifiche ai meccanismi di sblocco dei bauli influenzano l'esperienza di gioco in generale. Inoltre, i dati raccolti ci diranno se e come migliorare il sistema delle ricompense.
Ti ricordiamo che si tratta di un test e che possiamo tranquillamente apportare delle modifiche in corsa, perciò è molto importate per noi conoscere la tua opinione, che ti invitiamo a condividere sui social, su Reddit o su Discord!