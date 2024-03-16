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15 mar 2024
Blog – Clash Royale

VOTA LA SKIN DELLE TORRI MAGICA PIÙ BELLA

A te la parola! Scegli la tua skin delle torri preferita tra le finaliste per eleggere quella che verrà aggiunta al gioco! Puoi votare una sola volta e non potrai cambiare il voto, perciò scegli con attenzione!

Che vinca la skin migliore!

GUARDA LE TORRI SU MAKE! (1)

Torre della magia nera di DendeDZG

Carovana magica del coniglio di Naji Kadalayi

Ranocchio incantato di LukeDraw

Maiale stregato di czaromaro

Scatole magiche di Naji Kadalayi