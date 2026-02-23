In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aggiornamento di Tattiche Royale, ovvero:

la nuova struttura delle stagioni

i party e le modalità di gioco con gli amici

una nuova regnante, la duchessa dei pugnali

nuove truppe e particolarità

nuovi equipaggiamenti con modificatori

altre modifiche e migliorie

Diamo il via alle danze!

LA NUOVA STRUTTURA DELLE STAGIONI

Se hai avuto la sensazione che le stagioni fossero troppo corte, non preoccuparti, perché abbiamo la soluzione!

D'ora in poi, le stagioni di Tattiche Royale dureranno tra le sei e le sette settimane, così potrai goderti i tuoi successi senza troppo stress e avere più tempo per ottenere le carte dei regnanti e un buon posizionamento in classifica.

Questa stagione durerà dal 23 febbraio al 13 aprile.

DIVERTITI CON GLI AMICI

Qualcuno ha detto party?

Adesso, se sei l'host di un party, puoi invitare gli amici a giocare a Tattiche Royale con te ed eventualmente rimuoverli, se non sono all'altezza delle aspettative.

Se sei in un party composto da due persone, tu e il tuo compagno potrete guadagnare stellacciaio e ricompense delle battaglie, ma non potrete vedere chi saranno i vostri prossimi avversari, in modo che tutto sia più equilibrato.

Inoltre, la tua posizione in classifica interessa anche gli altri giocatori nel party: ad esempio, se giochi con un compagno di party che si trova in una lega maggiore o inferiore alla tua, la quantità di stellacciaio guadagnata in battaglia può variare.

Se un giocatore vince e l'altro perde, il posizionamento di ciascuno può annullare lo stellacciaio rispettivamente guadagnato, mentre a decidere se riceverai o meno le ricompense giornaliere sarà il risultato da te ottenuto in battaglia, come quando giochi individualmente.

Lo stellacciaio perso o guadagnato varia in basa alla lega in cui si trova ciascun giocatore e alla differenza totale di questa risorsa tra i due partecipanti. Per saperne di più, consulta la tabella qui sotto.

Posizionamento in battaglia Stellacciaio guadagnato per giocatore 1º e 2º posto Entrambi ricevono lo stellacciaio in palio per il primo posto. 1º e 3º posto Zero: i premi in stellacciaio si annullano l'un l'altro. 1º e 4º posto Il giocatore al 1º posto non riceve nulla.Il giocatore al 4º posto perde stellacciaio. 2º e 3º posto Zero: i premi in stellacciaio si annullano l'un l'altro. 2º e 4º posto Il giocatore al 2º posto non riceve nulla.Il giocatore al 4º posto perde stellacciaio. 3º e 4º posto Ciascun giocatore perde stellacciaio in base alla lega.

In alternativa, puoi giocare in un party composto da tre o quattro giocatori, il che equivale a giocare in battaglie amichevoli, che non mettono in palio stellacciaio o altre ricompense: in questo modo, potrai allenarti a usare nuove truppe, particolarità e strategie mentre ti diverti con gli amici!