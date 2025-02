Ci sono moltissimi siti web di terze parti che offrono valuta di gioco per Clash Royale, ma NESSUNO di questi è sicuro da usare. È bene ignorare qualsiasi sito web che si spaccia per ufficiale, in quanto NON sono supportati da Supercell e, molto spesso, incentivano (o sono incentivati da) attività illegali.

Gli account che sono stati condivisi o che hanno acquistato gemme in modo fraudolento dovranno affrontare alcune penalità quali, la revoca di valuta di gioco, la sospensione temporanea o la chiusura permanente dell'account.