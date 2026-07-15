Abbiamo letto i commenti dei giocatori riguardo a quanto sia frustrante raggiungere i trofei richiesti per sbloccare la modalità Classificata, visto che a molti è capitato di arrivare vicino alla soglia richiesta, per poi perdere trofei sul più bello o vedere quella soglia salire di altri 500 trofei, all'inizio della nuova stagione.

Per dare a te e agli altri la possibilità di recuperare un po' di terreno, a partire da oggi abbiamo ridotto a 13.000 la quantità di trofei richiesti per l'accesso alla Classificata e aumentato a due mesi il tempo che trascorrerà prima dell'imposizione della nuova soglia, il tutto finché non si tornerà gradualmente a quota 14.000 trofei.

I nuovi requisiti sono già stati introdotti nel gioco e aumenteranno come segue.

Luglio e agosto: 13.000 trofei.

Settembre e ottobre: 13.500 trofei.

Novembre: 14.000 trofei.

E le modifiche alla Classificata non finiscono qui: terremo costantemente d'occhio il suo funzionamento e i vostri commenti, apporteremo le opportune correzioni e, più in avanti nell'anno, introdurremo altre modifiche a questa modalità per i giocatori di alto livello.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale