Ciò vuol dire che non dovrai più sperare nelle ricompense giornaliere per trovare le carte che ti mancano: ora potrai comprare esattamente ciò che ti serve con le gemme!

Come avrai notato, abbiamo anche rimosso i jolly élite dalle ricompense della modalità Classificata e dal Cammino dei trofei per evitare confusione prima dell'aggiornamento.

Questo segna un grande passo verso un sistema più semplice e trasparente, dove ogni passo in avanti ha davvero valore ed è legato alle carte che giochi.

RITORNO ALLE BASI

Oltre alla rimozione dei jolly élite, abbiamo deciso di fare dei tagli anche per quanto riguarda gli oggetti di progressione, così da rendere il tutto più immediato.

Abbiamo visto tanti giocatori con l'inventario dei libri pieno che non trovavano mai il momento giusto per usarli e abbiamo notato che il valore dei libri non cresceva coerentemente con i livelli, il che ne scoraggiava l'uso ai livelli inferiori. Insomma, si investivano più energie nella gestione dell'inventario che nel collezionare le carte, il che non era affatto ciò che volevamo!

Dopo l'aggiornamento, convertiremo i libri in tuo possesso (di rarità da comune a leggendaria) in un numero equivalente di jolly, le monete magiche in oro e i libri dei libri in gemme, utilizzabili grazie alle modifiche all'economia menzionate in precedenza. Per semplificare ulteriormente le cose, aumenteremo anche la quantità di carte ottenute casualmente nel gioco.

Tutti i tassi di conversione si basano sul livello della torre del re e rispecchiano in maniera direttamente proporzionale i nuovi requisiti ridotti di carte e oro, che trovi spiegati di seguito in questo articolo. In pratica, il tasso di conversione è approssimativamente pari al livello della torre del re più uno. Ad esempio: se la tua torre del re è di livello 10, riceverai abbastanza jolly per portare una carta dal livello 10 all'11. Per i giocatori con torre del re di livello inferiore al sesto, abbiamo previsto un tasso di conversione minimo, così anche la quantità più bassa di jolly ottenuti sarà sufficiente per migliorare una carta al livello 7.

Ecco di seguito i tassi di conversione.