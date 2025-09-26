Le nuove skin

Oltre ai nuovi e impavidi regnanti, ci saranno per loro anche festeggiamenti (cioè gli effetti visivi degli attacchi) e skin mai visti prima, ottenibili facendo salire di livello i regnanti con le relative carte disponibili sul percorso dello stellacciaio... oppure acquistandoli al negozio. Le skin protagoniste di questo mese includono l'imperatrice astrale e la regina malefica, entrambe con festeggiamenti personalizzati!

In questa stagione potrai collezionare sia le carte del re Royale sia quelle della regina goblin dal percorso dello stellacciaio e, se non hai potuto ottenere l'imperatrice degli spiriti la scorsa stagione tramite il percorso, potrai sbloccarla acquistando la skin dell'imperatrice astrale. E non finisce qui: al suo debutto a novembre, lo yang dell'elisir avrà anche una skin speciale: lo yang acquatico!