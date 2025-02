Ma cosa significa questo per te e per tutte le ricompense che non avrai ritirato? Continua a leggere qui sotto per scoprire cosa succederà nelle prossime due settimane.

Il viaggio della regina goblin finirà il 30 ottobre.

Come ricordo, ti daremo un bell'emblema in base ai progressi che hai fatto.

Ma non c'è nessuno che pensa ai marmocchi goblin???

Beh, quelli saranno rimossi da tutti i bauli e dalle altre ricompense. Rimarranno comunque nella tua collezione, ma per ora non saranno utilizzabili.

E che ne sarà dell'oro speso?

Ti restituiremo tutto l'oro e ogni jolly élite che hai usato per migliorare i marmocchi goblin.

In gioco vedrai un conto alla rovescia accanto a "Il viaggio della regina goblin", che ti mostrerà quanto tempo ti rimane ancora per avanzare e prendere le ricompense che t'interessano.

Tutte le carte che si sbloccano ne "Il viaggio della regina goblin" saranno trasferite nel Cammino dei trofei normale.

Il goblin demolitore si troverà nell'arena 12.

Il cespuglio sospetto nell'arena 13.

La Maledizione goblin nell'arena 14.

La macchina goblin nell'arena 15.

Goblinstein nell'arena 18.