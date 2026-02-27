Aggiornamento di marzo 2026
Festeggiamo insieme il decimo anniversario di Clash Royale! Negli ultimi dieci anni, tu e le tue truppe avete vinto, perso e fatto progressi insieme, avanzando nel Cammino dei trofei e affrontando gli avversari migliori in assoluto. L'aggiornamento di oggi e i prossimi celebrano questo viaggio con nuovi eventi e modifiche al gameplay davvero significative.
Abbiamo prestato grande attenzione alle opinioni e ai suggerimenti dei giocatori riguardo a eroi, ricompense e progressi, i quali ci sono tornati estremamente utili! Alcune delle modifiche di cui abbiamo parlato nel nostro articolo sulle modifiche in arrivo saranno disponibili a partire da oggi, mentre altre arriveranno a marzo. Per alcune di loro, come evoluzioni e carte tutte nuove, è necessario più tempo, ma stanno comunque per arrivare! Per scoprire tutti i dettagli, consulta la sezione "I miglioramenti e le modifiche".
In breve: in onore dell'infinità di ore che hai passato nell'arena, ecco le funzionalità e i miglioramenti che introdurremo in Clash Royale.
Nuovi eroi: Barile barbarico e arciere magico
Evento dell'album
Evento della community "Compleanno del re"
Ritorno dei tornei globali
Scheda "Social"
Funzionalità "Partita rapida", per iniziare velocemente una battaglia amichevole
Nuovi modi di aggiungere amici
Quattro nuove arene del Cammino dei trofei
Miglioramenti e modifiche
23 febbraio
Eroi disponibili dall'arena 5
Meno doppioni di livello massimo nei bauli della sorte
2 marzo
Più frammenti degli eroi nel Pass Royale
Più opzioni nel Pass Royale
Metà marzo
Scegli i tuoi eroi: niente più eroi casuali o copie!
I frammenti degli eroi diventano monete degli eroi
Sblocca un eroe gratuito
Modifiche sostanziali agli slot del mazzo: uno per l'evoluzione, uno per l'eroe e uno jolly
Altre modifiche
Problemi risolti
E Tattiche Royale? Per scoprire tutte le novità su Tattiche Royale, consulta questo articolo: type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ!
Che i festeggiamenti abbiano inizio!
I NUOVI EROI
Barile barbarico eroico
Abilità: Bis di barili.
Questo tizio spacca... e rotola! Attiva l'abilità del Barile barbarico eroico per farlo rotolare una seconda volta e abbattere altre truppe nemiche.
Arciere magico eroico
Abilità: Tripla minaccia
Tocca il pulsante dell'abilità per far sì che l'arciere magico eroico si fiondi all'indietro, lasci un'esca al proprio posto e scocchi tre frecce con l'attacco successivo. Che modo pazzesco di scalare i ranghi della gang della foresta!
L'arciere magico eroico sarà disponibile come ricompensa GRATUITA al completamento del nuovo evento dell'album, di cui daremo più dettagli nella prossima sezione.
L'EVENTO DELL'ALBUM
Ti presentiamo il nuovo e pittoresco evento dell'album!
Raccogli gli ambiti frammenti di immagini, chiamati tessere, per completare scene iconiche della storia di Clash Royale e ottenere ricompense incredibili, tra cui il premio finale: l'arciere magico eroico.
Ma che cos'è l'evento dell'album?
Quello dell'album è un evento stagionale a tempo limitato in cui è possibile raccogliere tessere e completare immagini appartenenti alla storia di Clash Royale.
L'album è suddiviso in una serie di scene, ciascuna delle quali rappresenta un momento memorabile degli ultimi dieci anni.
All'inizio dell'evento, però, queste immagini sono incomplete ed è qui che entrano in gioco le tessere!
Cosa sono le tessere?
Le tessere sono pezzi di una scena, ognuna delle quali è composta da nove tessere. Dopo averle trovate tutte, svelerai l'intera immagine e riceverai un premio!
Esistono due tipi di ricompense in tessere.
Una ti dà una tessera casuale, che può essere un doppione.
L'altra ti dà una tessera unica, che sarà sempre una tessera che non hai (purché tu non abbia già completato tutto l'album).
Le tessere posso essere di quattro rarità diverse:
comune
rara
epica
leggendaria
Il tuo obiettivo è raccogliere ogni tessera di ciascuna scena.
Come faccio a ottenere le tessere?
Le tessere possono essere ottenute tramite:
le ricompense delle battaglie (fino a quattro al giorno)
gli eventi
il Viaggio del clan
il negozio
le offerte speciali
E se ottengo un doppione?
Se ricevi una tessera che già possiedi, essa diventerà un doppione.
Ma non temere: i doppioni ti aiutano comunque a fare progressi!
Ogni doppione riempie l'indicatore dei progressi delle tessere uniche e la quantità aggiunta dipende dalla sua rarità.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|2
|Rara
|3
|Epica
|4
|Leggendaria
|5
Quando l'indicatore si riempie, riceverai automaticamente una tessera unica e i progressi in eccesso verranno aggiunti anch'essi all'indicatore, perciò nulla andrà sprecato!
Come faccio a completare l'album?
Svelando tutte e nove le scene, completerai l'album e, una volta fatto ciò, riceverai il premio finale, che include gli articoli seguenti.
Arciere magico eroico
Provocazione dell'arciere magico eroico
Skin delle torri dell'anniversario
In breve, ecco come avanzare nell'evento.
1. Raccogli le tessere.
2. Completa le scene.
3. Completa l'album.
4. Ricevi il premio finale!
Dove trovo l'album?
Puoi accedere all'evento dell'album tramite il pulsante dedicato, sulla schermata principale.
Cosa succede se completo l'album in anticipo?
Una volta completato l'album, continuerai a ricevere tessere, ma, invece di essere conteggiate ai fini dell'evento, verranno convertite in ricompense bonus in base alla loro tipologia.
Quindi, il flusso delle ricompense non si interromperà nemmeno dopo aver completato l'album!
LA FESTA DI COMPLEANNO
Che compleanno sarebbe senza regali?
Sua altezza Royale ha emanato un decreto: le 20 truppe che i giocatori hanno votato come le loro preferite di sempre sono state ufficialmente invitate alla grande festa di compleanno del re e ciascuna di esse porterà un regalo unico.
Naturalmente, il re inizialmente pensava di tenere tutti i regali per sé... ma, sapendo che i doni migliori sono quelli da condividere, ha deciso di lasciare che tutti potessero portarsi a casa qualcosa.
Dal 2 all'11 marzo, potrai decidere quale sarà il prossimo regalo da aprire, votando ogni giorno. Ciò vuol dire che avrai a disposizione 10 giorni, 10 regali e 10 occasioni per scoprire cos'ha in serbo per te la tua truppa preferita, tenendo presente, però, che potrai ritirare solo i regali dei giorni in cui hai votato.
Gli inviti sono partiti e i regali sono pronti... Ora, però, la domanda è: quale verrà aperto per primo?
Tornano i tornei globali
I tornei globali tornano ufficialmente con un look tutto nuovo!
Sappiamo che sono mancati a molti, perciò abbiamo fatto del nostro meglio per aggiornarli e adattarli alle modifiche implementate di recente in gioco, mantenendo comunque invariata la loro essenza competitiva.
Ora è possibile accedere ai tornei globali direttamente dal menu di selezione delle modalità.
I nuovi tornei globali
Ti accorgerai subito che ora i tornei globali sono più simili alle sfide e che ne abbiamo modificato la struttura e la grafica per creare un'esperienza più uniforme e intuitiva.
I tornei globali restano degli eventi a tempo limitato altamente competitivi, che appariranno almeno una volta a stagione, ma il loro formato non sarà sempre lo stesso: infatti, le modalità di gioco, le ricompense e perfino le regole potranno cambiare di volta in volta.
Per dare il via alla nuova ondata di tornei globali, il 27 marzo ne inizierà uno speciale per festeggiare il nostro decimo anniversario!
Il funzionamento dei tornei globali
Il funzionamento di base dei tornei globali resta lo stesso.
Potrai continuare a combattere finché non subirai cinque sconfitte e, a quel punto, sarai fuori dai giochi.
Ogni vittoria ti premia con una ricompensa, fino a quando non raggiungi la fine del percorso delle ricompense.
Se completi il percorso senza aver subito cinque sconfitte, potrai continuare a giocare e, a quel punto, conterà solo la posizione in classifica: più scontri vinci, più in alto ti posizionerai.
