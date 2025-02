Qual è il tuo codice creatore?

Semplicemente... DCSYSTEM! Potete inserirlo nello shop, sia in maiuscolo che in minuscolo, non fa differenza. La cosa veramente fondamentale è sempre il vostro supporto!



Cosa hai in serbo per il futuro?

Per prima cosa, vorrei cercare di migliorare i numeri sui miei canali social, specialmente su Instagram, dove ho in mente alcuni nuovi contenuti targati Clash Royale, in particolare dei reel da poter preparare e sganciare proprio come una bomba del bombarolo! Quindi, se ancora non l'avete fatto, potete iniziare a seguirmi su IG (troverete il link qui sotto). Ringrazio in anticipo chi lo farà.



C’è altro che vorresti dire?

Sembra banale ma vorrei solo ringraziare chi mi supporta ogni giorno, da chi inserisce e utilizza il mio codice creatore a chi, ogni volta che vado in live su Twitch, è sempre presente e pronto per divertirsi e gustarsi del buono e sano gameplay di CR, che non mancherà mai sul mio canale. Grazie anche al fantastico lavoro che fanno ogni giorno i nostri Community Manager, nel darci la possibilità di esprimerci al meglio e supportandoci al massimo. Alla prossima guys!