AGGIORNAMENTO DI TATTICHE ROYALE DI DICEMBRE 2025
Nuovo mese, nuove Tattiche Royale! Grazie all'aggiornamento del 24 novembre, durante le feste potrai annichilire gli avversari con la macchina da guerra, i modificatori degli edifici e tre nuove, formidabili truppe, che ne sostituiranno temporaneamente sei. Infine, scopri le particolarità, le skin e le funzionalità inedite in arrivo!
Diamo il via alle danze!
Nuovo regnante
La macchina da guerra
Abilità Maestro delle costruzioni: schiera un edificio casuale da una, due, tre e quattro stelle rispettivamente al primo, al terzo, al quinto e all'ottavo turno, ma le dimensioni massime della squadra sono ridotte di uno.
Il capomastro ha fatto sbarcare l'invenzione di cui va più fiero nell'arena di Tattiche Royale!
LE SKIN
Raccogli copie della macchina da guerra lungo il percorso dello stellacciaio per sbloccare le due skin gratuite e i festeggiamenti riportati qui sotto, disponibili come ricompense per l'aumento di livello.
Macchina zebrata
Macchina cianografica
Bomba incendiaria
La macchina fucina potrà essere acquistata nel negozio di Tattiche Royale e, se non hai ancora sbloccato la macchina da guerra mediante il percorso dello stellacciaio, puoi farlo acquistando questa skin!
Anche il re Royale si sta preparando alle feste: infatti, potrai acquistare il re del Clashmas con le gemme!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
La mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A e killer
Una truppa con un'armatura leggera che picchia forte e ha un debole per i pancake.
Gigante Royale
Gigante e cecchino
Un cecchino lento ma resistente con una corona che pesa più del suo fido cannone.
LE TRUPPE DA CINQUE ELISIR
Monaco
Asso e superstar
Crea uno scudo che respinge i danni rispedendoli al mittente e cura il monaco per qualche secondo, dopo un certo numero di colpi.
LE MODIFICHE ALLE TRUPPE
È ora di dare una svecchiata! Le seguenti truppe hanno lavorato più che sodo, per cui abbiamo deciso di concedere loro una meritata pausa:
arciere
bombarolo
cavaliere
cucciolo di drago
stregone elettrico
scheletro gigante
Modifiche alle particolarità delle truppe
Regina degli arcieri: paladino → cecchino.
Gigante elettrico
Alta tensione → gigante.
Paladino → superstar.
Macchina goblin: colosso → killer.
Moschettiere: devastatutto → superstar.
P.E.K.K.A
Asso → P.E.K.K.A.
Paladino → lottatore.
Principessa: cecchino → devastatutto.
Re degli scheletri: colosso → killer.
Valchiria: colosso → killer.
Strega: paladino → superstar.
Stregone
Incendiario → clan.
Prestigiatore → devastatutto.
Scopri i dettagli sulle nuove particolarità qui sotto!
LE NUOVE PARTICOLARITÀ
È il momento di apprendere un set di abilità tutto nuovo!
Gigante
(Gigante Royale, gigante elettrico)
I giganti subiscono meno danni, ovviamente per via delle loro dimensioni fuori dal comune!
Due truppe: -40%.
P.E.K.K.A
(Mini P.E.K.K.A, P.E.K.K.A)
Questa particolarità permette alle truppe che la possiedono di infliggere danni extra e, dopo aver sconfitto una truppa, si cureranno magicamente!
Due truppe: +30% di danni, cura il 30% dei PF massimi.
Killer
(Mini P.E.K.K.A, valchiria, macchina goblin, re degli scheletri)
I killer aumentano la velocità dei colpi, marchiando i nemici con ogni colpo messo a segno e i bersagli nemici perdono PF dopo aver ricevuto quattro marchi.
Due truppe: +30%, -20% dei PF massimi.
Quattro truppe: +60%, -40% dei PF massimi.
Superstar
(Moschettiere, gigante elettrico, strega, monaco)
A inizio scontro, l'indicatore dell'abilità delle superstar è parzialmente pieno e queste truppe hanno il 50% di probabilità di usare nuovamente l'abilità, dopo averlo già fatto.
Due truppe: 1/3.
Quattro truppe: 2/3.
Le seguenti particolarità verranno sostituite temporaneamente:
paladino
alta tensione
incendiario
colosso
prestigiatore
I NUOVI MODIFICATORI
Tattiche Royale ha finalmente trovato il coraggio di annunciare l'arrivo di un nuovo tipo di modificatore, ovvero quello degli edifici! Questo modificatore aggiunge alla tua panchina un edificio, che potrai schierare sul campo, ma che, a differenza delle altre truppe di Tattiche Royale, non potrà più muoversi dopo aver preso parte al primo turno di battaglia!
Gli edifici funzionano come le altre truppe: hanno portata, danni e PF specifici, ma, a differenza delle loro versioni del Cammino dei trofei...
non rispecchiano il livello raggiunto dalla loro carta nella tua collezione.
Inoltre, non perdono PF nel tempo, ma solo se vengono attaccati.
E infine, non contano ai fini delle dimensioni della squadra né della sottrazione di PF del regnante al termine di un turno.
I modificatori della stagione di dicembre
Edificio: estrattore di elisir (Bronzo II)
Ora il tuo estrattore di elisir preferito genera elisir d'oro! Schieralo sul campo di battaglia e lascia che compia la sua magia! Non avrai più bisogno di venderlo.
Edificio: Tesla (Argento I)
Infligge danni ai nemici nelle vicinanze, apparendo solo quando un obiettivo è a portata.
Edificio: arco-X (Argento III)
Dopo un periodo di attesa, si carica e spara colpi rapidi contro il nemico con meno PF.
Edificio: mortaio (Oro II)
Infligge danni dalla distanza solo al nemico più lontano.
Edificio: torre infernale (Diamante)
I danni aumentano nel tempo man mano che attacca lo stesso bersaglio.
A gennaio arriveranno nuovi modificatori sul percorso dello stellacciaio!
ALTRI MIGLIORAMENTI E MODIFICHE
Abbiamo ascoltato i pareri della community e agito di conseguenza, perciò ti presentiamo alcune nuove aggiunte che probabilmente non vedevi l'ora di vedere in Tattiche Royale!
Provocazioni: morivi dalla voglia di festeggiare una vittoria o di complimentarti con il giocatore arrivato secondo per essersi fatto valere? Ora puoi farlo anche in Tattiche Royale, usando le provocazioni!
Statistiche della battaglia: ora, toccando l'icona in basso a sinistra sotto il pulsante delle provocazioni, puoi consultare in tempo reale le statistiche relative a te e agli avversari per ogni turno, così potrai farti un'idea dell'andamento dello scontro e iniziare a creare strategie in base a informazioni come i danni inflitti, quelli subiti e le cure.
Aumento e riduzione dello zoom: ora puoi regolare la visuale dell'arena di Tattiche Royale per vedere meglio il campo di battaglia o le statistiche delle truppe!
Ora, nella collezione, è possibile filtrare le skin dei regnanti per regnante o per rarità.
