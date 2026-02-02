La stagione di febbraio di Tattiche Royale
Solca di nuovo i cieli dell'arena e imponi il tuo dominio sugli avversari! La nuova stagione inizia il 2 febbraio e vedrà il ritorno dell'imperatrice degli spiriti sul percorso dello stellacciaio, l'introduzione di modificatori nuovi e migliorati e un aggiornamento del sistema degli emblemi per i primi 1000 giocatori in classifica.
Il ritorno di una regnante
L'imperatrice degli spiriti
Abilità: Operazione fusione
Dopo aver concesso cortesemente ad alcuni nuovi regnanti un mesetto di gloria, l'imperatrice degli spiriti ha deciso di calcare nuovamente l'arena, dove potrà sfruttare la sua abilità per godersi un elisir in più dopo ogni fusione.
Le skin
Se non hai potuto esserci la prima volta che l'imperatrice ci ha graziati della sua presenza, questa è l'occasione giusta per te! Durante questa stagione, puoi collezionare altre copie della sua carta e sbloccare gratis delle personalizzazioni facendola salire di livello. Se sei già alla pari con tutto, ci saranno una nuova skin e un festeggiamento da vincere, sempre presenti nel percorso delle ricompense legato al livello di questa regnante.
Imperatrice della natura
Onda furiosa
Imperatrice aurea
Colpo stellato ✨
Imperatrice infernale ✨
Imperatrice wushi (skin) e furia ardente (festeggiamento)
Fa' indossare questa skin all'imperatrice per distinguerla dalla massa e tenerla sempre pronta all'azione in groppa al suo drago degli spiriti!
Disponibile nel negozio delle skin dei regnanti di Tattiche Royale.
I modificatori della stagione di febbraio
I nuovi modificatori
Stelle dell'arena (Bronzo III)
Le truppe con più stelle subiscono meno danni da quelle con meno stelle e infliggono loro più danni.
Dominio (Argento I)
Le truppe da tre e quattro stelle ottengono PF extra e causano più danni.
Abbinamento fortunato (Oro III)
Abbinando una truppa, ottieni anche la sua versione base da una stella.
I cambi ai modificatori esistenti
Ora, tutti i modificatori con gli edifici ti daranno un edificio da tre stelle al quinto turno dello scontro, invece di uno da due stelle all'inizio del terzo turno.
Tutti i modificatori delle caselle fanno apparire due caselle invece di una all'inizio della battaglia.
Il nuovo sistema degli emblemi
Se a febbraio arrivi tra i primi 1000 nella classifica di Tattiche Royale, a fine stagione riceverai un emblema speciale che indicherà la tua posizione.
Questo emblema rimarrà nella tua collezione e sarà aggiornato solo quando raggiungerai una posizione più alta nelle stagioni successive, così i tuoi risultati migliori saranno sempre visibili a tutti!
Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina di Discord o a quella di Reddit (entrambe in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale