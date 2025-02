Aiuta l'esercito dei goblin!



A partire dal 14 giugno, gioca con le unità goblin in battaglie o in modalità party per infoltire i ranghi dell’armata dei goblin e ottenere una parte dei tesori che troveranno!



Durante questo evento, i progressi di tutti i giocatori verranno monitorati e aggiornati quotidianamente su Notizie Royale. Una volta raggiunto un obiettivo e che un numero sufficiente di goblin si sarà unito all'esercito, l’assalto continuerà e tutti i giocatori riceveranno una parte dei tesori trovati nel castello!