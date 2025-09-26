AGGIORNAMENTO DI TATTICHE ROYALE DI OTTOBRE 2025
Preparati a una nuova ondata di stagioni di Tattiche Royale! Con nuovi regnanti da ogni angolo del regno, skin che ti faranno spiccare e nuovi personaggi che entrano a far parte delle truppe, non potrai resistere, quindi vai: punta subito alla lega di diamante!
L'AZZERAMENTO STAGIONALE
Preparati a un nuovo inizio! Da oggi Tattiche Royale diventa una modalità stagionale, perciò, con ogni aggiornamento mensile, verranno azzerati sia lo stellacciaio (cioè i trofei di Tattiche Royale) sia i progressi sul percorso. Le nuove stagioni della modalità inizieranno la settimana prima della nuova stagione di Clash Royale, portando con sé ricompense fresche e contenuti inediti, come regnanti, modificatori, skin e tanto altro!
In più, riceverai un emblema per mostrare a tutti la lega più alta che hai raggiunto e sfoggiare tutta la tua dedizione tattica!
La prossima stagione comincia il 29 settembre, quindi... preparati!
I NUOVI REGNANTI E LE NUOVE SKIN
Questi nuovi arrivi prenderanno possesso dell'arena fra ottobre e novembre. E no, non preoccuparti: tutti i regnanti e le skin che hai sbloccato nelle stagioni passate resteranno per sempre nella tua collezione.
La regina goblin (ottobre)
Trionfo verde: sconfiggere una truppa nemica ti dà il 40% di probabilità di evocare un goblin.
La regina goblin è tornata! Dopo essersi goduta il viaggio lo scorso anno, ha attraversato il Mare di Smeraldo per unirsi agli altri regnanti nell'arena di Tattiche Royale!
Yang dell'elisir (novembre)
Primavera perenne: ottieni un elisir extra e aumenti di uno le dimensioni della squadra.
Tutti in piedi davanti al signore dell'elisir d'oro! Lo yang dell'elisir si è finalmente risvegliato dal suo sonno eterno per combattere nell'arena... ma non prima di novembre, perché prima deve sgranchirsi un po'!
Le nuove skin
Oltre ai nuovi e impavidi regnanti, ci saranno per loro anche festeggiamenti (cioè gli effetti visivi degli attacchi) e skin mai visti prima, ottenibili facendo salire di livello i regnanti con le relative carte disponibili sul percorso dello stellacciaio... oppure acquistandoli al negozio. Le skin protagoniste di questo mese includono l'imperatrice astrale e la regina malefica, entrambe con festeggiamenti personalizzati!
In questa stagione potrai collezionare sia le carte del re Royale sia quelle della regina goblin dal percorso dello stellacciaio e, se non hai potuto ottenere l'imperatrice degli spiriti la scorsa stagione tramite il percorso, potrai sbloccarla acquistando la skin dell'imperatrice astrale. E non finisce qui: al suo debutto a novembre, lo yang dell'elisir avrà anche una skin speciale: lo yang acquatico!
LE NUOVE TRUPPE E PARTICOLARITÀ
Sette nuove truppe fanno il loro ingresso nell'arena di Tattiche Royale, insieme a tre nuove particolarità! Facciamo subito la conoscenza delle reclute!
LE NUOVE TRUPPE
LE TRUPPE DA DUE ELISIR
Draghi d'ossa
Non morto e cecchino
Dopo un determinato numero di attacchi, si dividono per creare un nuovo drago d'ossa.
Stregone
Incendiario e prestigiatore
Lancia una sfera infuocata ai nemici nella sua area d'effetto.
LE TRUPPE DA TRE ELISIR
Gigante elettrico
Alta tensione e paladino
Crea un campo elettrico attorno a sé, che danneggia e stordisce i nemici vicini ogni secondo.
Moschettiere
Nobile e devastatutto
Una tank abile con le armi da fuoco che respinge indietro tre nemici ogni volta che spara una manciata di colpi.
LE TRUPPE DA QUATTRO ELISIR
Cucciolo di drago evoluto
Incendiario e devastatutto
Sputa sfere infuocate che causano danni in un'ampia area.
Stregone elettrico
Alta tensione e prestigiatore
Spara fulmini con le mani e li usa per stordire regolarmente più nemici dopo un certo numero di secondi.
Strega
Non morta e paladina
Evoca regolarmente degli scheletri, che hanno il 50% della sua salute massima e dei danni che è in grado di causare.
LE NUOVE PARTICOLARITÀ
I lanciatori diventano ufficialmente devastatutto! Inoltre, arrivano tre nuove particolarità, mentre tutte quante ora si attivano con gruppi da due, quattro o sei truppe (con alcuni modificatori). Dai un'occhiata!
Devastatutto
I devastatutto aumentano i danni causati e la portata dei propri colpi di uno in base alla distanza.
Due truppe: +10% di danni per casella.
Quattro truppe: +20% di danni per casella.
Alta tensione
Dopo 10 secondi, piomba sul campo di battaglia un fulmine che colpisce una volta tutti i nemici e tre volte le truppe stordite.
Due truppe: ogni colpo infligge danni pari al 15% dei PF massimi.
Incendiario
Può accumulare danni bonus dopo aver sconfitto i nemici.
Due truppe: 40%.
Prestigiatore
A inizio scontro, la truppa nemica più forte viene trasformata per qualche secondo in un innocuo coniglio.
Due truppe: otto secondi.
Le modifiche a truppe e particolarità
Addio (per ora) al bombarolo! Questo patito delle esplosioni ha qualche faccenda personale da sistemare per ora... ma chissà, magari un giorno tornerà!
Sicario, paladino e cecchino ora si attivano con due o quattro truppe.
Boia: lanciatore → devastatutto
Goblin lanciere: lanciatore → devastatutto
Fuorilegge: paladino → sicario
Valchiria: paladino → colosso
P.E.K.K.A: colosso → paladino
Gli indicatori delle abilità
Abbiamo introdotto gli indicatori delle abilità, che si riempiono man mano che le truppe caricano la loro abilità speciale e che appaiono sotto i loro PF. Ecco le truppe che ne avranno uno:
la fuorilegge
la macchina goblin
il gran cavaliere
il fantasma Royale
il moschettiere
il gigante elettrico
lo stregone elettrico
il drago d'ossa
la strega
I NUOVI MODIFICATORI
Ora ogni nuova lega sblocca due modificatori aggiuntivi (invece che tre) e a ogni stagione ne arriveranno di nuovi!
I MODIFICATORI DI OTTOBRE
Bronzo II
Tasche piene: tutti i regnanti iniziano la battaglia con cinque unità d'elisir extra.
Eredità: ottieni cinque unità d'elisir quando un regnante viene sconfitto.
Bronzo III
(NOVITÀ) Festival dell'elisir: +2 elisir a ogni turno.
Stella campione: inizi con una truppa casuale che costa cinque unità di elisir.
Argento I
(NOVITÀ) Esercizi rinforzanti: tutte le truppe ottengono il 40% di PF in più.
Vieni a me: ottieni una copia a una stella della prima truppa nemica che sconfiggi.
Argento II
Foga della battaglia: la velocità dei colpi delle truppe aumenta del 100% per sei secondi, quando sconfiggono un nemico.
Estrattore di elisir: ottieni un estrattore che genera due unità di elisir per turno, che verranno conservate finché non deciderai di venderle.
Argento III
(NOVITÀ) Ultima speranza: l'ultima truppa rimasta sul campo di battaglia causa il 200% in più di danni.
Slot camaleonte: a ogni turno, ricevi una copia a una stella della truppa che occupa lo slot più a destra della panchina.
Oro I
(NOVITÀ) Fusione caotica: quando le truppe si uniscono, si trasformano in una truppa casuale con un'unità di elisir in più, una volta per turno.
(NOVITÀ) Punto di riferimento: le truppe che rimangono sulla stessa casella di turno in turno aumentano la loro salute del 100% e causano il 50% in più di danni.
Oro II
Promozione: a ogni turno, la truppa nello slot più a destra della panchina si trasforma in un'unità casuale che richiede un'unità di elisir in più.
Fantoccio speciale: inizi la battaglia con un fantoccio dotato di due particolarità casuali.
Oro III
(NOVITÀ) Origini nobili: inizi con un fantoccio con le particolarità ''non morto'' e ''nobile''.
Mutazione estrema: alla fine del terzo turno, la truppa nello slot più a destra della panchina si trasforma nella sua versione a tre stelle.
Diamante
(NOVITÀ) Mental coach: le truppe in panchina causano il 100% in più di danni e ricevono il 50% in più di salute nel turno successivo.
(NOVITÀ) Ormoni della crescita: a inizio scontro, la truppa con meno PF diventa più grande, aumenta del 200% la propria salute e causa il 100% in più di danni.
I NUOVI MODIFICATORI IN ARRIVO A NOVEMBRE!
Casella sprint: sul campo di battaglia appare una casella speciale che aumenta del 100% la velocità dei colpi della truppa che la calpesta.
Gancio micidiale: a ogni turno, il primo attacco sferrato da tutte le truppe causa il 300% in più di danni.
Negozio dei misteri: la truppa che occupa lo slot più a destra del negozio costerà sempre tre unità d'elisir, ma la sua identità verrà rivelata solo dopo l'acquisto.
Patto col diavolo: la truppa che occupa lo slot più a destra della panchina verrà venduta in automatico al doppio del suo costo in elisir e sarà rimossa dalla partita (una volta per partita).
I MIGLIORAMENTI E LE MODIFICHE
In modalità spettatore, le truppe nemiche resteranno sempre nella parte alta dello schermo, proprio come se fossi tu a sfidarle: così vedrai le loro posizioni reali invece che una versione specchiata.
Le truppe nel negozio compariranno in ordine casuale e non più dal costo più basso a quello più alto.
Le truppe in panchina non verranno più schierate automaticamente, se la squadra è sotto il numero massimo consentito a inizio battaglia.
Ora potrai vedere quante truppe ha in panchina l'avversario: se la panchina è vuota... è davvero vuota! Le singole truppe, però, resteranno nascoste per mantenere alta la suspense.
Abbiamo inserito miglioramenti visivi alla transizione verso la fase della battaglia, con un conto alla rovescia più evidente negli ultimi cinque secondi della fase dei preparativi e un indicatore grafico per la frenesia.
Abbiamo introdotto miglioramenti all'interfaccia, come un nuovo pannello giocatore in cima allo schermo, una vendita delle truppe semplificata, dei suggerimenti sull'elisir e dei risultati di fine battaglia più chiari.
L'interfaccia di fine battaglia si può attivare e disattivare, mentre molte icone possono essere premute per vedere maggiori dettagli.
Alcuni regnanti hanno più animazioni in varie schermate.
L'estrattore di elisir ottenuto dal relativo modificatore può essere venduto premendo il pulsante ''Vendi'' nella relativa pagina dei dettagli.
Seguici sui nostri canali social per altri contenuti e novità in arrivo! Come sempre, aspettiamo i commenti dei nostri giocatori, quindi dicci cosa ne pensi dei cambiamenti e dei nuovi contenuti, oltre a farci sapere cosa ti piacerebbe vedere nelle prossime stagioni!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale