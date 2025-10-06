GLI EVENTI CACCIA ALLE CORONE

Pensi di aver conquistato abbastanza corone? Sbagliato! Questa stagione ti propone fino a cinque Cacce alle corone piene di ricompense spettacolari, tra cui:

tre frammenti d'evoluzione della strega;

bauli della sorte infestati e spettrali;

personalizzazioni incredibili;

e molto altro!

Tieni d'occhio i nostri canali social per saperne di più sugli eventi di questa stagione.

IL VIAGGIO DEL CLAN

Unisciti agli altri membri del tuo clan in due gare con cui navigare i mari reali e raccogliere corone e bottino, ma ricorda che devi essere in un clan prima che l'evento abbia inizio! Se non sei in uno, puoi trovare il clan perfetto per te sul nostro server Discord!

E non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò unisciti alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale