Sblocca un eroe GRATIS!

Se hai già raggiunto l'arena 5, riceverai 200 monete degli eroi non appena pubblicheremo l'aggiornamento, così potrai scegliere il prossimo eroe da mettere nel mazzo! Queste monete, conosciute precedentemente col nome di ''frammenti degli eroi'', si usano per sbloccare l'eroe che ti piace di più!

E se superassero il limite imposto dal gioco? Nessun problema! Per questa volta faremo un eccezione, ma in seguito ricorda che non potrai averne più di 200 contemporaneamente, perciò assicurati di sbloccare il personaggio che vuoi appena ne hai abbastanza. Dopo che avrai ottenuto le 200 monete degli eroi gratuite dall'aggiornamento, quelle oltre il limite saranno trasformate in gemme, con un tasso di conversione di uno a uno.

Se hai già sbloccato gli eroi, avrai tre mesi di tempo dopo la pubblicazione dell'aggiornamento per ritirare le monete da questo evento; se hai appena iniziato la tua avventura su Royale, invece, riceverai le 200 monete non appena arrivi all'arena 5.

Le monete degli eroi si trovano sul percorso gratuito del Pass Royale e ne puoi guadagnare fino a 75 ogni stagione!

Scegli gli eroi che vuoi tu!

Basta con le scelte casuali, perché ora sta a te decidere quale eroe sbloccare!

Per farlo, ti basta accumulare 200 monete degli eroi, andare alla sezione dedicata agli eroi nella scheda degli artefatti, premere il pulsante dello sblocco e selezionare il personaggio desiderato.

I nuovi eroi saranno disponibili sin da subito!

Tieni pronte le scorte di monete degli eroi, perché, da ora in poi, i nuovi eroi saranno sbloccabili al momento della loro pubblicazione! Devi solo avere le 200 monete richieste e la loro bella carta scintillante sarà tua!