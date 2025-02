Con l'introduzione dell'aggiornamento del 2 ottobre, i dispositivi con iOS 12 (e versioni precedenti) e quelli con Android 6.0 (e versioni precedenti) non saranno più compatibili con il gioco, a causa dei limiti tecnici e dei problemi di prestazione dei dispositivi più datati. Di conseguenza, coloro che utilizzano dispositivi con questi sistemi operativi non potranno più giocare a Clash Royale, a meno che non sia installata a una versione superiore.

iOS

Terminando il supporto per iOS 12 e 13, non sarà più possibile giocare su iPhone 5, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Android

I dispositivi che usano Android 5.0 (Lollipop) e Android 6.0 (Marshmallow) non saranno più compatibili col gioco.

Cosa fare per continuare a giocare

Se il tuo dispositivo usa ancora una delle versioni che abbiamo appena menzionato, ti consigliamo di aggiornarlo a una superiore, nel caso fosse possibile.

Consulta il supporto Apple o la Guida di Android per sapere come aggiornare il tuo sistema operativo.

Per scoprire come collegare un account a Supercell ID o trasferire una partita su un altro dispositivo, visita la nostra sezione delle domande frequenti (FAQ).

Ti ringraziamo per la comprensione e il sostegno!

Il team di Clash Royale