La competizione non si ferma solo perché sono finiti i premi!
Cos'è cambiato?
Nonostante il funzionamento di base rimanga lo stesso, abbiamo introdotto alcune modifiche.
Proprio come accade con altre modalità, lo sblocco dei tornei globali non è più determinato dal livello re, ma avviene ora all'arena 3, così i giocatori potranno accederci prima e vivere un'esperienza di gioco più uniforme.
Inoltre, adesso, nei tornei globali, per costruire il mazzo dovrai usare le carte che possiedi, le quali saranno comunque impostate al livello 11.
Abbiamo anche aggiornato il sistema delle ricompense e rimosso quelle bonus che venivano precedentemente sbloccate con le gemme. Ora, tutte le ricompense dei tornei possono essere ottenute solo attraverso le vittorie.
In più, abbiamo fatto delle migliorie alla classifica.
Se non sei tra i migliori 10.000, vedrai il tuo piazzamento come percentile.
La posizione esatta diventa visibile solo se ti classifichi tra i migliori 10.000.
Se invece ti piazzi tra i primi 1000, entrerai di diritto nella Hall of fame, che annovera i migliori giocatori in assoluto!
Sappiamo che a molti giocatori piace combattere nei tornei per sperimentare strategie diverse. Tuttavia, i mazzi privi di qualsiasi restrizione rendevano più facile creare account alternativi per partecipare più volte, il che, con il passare del tempo, ha abbassato il valore competitivo della classifica. Il nostro obiettivo è far sì che la competizione sia equa per tutti.
Continueremo a prestare grande attenzione ai commenti dei giocatori per assicurarci che i tornei globali restino divertenti e d'impatto.
E gli emblemi?
Torneranno anche gli emblemi, ma con una novità.
Infatti, completando il percorso delle ricompense, ne riceverai uno leggendario.
Invece, se ti classifichi tra i migliori 1000, guadagnerai il prestigioso emblema del campione.
Ma non è tutto: vincendo più di un torneo globale, il livello degli emblemi salirà, dando prova della costanza delle tue prestazioni.
LA SCHEDA "SOCIAL"
La nuova scheda "Social" contiene tutto ciò di cui hai bisogno per chattare con gli altri membri del clan, avviare battaglie amichevoli e aggiungere nuovi amici!
La funzionalità "Partita rapida"
Iniziare uno scontro con la persona accanto a te non è mai stato così facile: ti basterà scansionare il codice QR della partita rapida di un altro giocatore per avviare una battaglia amichevole con lui e scegliere tra varie modalità, come l'1v1, Triplo elisir, quella sudden death e tante altre!
Prepara il mazzo, tocca l'opzione "Partita rapida" o scansiona il codice QR e scopri chi è davvero il migliore! Nelle partite rapide, le carte saranno al livello 11.
Come aggiungere amici
Per aggiungere istantaneamente un amico a una partita, condividi il link o fagli scansionare il codice QR. Con gli amici nel gioco, sarà più facile unire le forze o scontrarsi in una battaglia amichevole.
Se qualcuno ti sconfigge sempre o non la smette di inviarti inviti alle battaglie, non preoccuparti, perché potrai rimuoverlo dagli amici, proprio come prima.
Ricorda che i link e i codici sono validi per 12 ore dall'apertura del pop-up.
L'ESTENSIONE DEL CAMMINO DEI TROFEI
Il Cammino dei trofei vedrà l'aggiunta di quattro nuove arene, che permetteranno di fare ancora più progressi e metteranno a disposizione ancor più traguardi e ricompense lungo la strada verso i 14.000 trofei.
Più traguardi = più ricompense!
Grazie a queste nuove arene, potrai ricevere più ricompense, tra cui un baule della sorte e una cassa delle evoluzioni, entrambi da cinque stelle, che ti attendono al termine del Cammino dei trofei!
Le nuove arene e le quantità di trofei richieste
|Arena
|Trofei richiesti per raggiungerla
|Arena 29
|12.000
|Arena 30
|12.500
|Arena 31
|13.000
|Arena 32
|13.500
Lo sblocco della modalità Classificata
Proprio come con l'ultima estensione del Cammino dei trofei, lo sblocco della modalità Classificata continuerà a dipendere dai progressi nel Cammino dei trofei.
Il numero di trofei necessari verrà modificato come segue nel corso delle prossime stagioni.
Marzo: 12.000 trofei.
Aprile: 12.500 trofei.
Ciò fa sì che la modalità Classificata resti in linea con i progressi generali man mano che i giocatori continuano ad avanzare nel Cammino.
I MIGLIORAMENTI E LE MODIFICHE
Facciamo sempre molta attenzione alle opinioni e ai suggerimenti della community, perciò ecco altre importanti modifiche che arriveranno nel corso della prossima stagione.
LE MODIFICHE IN ARRIVO IL 23 FEBBRAIO
Gli eroi saranno disponibili a partire dall'arena 5.
Con questo aggiornamento, il primo e unico slot degli eroi sarà disponibile raggiungendo questa arena. Dopo la modifica al sistema di sblocco in arrivo a metà marzo (di cui parleremo in seguito), raggiungendo l'arena 5 otterrai 200 frammenti degli eroi, che ti permetteranno di scegliere gratuitamente il tuo primo eroe per aiutarti ad avanzare sul Cammino dei trofei.
Gli eroi sono l'aggiunta più recente alla collezione, perciò volevamo renderli più accessibili per i nuovi giocatori, i quali, altrimenti, avrebbero dovuto faticare molto per ottenerli.
Meno doppioni di livello massimo nei bauli della sorte
Abbiamo migliorato anche i bauli della sorte per far sì che offrano ricompense migliori, che soddisfino le necessità di ciascun giocatore. Ecco ciò che c'è da sapere al riguardo.
Se hai meno di 60 carte al livello massimo nella collezione, non riceverai ulteriori loro copie.
Se ne hai più di 60, le possibilità di ricevere carte di questo tipo saranno ridotte del 90%.
Se hai abbastanza copie per migliorare una carta al livello massimo, ma non l'hai ancora fatto, la carta continuerà a essere presa in considerazione ai fini della soglia delle 60 carte al livello massimo. Ciò vale anche per le truppe delle torri.
Questa modifica punta a rendere i bauli della sorte più gratificanti, riducendo le probabilità di ricevere carte di cui attualmente non hai bisogno. In più, ti aiuta a fare progressi, poiché riduce le probabilità di ottenere cristalli fin quando la collezione non è al livello massimo.
LE MODIFICHE IN ARRIVO IL 2 MARZO
Il Pass Royale includerà più frammento degli eroi.
In risposta ai commenti riguardo alle quantità casuali di frammenti degli eroi presenti nelle casse degli eroi, abbiamo sostituito queste ultime con i singoli frammenti, per permettere ai giocatori di riceverne una quantità fissa ogni stagione.
A partire dalla stagione di marzo, tutti i frammenti degli eroi stagionali saranno disponibili tra le soglie gratuite del Pass, così da renderli più accessibili. In particolare, grazie al Pass, d'ora in poi sarà possibile ottenere ben 75 frammenti degli eroi, ogni stagione.
Talvolta, gli eventi potrebbero mettere in palio altri frammenti degli eroi.
Più opzioni nel Pass Royale!
A partire dalla nuova stagione, il Pass migliorato non sarà più suddiviso in due diverse versioni e tutti potranno accedere allo stesso Pass e a quelle modifiche che abbiamo inserito per migliorarne la flessibilità e le ricompense.
Il cambio più grande è l'aggiunta della possibilità di scegliere tra più premi in determinate soglie.
Ad esempio, ora la prima soglia offre quattro opzioni.
Le altre soglie con una scelta, invece, ne avranno due.
Per esempio, se in un determinato momento non hai bisogno di oro, invece di ritirare una cassa d'oro, potrai scegliere un'altra ricompensa, come delle carte casuali, in modo da avere maggiore controllo sui progressi che fai e le ricompense che ricevi.
E non è tutto, perché a metà marzo arriverà un altro aggiornamento che ha in serbo ancora più modifiche!
LE MODIFICHE IN ARRIVO A METÀ MARZO
Scegli gli eroi che preferisci
A partire dall'aggiornamento di metà marzo, gli eroi non verranno più sbloccati in modo casuale, ma potrai scegliere tu quello che desideri ricevere.
Con questo nuovo sistema, i frammenti degli eroi prenderanno il nome di monete degli eroi.
