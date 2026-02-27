Festeggiamo insieme il decimo anniversario di Clash Royale! Negli ultimi dieci anni, tu e le tue truppe avete vinto, perso e fatto progressi insieme, avanzando nel Cammino dei trofei e affrontando gli avversari migliori in assoluto. L'aggiornamento di oggi e i prossimi celebrano questo viaggio con nuovi eventi e modifiche al gameplay davvero significative.

Abbiamo prestato grande attenzione alle opinioni e ai suggerimenti dei giocatori riguardo a eroi, ricompense e progressi, i quali ci sono tornati estremamente utili! Alcune delle modifiche di cui abbiamo parlato nel nostro articolo sulle modifiche in arrivo saranno disponibili a partire da oggi, mentre altre arriveranno a marzo. Per alcune di loro, come evoluzioni e carte tutte nuove, è necessario più tempo, ma stanno comunque per arrivare! Per scoprire tutti i dettagli, consulta la sezione "I miglioramenti e le modifiche".

In breve: in onore dell'infinità di ore che hai passato nell'arena, ecco le funzionalità e i miglioramenti che introdurremo in Clash Royale.

Nuovi eroi: Barile barbarico e arciere magico

Evento dell'album

Evento della community "Compleanno del re"

Ritorno dei tornei globali

Scheda "Social" Funzionalità "Partita rapida", per iniziare velocemente una battaglia amichevole Nuovi modi di aggiungere amici

Quattro nuove arene del Cammino dei trofei

Miglioramenti e modifiche 23 febbraio Eroi disponibili dall'arena 5 Meno doppioni di livello massimo nei bauli della sorte 2 marzo Più frammenti degli eroi nel Pass Royale Più opzioni nel Pass Royale Metà marzo Scegli i tuoi eroi: niente più eroi casuali o copie! I frammenti degli eroi diventano monete degli eroi Sblocca un eroe gratuito Modifiche sostanziali agli slot del mazzo: uno per l'evoluzione, uno per l'eroe e uno jolly Altre modifiche

Problemi risolti

E Tattiche Royale? Per scoprire tutte le novità su Tattiche Royale, consulta questo articolo: type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ!

Che i festeggiamenti abbiano inizio!