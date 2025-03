Una volta raggiunta la Lega competitiva, ti verrà assegnata una valutazione iniziale sulla base dei tuoi progressi nel Cammino dei trofei.

Da lì in poi, la tua posizione nella lega sarà determinata dai risultati ottenuti in Royale rétro, in maniera simile a come accade nelle battaglie classificate 2v2 e nel Percorso delle leggende, perciò dovrai fare del tuo meglio e continuare a macinare vittorie per scalare la classifica e dimostrare a tutti che non hai bisogno di campioni ed evoluzioni per trionfare!

Le battaglie di Royale rétro non saranno disponibili nelle amichevoli, perciò approfitta di questo evento finché sei in tempo!