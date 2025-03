Abbiamo migliorato sensibilmente il pathfinding delle truppe!

Interazione tra le truppe e gli edifici: le truppe ora riconoscono gli edifici come ostacoli e sceglieranno quale percorso prendere in base a essi, il che significa che non si bloccheranno più davanti a essi e non sceglieranno più un percorso alternativo, solo dopo averli presi in pieno.

Le truppe e le corsie laterali: le truppe non daranno più priorità ai lati, quando avanzeranno: fino a ora, si muovevano orizzontalmente per raggiungere a tutti i costi una corsia laterale, mentre ora si muoveranno in diagonale e la loro avanzata apparirà più naturale.

Nonostante le modifiche ai movimenti delle truppe, vogliamo mantenere intatte quante più interazioni tra di esse possibili, perché il nostro obiettivo è quello di rendere più coerente e prevedibile l'avanzata delle truppe e di correggere gli errori relativi a essa. Non vogliamo assolutamente alterare il meta del gioco o rendere obsoleti i mazzi o le strategie utilizzati dai giocatori.