Ehi Gigi, presentati ai nostri giocatori!

Ciao a tutti ragazzi! Sono Luigi, in arte “Gigi”. Ho iniziato a caricare video su YouTube nel lontano dicembre 2014 e, ad ora, sono un content creator a tutti gli effetti. Ho iniziato su YouTube proprio con i titoli Supercell e, mano a mano, li ho trattati praticamente tutti.





Da quanto tempo crei contenuti/fai dirette streaming relative a Clash Royale?

Ho iniziato a creare contenuti su Clash Royale non appena uscito in versione beta, ancor prima del lancio globale, ad inizio 2016. Praticamente ci gioco dal giorno 0!





Cosa ti piace particolarmente di questo gioco?

Sono molte le cose che mi piacciono di Clash Royale, ma in particolare mi ha sempre affascinato la strategia che c’è alla base. Riuscire a spendere meno elisir possibile per poter ripartire con un attacco devastante, cercare di ribaltare una situazione sfavorevole o sorprendere l’avversario con una mossa che non si aspetta… sono tutti aspetti che rendono così avvincente questo gioco!





Qual è, attualmente, la tua carta preferita e perché?

In 6 anni ho cambiato molte volte la mia carta preferita, anche perché di alcune magari adoravo il design, mentre di altre il gameplay. Se dovessi fare una scelta però, probabilmente ricadrebbe sullo stregone elettrico.





Qual è il ricordo migliore che hai, legato a Clash Royale?

Di ricordi legati a Clash Royale ne ho veramente molti! Ma quello che ricordo con più piacere è sicuramente il primo video che feci con mio padre. Ebbe un successo incredibile ma, oltre a quello, mi divertii veramente tanto e fu l’inizio di una serie di video che feci sia con lui che con mia madre.





Hai qualche consiglio o dritta da dare ai giocatori?

Metto immediatamente le mani avanti dicendo che non sono un pro e che potrei dare consigli banali o scontati! Ma sicuramente giocare spesso con le stesse carte ti aiuta a capire meglio come gestire situazioni complicate. Quindi non cercare di cambiare spesso carte o deck ma, piuttosto, affinare la tecnica con un determinato deck. Ovviamente buttando sempre un occhio al meta e sui bilanciamenti. Per quello consiglio di seguire gente che gioca ad alti livelli e cercare di apprendere quanto più possibile! Per il resto, l’importante è sempre divertirsi!





Qual è il tuo video di Clash Royale preferito che hai fatto fino ad oggi?

Risulterei scontato se dicessi nuovamente il primo video con mio padre? Probabilmente si. Quindi direi un video uscito 5 anni fa, in collaborazione con un mio amico e Youtuber ZaneSG, in cui ci divertivamo a trollare i nostri nemici nelle 2v2 usando solo i razzi per buttar giù le torri avversarie.