Le monete degli eroi
Le monete degli eroi servono a sbloccare l'eroe che preferisci e, per farlo, ti basta accumularne 200, andare alla sezione dedicata agli eroi nella scheda degli artefatti e selezionare l'eroe per cui vuoi spendere le monete raccolte.
Non potrai possedere più di 200 monete degli eroi contemporaneamente, perciò assicurati di sbloccare l'eroe che vuoi appena ne hai abbastanza e ricorda che le monete in eccesso verranno convertite in gemme, con una conversione di 1 a 1.
Sblocca un eroe gratuitamente!
Quando questa modifica arriverà in gioco, potrai sbloccare un eroe gratuitamente: infatti, ogni giocatore riceverà 200 monete degli eroi e potrà scegliere quello che reputa più degno di unirsi alla sua squadra.
Se hai l'inventario già quasi pieno, non preoccuparti, perché le monete degli eroi in eccesso ignoreranno il limite di 200 e ti aiuteranno a fare progressi verso lo sblocco dell'eroe successivo.
Se hai già sbloccato gli eroi, avrai tre mesi a partire dal lancio dell'aggiornamento di metà marzo per ritirare le monete degli eroi che ti spettano; se hai appena iniziato a giocare, riceverai le tue 200 monete una volta raggiunta l'arena 5.
Sappiamo che gli eroi hanno avuto una partenza impegnativa, perciò abbiamo voluto darti la possibilità di sbloccare il tuo eroe preferito o quanto meno l'ultimo che ha attirato la tua attenzione!
La riduzione degli slot presenti nel mazzo
Dopo aver ricevuto numerosi suggerimenti, raccolto dati e testato questa funzionalità, abbiamo deciso di ridurre da quattro a tre il numero di slot speciali nei mazzi del Cammino dei trofei, della modalità Classificata e delle sfide, che ora conterranno:
uno slot per le evoluzioni
uno per gli eroi
uno jolly
Uno slot jolly? Lo slot jolly può essere usato per attivare un'evoluzione, un eroe o un campione!
L'obiettivo è quello di mantenere il più possibile la flessibilità nella creazione dei mazzi e di ridurre allo stesso tempo gli inconvenienti che si presentavano col sistema dei quattro slot.
Altri miglioramenti e modifiche
I bauli della sorte stagionali non saranno più disponibili per un po' di tempo, ma prima ne abbiamo in serbo uno della sorte a tema anniversario pieno di personalizzazioni, tra cui provocazioni, stendardi e skin delle torri pubblicati da gennaio 2025 a oggi!
Ora puoi fare progressi negli eventi delle ricompense progressive senza tornare all'evento tra una battaglia e l'altra.
Sulla pagina informativa di ogni carta è stato aggiunto un pulsante che permette di visualizzarne le statistiche al livello 11.
Ora le notizie si trovano nel menu con le tre lineette, accanto alle impostazioni.
In diverse modalità stagionali, per il matchmaking non è più necessario avere un mazzo del Cammino dei trofei valido.
Le truppe non cambiano più corsia, quando una torre della principessa avversaria viene distrutta.
Le icone dei livelli sono state rimosse dagli scheletri fantasma dell'orda di scheletri evoluta.
Ora, il saldo dei cristalli è visibile nel negozio dei cristalli.
I PROBLEMI RISOLTI
Quando la provocazione del cavaliere eroico finisce, la carica di Scintilla non si azzera più.
Ora la provocazione del cavaliere eroico ha effetto anche sui goblin lancieri del gigante goblin e sulla domatrice di arieti.
Ora il Tornado attira l'uovo della fenice e il monaco in meditazione.
Adesso, nella megastrategica, l'imperatrice degli spiriti è disponibile sia nella versione da tre elisir che in quella da sei.
La pagina informativa sullo Specchio ora mostra correttamente i campioni e le carte leggendarie di basso livello.
Corretto l'errore per cui il re degli scheletri non raccoglieva correttamente le anime delle truppe sconfitte, se la sua carta veniva aggiunta allo slot più a sinistra di un mazzo contenente due campioni o eroi.
Non dimenticare di farci sapere cosa pensi di queste modifiche sui nostri canali social. Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori, perciò unisciti a noi su Discord, Reddit o sulle altre piattaforme (in inglese) per dirci se ti piacciono o meno le novità in arrivo su Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale