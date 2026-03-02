Negli ultimi mesi, la community ha condiviso un sacco di opinioni sulla modalità di avanzamento, sugli eroi, sulle ricompense e sul bilanciamento generale del gioco. Alcune delle modifiche proposte richiedono un po' di tempo per essere implementate, ma assicuriamo a te e a tutti gli altri che stiamo dando retta ai vostri consigli e che stiamo facendo tutto il possibile per rendere Clash Royale ancora migliore.

Col prossimo aggiornamento, introdurremo una serie di cambi sostanziali su cui stiamo lavorando per questo 2026: alcuni sono in lavorazione da un bel po', mentre altri sono una risposta diretta ai vostri suggerimenti.

L'aggiornamento del 23 febbraio ha già introdotto alcune di queste modifiche, insieme a funzionalità inedite e davvero stimolanti, e tutti i dettagli si trovano nelle note di rilascio dedicate, disponibili dalla pubblicazione dell'aggiornamento.

Per ora, facciamo un po' il punto della situazione.

LE NOVITÀ DEL 23 FEBBRAIO

Niente più duplicati di carte al massimo livello

Il sistema dei cristalli si è rivelato ingiusto per diversi giocatori, soprattutto per chi ha ricevuto copie di carte di livello 16.

Per ovviare a questo problema, prima di tutto abbiamo voluto rafforzare il valore dei bauli della sorte riducendo il numero di duplicati in palio, finché non avrai portato al livello massimo una quantità maggiore di carte.

Infatti, a partire dal 23 febbraio:

se hai meno di 60 carte al livello massimo nella collezione, non riceverai i loro duplicati;

se invece hai più di 60 carte al livello massimo, le possibilità di ricevere carte di questo tipo saranno ridotte del 90%.

Gli eroi si sbloccano all'arena 5

Abbiamo notato che lo sblocco degli eroi può rivelarsi un'impresa ardua, soprattutto per chi ha iniziato a giocare a Clash Royale da poco.

Per questo motivo, lo slot per gli eroi sarà disponibile a partire dall'arena 5, in modo che chi si trova all'inizio della sua avventura in Royale possa già godersi questa funzionalità.

Nel frattempo, valuteremo costantemente l'impatto di questa modifica sull'accessibilità del gioco e sul sistema di avanzamento.

LE NOVITÀ DISPONIBILI DA MARZO

Riduzione degli slot speciali dei mazzi a tre (da quattro)

Abbiamo deciso di rimuovere uno slot speciale, portando il totale da quattro a tre.

D'ora in avanti, gli slot a disposizione saranno:

uno dedicato alle evoluzioni

uno per gli eroi

uno jolly (per un eroe o un'evoluzione)

Questa modifica interesserà:

il Cammino dei trofei

la modalità Classificata

le sfide

L'obiettivo è quello di mantenere il più possibile la flessibilità nella creazione dei mazzi e di ridurre allo stesso tempo gli inconvenienti che si presentavano col sistemo dei quattro slot.

Niente più sblocco casuale degli eroi!

Lo sblocco degli eroi non sarà più casuale.

I giocatori potranno scegliere quale eroe ottenere grazie ai frammenti.

Per via di questa modifica, cambieremo anche l'evento per lo sblocco gratuito di un eroe casuale in uno che dia la possibilità di scelta.

Con questo aggiornamento, in ogni stagione e a partire da quella di marzo saranno disponibili 75 frammenti degli eroi tra le soglie gratuite del Pass.

Sblocca un eroe GRATUITO!

Per agevolare questa transizione dagli eroi casuali a quelli scelti dai giocatori:

daremo 200 frammenti degli eroi a chiunque avrà già raggiunto l'arena 5 e sbloccato così la funzionalità degli eroi.

Ci saranno tre mesi a disposizione per ritirare questi frammenti, a partire da metà marzo.

Nuove evoluzioni!

Ad aprile, arriverà una nuova evoluzione.

A maggio, invece, non ce ne sarà nessuna.

A partire da giugno, aggiungeremo a rotazione:

eroi

evoluzioni

nuove carte

I miglioramenti ai bauli della sorte da cinque stelle

Ci è stato fatto notare che i bauli della sorte da cinque stelle non sono tanto gratificanti o emozionanti quanto dovrebbero esserlo.

Per questo motivo, li abbiamo migliorati e spiegheremo in dettaglio come più in avanti.

IL NOSTRO PROGRAMMA PER IL FUTURO

Queste non sono le uniche novità che abbiamo previsto per quest'anno, perciò tieni costantemente d'occhio i nostri profili social, perché ne abbiamo in serbo delle belle!

Grazie per il contributo che dai alla community di Clash Royale.

Il prossimo capitolo di Royale lo stiamo costruendo insieme!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale