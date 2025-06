Nel prossimo aggiornamento, faremo delle modifiche ai premi in gemme, in particolare:

aggiorneremo le ricompense delle maestrie delle carte. Completare le maestrie delle carte normali non ti darà più 150 gemme, ma 100. Completare quelle dei campioni non ti darà più 300 gemme, ma 100.

Di conseguenza, oltre 2525 gemme non più ottenibili con le maestrie verranno spostate sul Cammino dei trofei.

Ciò vuol dire che ci saranno in generale meno gemme in palio nel gioco, ma anche che sarà possibile ottenerne di più giocando regolarmente e non solo dopo aver sgobbato a lungo sulle maestrie, così più giocatori se le potranno godere.

Se vuoi ritirare i premi delle maestrie con i valori non ancora aggiornati, questa è la tua ultima chance per farlo!

Con la pubblicazione dell'aggiornamento a fine giugno, queste modifiche alle ricompense entreranno in vigore e non sarà possibile ricevere gemme in maniera retroattiva per i livelli del Cammino dei trofei o delle maestrie raggiunti in precedenza.

Per adesso è tutto, ma continua a seguirci per altre notizie sull'aggiornamento, che arriveranno a breve!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale