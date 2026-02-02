Nuova stagione: Casini a mezzanotte
Preparati a vivere un mese all'insegna del caos e del mistero! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
i nuovi eroi, i goblin eroici e il megasgherro eroico
le modalità di gioco e le sfide
gli eventi della Caccia alle corone
il Viaggio del clan
I NUOVI EROI
Goblin eroici
Abilità: Brigata dello stendardo
Goblin a iosa!
Quando l'ultimo goblin eroico in piedi viene sconfitto, questo nobile guerriero rilascerà uno stendardo che attirerà rinforzi, quando attivi l'abilità di questa carta, ma lo stendardo avrà una durata limitata, perciò fa' arrivare la seconda ondata finché sei in tempo!
Megasgherro eroico
Abilità: Agguato dimensionale
Un momento, dov'è andato?
Raggiungi il nemico con i punti ferita massimi più bassi in qualunque punto dell'arena, perché il teletrasporto del megasgherro eroico non conosce confini.
Questo eroe sarà disponibile in accesso anticipato nel negozio a partire dal 13 febbraio e potrà essere ottenuto in modo standard due settimane dopo, a partire dal 2 marzo.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Goblin eroici strategici: dal 2 al 9 febbraio.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti i nuovissimi goblin eroici? Ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!
Sfida dedicata: dal 6 al 9 febbraio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Caos delle 4 carte: dal 16 al 23 febbraio.
La produzione dell'elisir aumenta progressivamente e hai solo quattro carte. Sceglile bene per sopravvivere a questo caos e ricorda che con tre sconfitte sei fuori!
Sfida dedicata: dal 20 al 23 febbraio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
LE MODALITÀ
Lega Touchdown
Dal 6 al 16 febbraio, guida nell'area di meta qualunque truppa in tuo possesso, dall'orda di scheletri al gran cavaliere, ma ricorda che le carte non possono superare il livello 11.
Vinci battaglie per scalare la classifica e ricevere un emblema di Touchdown. Piazzati tra i primi 10.000 per far salire di livello il tuo emblema e mostrare a tutti le tue imprese!
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone, piene di premi spettacolari, tra cui:
tre frammenti d'evoluzione dell'orda di scheletri
casse degli eroi
bauli della sorte magici
personalizzazioni stagionali
e molto altro!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Raduna i membri del tuo clan e attraversa i mari insieme a loro! Se non fai parte di un clan, ricordati di rimediare prima che sia troppo tardi e se non sai bene a quale clan unirti, puoi trovare quello perfetto per te sul nostro server Discord (in inglese)!
Non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Se hai guardato TV Royale, sai già che a marzo torneranno i tornei globali, ma se vuoi maggiori dettagli al riguardo, non perderti il nostro prossimo aggiornamento.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale