Caos delle 4 carte: dal 16 al 23 febbraio.

La produzione dell'elisir aumenta progressivamente e hai solo quattro carte. Sceglile bene per sopravvivere a questo caos e ricorda che con tre sconfitte sei fuori!

Sfida dedicata: dal 20 al 23 febbraio.

Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.