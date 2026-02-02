Dopo aver concesso cortesemente ad alcuni nuovi regnanti un mesetto di gloria, l'imperatrice degli spiriti ha deciso di calcare nuovamente l'arena, dove potrà sfruttare la sua abilità per godersi un elisir in più dopo ogni fusione.

Le skin

Se non hai potuto esserci la prima volta che l'imperatrice ci ha graziati della sua presenza, questa è l'occasione giusta per te! Durante questa stagione, puoi collezionare altre copie della sua carta e sbloccare gratis delle personalizzazioni facendola salire di livello. Se sei già alla pari con tutto, ci saranno una nuova skin e un festeggiamento da vincere, sempre presenti nel percorso delle ricompense legato al livello di questa regnante.