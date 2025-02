Questi 8 creatori di contenuti si scontreranno, per la prima volta, gli uni contro gli altri per conquistare il titolo di primo campione della Paguri Cup.

Siete curiosi di sapere come se la caveranno e quali sono le loro reali potenzialità? Allora non potete perdervi questa fantastica competizione.

Rimanete sintonizzati sui canali di CiccioGamer89, del Team Qlash e di questi creatori di contenuti per non perdervi alcuna novità. Inoltre, tenete sempre d’occhio la scheda notizie in gioco per ulteriori informazioni in arrivo nei prossimi giorni!

Ci vediamo nell’arena della Paguri Cup,

Il team di Clash Royale!