La stagione di gennaio di Tattiche Royale
Nuovo mese, nuove Tattiche Royale! Il 5 gennaio inizia un'altra stagione con tante novità! Questa volta non ci saranno truppe che vanno e vengono, ma un set inedito di modificatori e una new entry tra i regnanti, che terranno di sicuro alto il tasso di divertimento!
Il nuovo regnante
Il saggio dell'eco
Abilità: Colpo del clone
Grazie a secoli e secoli di allenamento, questo regnante ha padroneggiato la tecnica dell'eco, che usa in battaglia per mandare k.o. il nemico o i nemici più vicini dopo aver caricato il colpo.
Le skin
Il tuo destino ti dà appuntamento sul percorso dello stellacciaio! Arriva fino in cima per sbloccare tutte le carte del saggio dell'eco e miglioralo per ricevere gratis le sue skin e il festeggiamento che trovi tra le ricompense ottenute facendo salire di livello questo regnante.
Saggio lucente
Saggio astrale
Triade fatale (festeggiamento)
Il saggio spettrale sarà nel negozio delle skin dei regnanti di Tattiche Royale.
I modificatori della stagione di gennaio
I nuovi modificatori
Casella dei danni (Bronzo III)
Le truppe posizionate su questa casella iniziano il combattimento col 50% dei PF e causano danni bonus.
Casella clonante (Argento II)
Alla truppa viene affiancato un gemello! Chi viene posizionato su questa casella sarà clonato e il duplicato avrà il 70% dei PF della truppa originale.
Casella dell'immunità (Oro I)
La truppa su questa casella diventa invincibile... almeno per i primi cinque secondi del combattimento.
Casella del salto (Oro III)
Balza da una parte all'altra dell'arena! A inizio scontro, le truppe posizionate su questa casella saltano nel territorio nemico.
I cambi ai modificatori esistenti
Ora, tutti i modificatori con gli edifici ti daranno un edificio da due stelle al terzo turno dello scontro, invece di uno da una stella all'inizio del primo turno.
Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina di Discord o a quella di Reddit (entrambe in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale