Il cacciatore evoluto lancia una rete verso la truppa più vicina, impedendole di muoversi e di attaccare, e, se l'unità intrappolata è volante, potrà essere colpita con attacchi di terra.

La rete è perfetta per contrastare le avanzate nemiche e per immobilizzare le truppe mentre il cacciatore si dedica a infliggere danni ingenti. In più, il cacciatore evoluto è ideale per facilitare i tuoi assalti, ad esempio in accoppiata con il gigante Royale, perché con la rete può proteggere senza problemi le carte determinanti e portarti alla vittoria!

Se invece ti trovi a doverlo contrastare, ricorda che puoi facilmente distrarlo schierando lo spirito e il golem del ghiaccio.