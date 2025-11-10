LE NOVITÀ DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
I prossimi mesi saranno pieni di novità esplosive in Clash Royale!
La Lega 2v2 sta arrivando!
Scopri una nuova cassa delle evoluzioni, che amplia i modi per ottenere evoluzioni.
I contenuti stagionali porteranno in gioco lo spirito delle feste e tra essi troverai un baule della sorte stagionale e un evento Clashmas pieno di ricompense.
Il Cammino dei trofei subirà delle modifiche importati.
E la parte più grande dell'aggiornamento consisterà in qualcosa di eroico, che porterà il gameplay a un nuovo livello! Ma di questo parleremo più avanti.
Prima di tutto, vogliamo parlare di qualcosa che riguarda tutti i giocatori...
LA PROGRESSIONE!
Nel tempo, il sistema di progressione di Clash Royale è diventato piuttosto complesso: infatti, tra jolly élite, libri, monete magiche e oro, migliorare le carte a volte si è rivelato tutt'altro che chiaro e immediato. Alcuni giocatori accumulavano risorse aspettando il ''momento giusto'', mentre altri si ritrovavano con oggetti come jolly élite o libri senza sapere bene come usarli o ottenerli.
Con l'aggiornamento del 24 novembre, vogliamo rendere la progressione più semplice, lineare e soprattutto più gratificante.
ADDIO, JOLLY ÉLITE!
Quando abbiamo introdotto il livello élite, i jolly élite dovevano rappresentare un modo più rilassato di progredire: un obiettivo a lungo termine che restava comunque emozionante e gratificante. Con il tempo, però, abbiamo visto che non funzionava così e che, al contrario, il sistema risultava poco chiaro e meno soddisfacente rispetto al collezionare carte per poi migliorarle.
Per questo, abbiamo deciso di dire addio ai jolly élite.
Tutti i jolly élite rimasti nel tuo inventario verranno automaticamente convertiti in gemme, che potrai usare per acquistare le carte che ti servono, grazie al nuovo sistema economico basato sulle gemme in arrivo con l'aggiornamento.
Ciò vuol dire che non dovrai più sperare nelle ricompense giornaliere per trovare le carte che ti mancano: ora potrai comprare esattamente ciò che ti serve con le gemme!
Come avrai notato, abbiamo anche rimosso i jolly élite dalle ricompense della modalità Classificata e dal Cammino dei trofei per evitare confusione prima dell'aggiornamento.
Questo segna un grande passo verso un sistema più semplice e trasparente, dove ogni passo in avanti ha davvero valore ed è legato alle carte che giochi.
RITORNO ALLE BASI
Oltre alla rimozione dei jolly élite, abbiamo deciso di fare dei tagli anche per quanto riguarda gli oggetti di progressione, così da rendere il tutto più immediato.
Abbiamo visto tanti giocatori con l'inventario dei libri pieno che non trovavano mai il momento giusto per usarli e abbiamo notato che il valore dei libri non cresceva coerentemente con i livelli, il che ne scoraggiava l'uso ai livelli inferiori. Insomma, si investivano più energie nella gestione dell'inventario che nel collezionare le carte, il che non era affatto ciò che volevamo!
Dopo l'aggiornamento, convertiremo i libri in tuo possesso (di rarità da comune a leggendaria) in un numero equivalente di jolly, le monete magiche in oro e i libri dei libri in gemme, utilizzabili grazie alle modifiche all'economia menzionate in precedenza. Per semplificare ulteriormente le cose, aumenteremo anche la quantità di carte ottenute casualmente nel gioco.
Tutti i tassi di conversione si basano sul livello della torre del re e rispecchiano in maniera direttamente proporzionale i nuovi requisiti ridotti di carte e oro, che trovi spiegati di seguito in questo articolo. In pratica, il tasso di conversione è approssimativamente pari al livello della torre del re più uno. Ad esempio: se la tua torre del re è di livello 10, riceverai abbastanza jolly per portare una carta dal livello 10 all'11. Per i giocatori con torre del re di livello inferiore al sesto, abbiamo previsto un tasso di conversione minimo, così anche la quantità più bassa di jolly ottenuti sarà sufficiente per migliorare una carta al livello 7.
Ecco di seguito i tassi di conversione.
Tassi di conversione dei libri
|Livello della torre del re
|Jolly comuni per ogni libro comune
|Jolly rari per ogni libro raro
|Jolly epici per ogni libro epico
|Jolly leggendari per ogni libro leggendario
|Gemme per ogni libro dei libri
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1000
|300
|30
|4
|400
|11
|1500
|400
|50
|6
|800
|12
|2500
|550
|70
|9
|2000
|13
|3500
|750
|100
|12
|3200
|14
|5500
|1000
|130
|14
|4400
|15
|7500
|1400
|180
|20
|6000
Tassi di conversione delle monete magiche
|Livello della torre del re
|Oro per ogni moneta magica
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
NUOVI LIVELLI DELLE CARTE E MIGLIORAMENTI
Dopo aver introdotto il livello élite, ci siamo resi conto che la progressione era diventata meno intuitiva del previsto: molti giocatori si sentivano bloccati una volta raggiunta la cima e il sistema dei jolly élite, che per alcuni rendeva più difficile migliorare le carte,
non rispecchiava più la filosofia di Clash Royale, un gioco che vogliamo dinamico, accessibile a tutti e fruibile nel tempo.
Ora che tutto è più semplice, è il momento di fare un passo avanti!
Con il prossimo aggiornamento arriva il livello 16, una nuova pietra miliare pensata per dare un obiettivo concreto ai giocatori che hanno già portato il loro mazzo al massimo e, allo stesso tempo, rendere i livelli iniziali più accessibili, cosicché la progressione continui a essere fluida e naturale.
Abbiamo anche ridotto i requisiti di miglioramento in carte e oro ai livelli intermedi per rendere ogni passaggio più scorrevole. Raggiungere i nuovi livelli con carte e oro dovrebbe essere più o meno equiparabile al raggiungimento del livello 14.
Puoi confrontare i vecchi e i nuovi valori aprendo il menu a tendina qui sotto.
Livello della carta e copie richieste per il miglioramento
Carte attualmente richieste
|Livello della carta
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campione
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|400
|40
|4
|1
|12
|1500
|500
|50
|6
|2
|13
|3000
|750
|100
|10
|8
|14
|5000
|1250
|200
|20
|20
|15
|50.000 jolly élite
|50.000 jolly élite
|50.000 jolly élite
|50.000 jolly élite
|50.000 jolly élite
Carte richieste con l'aggiornamento
|Livello della carta
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campione
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|16
|7500
|1400
|180
|20
|15
Oro attualmente richiesto
|Livello della carta
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campione
|Sblocco
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|400
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|13
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|14
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Oro richiesto con l'aggiornamento
|Livello della carta
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campione
|Sblocco
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|13
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|14
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|15
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|16
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
Domande frequenti
Che succede se ho già iniziato a migliorare una carta al livello 14?
Se hai già usato dei jolly élite per un miglioramento parziale, questi verranno convertiti in copie della stessa carta, così manterrai esattamente i progressi fatti verso il nuovo livello. Per esempio, se hai la torre del re al livello 14 e hai investito 25.000 jolly élite per una carta comune, come può essere il cavaliere al livello 14, dopo l'aggiornamento riceverai 2750 copie del cavaliere che verranno applicate all'avanzamento della carta.
Cosa succede se ho l'inventario dei jolly pieno?
Tutti i jolly ottenuti dai libri che superano i limiti dell'inventario verranno aggiunti comunque al tuo account, così potrai usarli per migliorare le carte al nuovo livello senza perdere nulla.
Il limite per la modalità Classificata resterà sempre il livello 15?
Sì! In base al feedback ricevuto dai giocatori dopo l'introduzione del livello 15, le carte in modalità Classificata saranno limitate al livello 15 per i primi sei mesi dopo l'aggiornamento, ovvero fino alla stagione di maggio 2026, così avrai tempo di iniziare a migliorare le carte al livello 16.
Cosa accadrà alle copie extra delle carte al livello 16 nel nuovo sistema?
Le copie in eccesso delle carte al livello massimo verranno convertite in cristalli! I cristalli sono una nuova valuta che potrai usare nel negozio per acquistare personalizzazioni esclusive, a partire da alcune provocazioni uniche. Condivideremo più dettagli su questa novità man mano che ci avviciniamo all'aggiornamento!
ESTENSIONE DEL CAMMINO DEI TROFEI E MODIFICHE ALLA MODALITÀ CLASSIFICATA
Con l'aggiornamento, il Cammino dei trofei sarà esteso fino a 12.000 trofei e saranno aggiunte quattro nuove arene fra i 10.000 e i 12.000 trofei, introducendo così nuovi traguardi e premi per i giocatori ai livelli più alti!
Nuove arene del Cammino dei trofei
| | Trofei minimi richiesti | |
| ----------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
I giocatori potranno continuare a ottenere ricompense man mano che avanzano attraverso ciascuna delle nuove arene.
Le arene stagionali verranno temporaneamente messe in pausa per dare ai giocatori più avanti nei livelli l'opportunità di salire fino all'arena 28 senza il timore di perdersi i contenuti stagionali.
Modifiche all'accesso alla modalità Classificata
Non sarà più necessario completare tutto il Cammino dei trofei per sbloccare la modalità Classificata!
Ora ti basterà raggiungere il numero di trofei richiesto per quella stagione.
|Stagione
|Trofei richiesti per sbloccare la modalità Classificata
|Novembre
|10.000
|Dicembre
|10.500
|Gennaio
|11.000
|Febbraio
|11.500
Inoltre, se si raggiunge la lega Campioni, la modalità Classificata resterà sbloccata anche nella stagione successiva.
Non dimenticare che, anche con l'aggiornamento, le carte rimarranno limitate al livello 15 nella modalità Classificata fino alla stagione di maggio 2026.
IN BREVE
Ecco cosa verrà introdotto con l'aggiornamento del 24 novembre.
Ora i miglioramenti delle carte si baseranno sulle risorse fondamentali, ovvero carte, oro e jolly, e le gemme potranno essere scelte eventualmente come scorciatoia.
Le risorse esistenti verranno convertite automaticamente.
Libri → jolly/gemme
Monete magiche → oro
Jolly élite → gemme
Arriva il livello 16 per chi avesse già portato le carte al livello massimo.
Le partite classificate restano limitate al livello 15 fino a maggio 2026.
I costi di miglioramento sono stati rivisti per garantire una progressione più fluida.
E NON È FINITA QUI
Queste modifiche alla progressione, incluso il livello 16, non sono l'unica sorpresa dell'ultimo aggiornamento dell'anno... A dicembre arriverà qualcosa di completamente nuovo ed eroico, perciò continua a seguirci, perché inizieremo a darti delle anteprime dalla prossima settimana!
Cerchiamo sempre nuovi modi per offrire la miglior esperienza possibile alla nostra community, soprattutto quando si tratta di grandi cambiamenti nel gioco, perciò facci sapere cosa ne pensi di tutte queste novità su Reddit e/o Discord (pagine in inglese)!
**Tutti i tassi di conversione potrebbero subire variazioni.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale