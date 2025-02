La stagione di ottobre di Clash Royale è alle porte e, per l'occasione, abbiamo introdotto delle modifiche davvero interessanti al Pass Royale. Alcune di quelle più significative sono la rimozione del Pass d'oro, che verrà sostituito dal Pass di diamante 💎, e i miglioramenti al Pass gratuito. Scopriamo tutti i dettagli su questi cambi!

❓ Perché abbiamo rimosso il Pass d'oro?

Con la sua rimozione, abbiamo voluto semplificare il Pass Royale, lasciando solo un'opzione premium a disposizione, il Pass di diamante, che offrirà premi e vantaggi migliori. Abbiamo anche aumentato la qualità delle ricompense e i vantaggi delle soglie gratuite, per garantire a tutti un'esperienza di gioco migliore.

📅 Le date da ricordare e le novità in arrivo

A partire dal 25 settembre non sarà più possibile acquistare il Pass d'oro dal Supercell Store.

Il 2 ottobre sarà pubblicato il nuovo aggiornamento, ma la stagione di settembre e il relativo Pass resteranno attivi ancora per un breve periodo.

A partire dal 7 ottobre non sarà più possibile acquistare il Pass d'oro nel gioco. Il Pass di diamante sarà ufficialmente disponibile non appena inizierà la stagione di ottobre e metterà in palio una serie di ricompense da favola, incluse personalizzazioni (dello stendardo e non), monete d'oro e provocazioni esclusive.

💎 Quali sono le novità del Pass di diamante?

Le ricompense premium che troverai lungo le soglie del Pass di diamante sono:

personalizzazioni esclusive , come skin delle torri e provocazioni 🎨;

bauli particolarmente preziosi , come quello dei jolly Royale e quello del re leggendario , che contengono un sacco di ricompense di valore;

i premi fortunati, che fanno il loro ingresso nel Pass per la prima volta e che ti danno più possibilità di ricevere ricompense di alto livello.

🆓 I miglioramenti alle soglie gratuite del Pass

Abbiamo rivisto il Pass gratuito, da cui ora potrai ritirare un premio in ogni soglia! Abbiamo poi aggiunto altre cose interessanti, ovvero: