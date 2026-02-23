Modifiche di bilanciamento di febbraio
23 febbraio
INDEBOLIMENTI ⬇️
Goblin eroici
Dimensioni brigata diminuita a tre unità (da quattro).
Durata dello stendardo diminuita a cinque secondi (da sette).
I goblin eroici si sono messi un po' troppo in mostra nell'arena, perciò abbiamo ridotto leggermente la loro potenza, per mantenere le partite bilanciate e divertenti per tutti.
I PROBLEMI RISOLTI 🐛
Stregone eroico
Danni del tornado alle torri della corona ridotti 43 punti (da 120).
Questa modifica è stata fatta per correggere un errore che consentiva allo stregone eroico di causare danni extra con il tornado alle torri della corona.
2 febbraio
INDEBOLIMENTI ⬇️
Mini P.E.K.K.A eroica
Tempi di cottura aumentati del 10% (da 20 a 22 secondi).
Perché? La mini P.E.K.K.A eroica faceva il bello e il cattivo tempo con la sua abilità, quindi le abbiamo rotto le uova nel paniere rallentando il riempimento dell'indicatore del livello.
Strega evoluta
Cure per scheletro ridotte dell'11% (da 60 a 53 punti).
Perché? Grazie alla sua abilità curativa, la strega evoluta è sfuggita troppo a lungo al suo destino. Ora, gli scheletri al suo servizio che andranno all'altro mondo per lei le faranno recuperare meno salute.
Gigante
Punti ferita ridotti del 3% (da 4090 a 3968 punti).
Perché? Da quando è diventato un eroe, il gigante ha fatto sentire tutta la sua presenza nella modalità Classificata. Riducendogli i punti ferita, non potrà più proteggere con tanta efficacia i suoi alleati.
Cimitero
Migliorato lo schema con cui appiano gli scheletri.
Perché? Lo schema che avevamo implementato in precedenza faceva apparire gli scheletri direttamente sulle torri. Adesso, compariranno più lontano dal centro dell'incantesimo, così ci sarà più tempo per organizzarsi in difesa.
Sgherri
Velocità dei colpi ridotta del 9% (da 1,1 a 1,2 secondi).
Perché? Gli sgherri hanno iniziato a dominare i cieli dopo che avevamo migliorato la portata degli attacchi. Diminuendo la velocità dei colpi, le altre truppe volanti avranno più possibilità di brillare.
Tre moschettieri
Velocità dei colpi ridotta dell'8% (da 1,2 a 1,3 secondi).
Perché? Dopo le modifiche sostanziali di novembre, i tre moschettieri erano diventati troppo letali nei combattimenti ravvicinati. Ora che sono più lenti ad attaccare, non dovrebbero più far fuori gli avversari così facilmente con le baionette.
POTENZIAMENTI ⬆️
Stregone eroico
Aumentata la forza d'attrazione del tornado.
Perché? Il tornado dello stregone eroico non riusciva a raggruppare i nemici in maniera affidabile, quindi risultava difficile abbrustolirli in seguito con le sue sfere di fuoco. Migliorando la forza d'attrazione, l'abilità diventerà più efficace.
Trivella goblin evoluta
Quantità di goblin generati alla seconda emersione aumentata del 100% (da uno a due).
Perché? Nonostante l'ultimo potenziamento, la trivella goblin non è riuscita a ritagliarsi un posto nel meta. Abbiamo dato una bella strigliata ai goblin che dormivano sul lavoro, quindi ora la trivella ne genera due ogni volta che riemerge.
P.E.K.K.A evoluta
Cure dalle truppe piccole aumentate del 5% (da 409 a 430 punti).
Cure dalle truppe medie aumentate del 5% (da 778 a 819 punti).
Cure dalle truppe grandi aumentate del 5% (da 1477 a 1551 punti).
Perché? LA P.E.K.K.A evoluta non sta avendo vita facile con le altre truppe evolute usate per gli assalti sui ponti. Abbiamo deciso di aumentare la salute che rigenera con le eliminazioni per farla rimanere un po' di più nell'arena.
MODIFICHE SOSTANZIALI 🔄
Moschettiere eroico
Portata della torretta diminuita del 36% (da 5,5 a 3,5 caselle).
Tempo di schieramento ridotto del 50% (da due secondi a uno).
Perché? La volta scorsa, dopo aver aumentato il tempo di schieramento della torretta, abbiamo notato che i tempi di risposta dell'abilità non erano quelli sperati. Per questo motivo, abbiamo annullato il vecchio indebolimento e ridotto la portata della torretta, così le sarà più difficile prendere di mira le torri, migliorando le possibilità di contrattacco avversarie.
I PROBLEMI RISOLTI 🐛
Mongolfiera
Punti ferita ridotti dell'1% (da 1679 a 1676)
Barile barbarico
Danni aumentati dell'1% (da 230 a 232 punti).
Al livello 16, il duo formato dal Barile barbarico e dallo spirito elettrico non riusciva a eliminare gli spaccamuro, quando invece ce la faceva a tutti gli altri livelli. Allo stesso tempo, al cacciatore servivano tre attacchi invece di due per abbattere una mongolfiera. Abbiamo modificato leggermente i loro parametri, così da eliminare questa incoerenza tra i vari livelli.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale