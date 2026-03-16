Aggiornamento di metà marzo
Ci auguriamo che i festeggiamenti per il compleanno di Royale ti stiano piacendo come stanno piacendo a noi, ma ora è arrivato il momento di darti ancora di più! A inizio mese, abbiamo annunciato un aggiornamento previsto per metà marzo, carico di grossi cambiamenti, e oggi, giorno 16, queste modifiche sono finalmente in gioco!
Ecco quello che ti aspetta:
un nuovo sistema per sbloccare gli eroi
un eroe sbloccabile GRATUITAMENTE
la possibilità di scegliere gli eroi
la possibilità di ottenere gli eroi nuovi fin da subito
delle modifiche sostanziali agli slot del mazzo (uno per le evoluzioni, uno per gli eroi e uno jolly)
delle modifiche ai bauli della sorte magici da cinque stelle
altri cambi e migliorie, oltre ad alcune correzioni di errori
Leggi tutti i dettagli qui sotto!
IL NUOVO SISTEMA PER SBLOCCARE GLI EROI
Sblocca un eroe GRATIS!
Se hai già raggiunto l'arena 5, riceverai 200 monete degli eroi non appena pubblicheremo l'aggiornamento, così potrai scegliere il prossimo eroe da mettere nel mazzo! Queste monete, conosciute precedentemente col nome di ''frammenti degli eroi'', si usano per sbloccare l'eroe che ti piace di più!
E se superassero il limite imposto dal gioco? Nessun problema! Per questa volta faremo un eccezione, ma in seguito ricorda che non potrai averne più di 200 contemporaneamente, perciò assicurati di sbloccare il personaggio che vuoi appena ne hai abbastanza. Dopo che avrai ottenuto le 200 monete degli eroi gratuite dall'aggiornamento, quelle oltre il limite saranno trasformate in gemme, con un tasso di conversione di uno a uno.
Se hai già sbloccato gli eroi, avrai tre mesi di tempo dopo la pubblicazione dell'aggiornamento per ritirare le monete da questo evento; se hai appena iniziato la tua avventura su Royale, invece, riceverai le 200 monete non appena arrivi all'arena 5.
Le monete degli eroi si trovano sul percorso gratuito del Pass Royale e ne puoi guadagnare fino a 75 ogni stagione!
Scegli gli eroi che vuoi tu!
Basta con le scelte casuali, perché ora sta a te decidere quale eroe sbloccare!
Per farlo, ti basta accumulare 200 monete degli eroi, andare alla sezione dedicata agli eroi nella scheda degli artefatti, premere il pulsante dello sblocco e selezionare il personaggio desiderato.
I nuovi eroi saranno disponibili sin da subito!
Tieni pronte le scorte di monete degli eroi, perché, da ora in poi, i nuovi eroi saranno sbloccabili al momento della loro pubblicazione! Devi solo avere le 200 monete richieste e la loro bella carta scintillante sarà tua!
LE MODIFICHE AGLI SLOT DEL MAZZO
Come richiesto a gran voce dalla community, abbiamo ridotto il numero degli slot speciali del mazzo da quattro a tre, con l'obiettivo di semplificare la situazione e salvaguardare le meccaniche principali del gioco, garantendo allo stesso tempo la flessibilità nella creazione del mazzo.
La modalità Classificata, gli eventi e le sfide useranno questi slot:
uno delle evoluzioni, riservato alle evoluzioni
uno degli eroi, occupabile da eroi e campioni
uno jolly, valido per evoluzioni, eroi e campioni
Nel Cammino dei trofei, sbloccherai ogni slot a mano a mano che farai progressi. In particolare, aggiungerai:
quello delle evoluzioni all'arena 3;
quello degli eroi all'arena 5;
quello jolly all'arena 10.
Gli slot jolly ti permettono di schierare una forma qualsiasi della carta che li occupa. Se ne hai una di cui hai sbloccato sia l'evoluzione sia la versione eroica, puoi modificare l'abilità attiva quando posizioni la truppa nello slot jolly, semplicemente toccando la carta nel mazzo e poi il pulsante del cambio.
LE MODIFICHE AI BAULI DELLA SORTE MAGICI DA CINQUE STELLE
Ora i bauli della sorte magici da cinque stelle contengono più jolly!
A partire da oggi, la quantità di jolly che trovi in questi forzieri sarà pari o superiore a quella necessaria per migliorare completamente una carta, a seconda del livello del baule: ciò significa che puoi intascarti fino al triplo dei jolly, in base alla rarità e al livello del baule, ma, per rendere possibile la vincita di queste grandi quantità, abbiamo dovuto rivedere le percentuali di sblocco.
Qui sotto, puoi vedere delle tabelle che ti illustrano cosa puoi trovare in un solo baule della sorte magico da cinque stelle.
Quantità vecchia e nuova di carte disponibili in ogni baule della sorte magico da cinque stelle di livello 11 o superiore
|Quantità vecchia di jolly comuni
|Quantità nuova di jolly comuni
|Quantità vecchia di jolly rari
|Quantità nuova di jolly rari
|Quantità vecchia di jolly epici
|Quantità nuova di jolly epici
|Quantità vecchia di jolly leggendari
|Quantità nuova di jolly leggendari
|Quantità vecchia di jolly dei campioni
|Quantità nuova di jolly dei campioni
|Baule di livello 11
|1200
|1200
|240
|300 ▲
|30
|30
|3
|4 ▲
|Baule di livello 12
|1400
|1500 ▲
|280
|400 ▲
|35
|50 ▲
|4
|6 ▲
|3
|3
|Baule di livello 13
|1600
|2500 ▲
|320
|550 ▲
|40
|70 ▲
|4
|9 ▲
|3
|5 ▲
|Baule di livello 14
|1800
|3500 ▲
|360
|750 ▲
|45
|100 ▲
|5
|12 ▲
|4
|8 ▲
|Baule di livello 15
|2000
|5500 ▲
|400
|1000 ▲
|50
|130 ▲
|6
|14 ▲
|4
|11 ▲
|Baule di livello 16
|2500
|7500 ▲
|465
|1400 ▲
|60
|180 ▲
|7
|20 ▲
|5
|15 ▲
I bauli della sorte magici da cinque stelle sotto il livello 11 hanno la stessa quantità di carte di prima, visto che già davano il numero di copie necessario per migliorare completamente una carta.
Probabilità di sblocco vecchie e nuove dei premi nei bauli della sorte magici da cinque stelle di livello 13 o superiore
|Probabilità vecchia
|Probabilità nuova
|Carte casuali
|59,5%
|57,5% ▼
|Jolly comuni
|8%
|9% ▲
|Jolly rari
|7,5%
|8% ▲
|Jolly epici
|7%
|6,5% ▼
|Jolly leggendari
|6,5%
|5,5% ▼
|Jolly dei campioni
|6,5%
|4% ▼
|Evoluzioni complete
|5%
|9,5% ▲
La tabella qui sopra si riferisce solo ai bauli della sorte magici da cinque stelle di livello 13 o superiore, perché le probabilità di sblocco di quelli di livello inferiore variano, visto che i giocatori non hanno accesso a certe rarità degli oggetti.
Per saperne di più sui bauli della sorte e le percentuali di sblocco, leggi questo articolo: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh!
ALTRI CAMBI, MIGLIORIE E CORREZIONI DI ERRORI
Miglioramenti e modifiche
Scheda ''Social''
Tocca l'icona del clan per vederne le informazioni.
Gli amici saranno ordinati automaticamente e appariranno per primi quelli nella modalità Classificata, seguiti da quelli che hanno il numero più alto di trofei.
Pass Royale
Ora, chi ha il Pass migliorato potrà vedere i nomi degli oggetti del Pass quando li tocca.
Coloro che non hanno ancora raggiunto l'arena 5 vedranno un messaggio che dirà loro che potranno comunque sbloccare l'eroe del Pass, ma che potranno usarlo in battaglia solo quando arriveranno a quell'arena.
Il nome dell'eroe ora appare nella prima soglia del Pass.
I problemi risolti
Truppe e battaglie
Il barile barbarico eroico non rimane più incastrato dietro le torri del re.
La pagina dell'incantesimo Frecce ora mostra che sferra tre colpi separati.
Il boia e la sua forma evoluta ora causano la stessa quantità di danni.
Il moschettiere evoluto non potrà più sparare alle torri con la sua abilità da cecchino.
Modalità C.A.O.S.
Il modificatore comune del goblin demolitore non farà più causare alla truppa sconfitta danni aggiuntivi con un raggio più esteso.
Il modificatore epico dell'arco-X ora permette di colpire i bersagli che si trovano alla massima distanza.
Scheda ''Social''
Il pulsante della guerra tra clan diventerà dorato quando hai una ricompensa da ritirare.
Dopo aver concluso una battaglia del giorno della guerra, il gioco non ti porterà più alla schermata principale della scheda ''Social''.
Pass Royale
Sulla schermata delle informazioni del Pass, le soglie che offrono un'opzione avranno un asterisco, poiché le loro ricompense dipendono dalla scelta e dalle probabilità dei bauli (per esempio, un eroe sbloccabile, i frammenti jolly, ecc.).
I numeri e gli asterischi saranno gli stessi anche nel negozio e nella schermata delle informazioni del Pass.
Il gioco evidenzierà correttamente la ricompensa scelta quando ne ritiri una da una soglia con un'opzione.
Le soglie con un'opzione mostreranno delle informazioni per ogni oggetto a disposizione.
Se hai superato diverse soglie senza ritirare i premi e tocchi una delle prime che hai sbloccato, il Pass non andrà più automaticamente all'ultima soglia raggiunta.
Tattiche Royale
I draghi d'ossa duplicati ora hanno i PF giusti e attaccheranno come dovrebbero.
I PF e i danni degli scheletri evocati dalla strega sono stati corretti.
I danni della torre infernale si azzerano quando l'edificio cambia bersaglio.
L'arco-X ora attacca con successo dopo essersi ricaricato.
La casella del salto non sparisce più dopo il primo turno.
Il pulsante ''Battaglia'' e il menu di selezione delle modalità non appaiono più durante il matchmaking, se accetti l'invito a un party dopo aver premuto il pulsante ''Gioca ancora''.
Altro
Ora puoi copiare i mazzi nelle modalità con quattro carte.
I progressi fatti dagli amici nella Classificata sono visibili a sinistra dei gradini di questa modalità.
L'audio e il comparto grafico sono stati migliorati.
In questo aggiornamento, ci sono anche delle modifiche di bilanciamento per Tattiche Royale, che puoi scoprire qui: type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ.
CON QUESTO È TUTTO!
Ti ringraziamo per i commenti che hai condiviso con noi negli ultimi mesi. Ricordati che i tuoi messaggi e i tuoi suggerimenti ci aiutano a plasmare gli aggiornamenti futuri, quindi non aver paura di farti sentire! Ci auguriamo che queste modifiche di metà marzo ti piacciano e non vediamo l'ora di scoprire cosa ne pensi.
Infine, non dimenticare di buttare un occhio di tanto in tanto alle nostre pagine social, per non perderti quello che sta succedendo nel gioco!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale