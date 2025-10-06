Nuova stagione: Rock & Royale
In questo articolo troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, perciò continua a leggere!
Nuove evoluzioni: orda di scheletri e fantasma Royale
Le modalità di gioco e le sfide
Gli eventi Caccia alle corone
Il viaggio del clan
LE NUOVE EVOLUZIONI
L'orda di scheletri
Gerry è rimasto troppo a lungo nell'ombra di Larry, ma ora è arrivato il suo momento!
Il generale Gerry può contare su degli scheletri devoti, che diventano invisibili e indistruttibili, quando sono al suo fianco. Ma in sua assenza, subiranno una grave carenza di calcio e diventeranno cenere.
Il fantasma Royale
Niente dà i brividi più dei soldati fantasma!
Quando è visibile, il fantasma Royale evoca due soldati spettrali che lo proteggono e causano danni alla loro apparizione. Dopo aver riposato abbastanza, se ne tornano da dove sono venuti, proprio come il loro leader. Si può sempre contare su di loro, per via della loro... trasparenza.
Disponibili a partire dal 17 ottobre.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Orda di scheletri evoluta strategica: dal 6 al 13 ottobre.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti la nuovissima evoluzione dell'orda di scheletri? Scegli bene le carte e scatenati!
Sfida dedicata: dal 10 al 13 ottobre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Fantasma Royale evoluto strategico: dal 17 al 24 ottobre.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbe capitarti il nuovissimo fantasma Royale evoluto? Scegli bene le carte e scatenati!
Sfida dedicata: dal 17 al 20 ottobre.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Sfida da 20 vittorie: dal 24 al 29 ottobre.
Torna la sfida in cui l'abilità e la strategia contano più di ogni altra cosa! Pensi di poter vincere 20 battaglie, perdendone meno di tre? Allora trova un posto e preparati a combattere!
Le ricompense in palio saranno:
casse d'oro
jolly élite
bauli della sorte
una provocazione delle 20 vittorie
Otterrai anche un emblema speciale della sfida da 20 vittorie della CRL 2025 per aver raggiunto le 20 vittorie!
GLI EVENTI CACCIA ALLE CORONE
Pensi di aver conquistato abbastanza corone? Sbagliato! Questa stagione ti propone fino a cinque Cacce alle corone piene di ricompense spettacolari, tra cui:
tre frammenti d'evoluzione della strega;
bauli della sorte infestati e spettrali;
personalizzazioni incredibili;
e molto altro!
Tieni d'occhio i nostri canali social per saperne di più sugli eventi di questa stagione.
IL VIAGGIO DEL CLAN
Unisciti agli altri membri del tuo clan in due gare con cui navigare i mari reali e raccogliere corone e bottino, ma ricorda che devi essere in un clan prima che l'evento abbia inizio! Se non sei in uno, puoi trovare il clan perfetto per te sul nostro server Discord!
E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò unisciti alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale