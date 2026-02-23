AGGIORNAMENTO DI TATTICHE ROYALE (STAGIONE N. 7)
In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aggiornamento di Tattiche Royale, ovvero:
la nuova struttura delle stagioni
i party e le modalità di gioco con gli amici
una nuova regnante, la duchessa dei pugnali
nuove truppe e particolarità
nuovi equipaggiamenti con modificatori
altre modifiche e migliorie
Diamo il via alle danze!
LA NUOVA STRUTTURA DELLE STAGIONI
Se hai avuto la sensazione che le stagioni fossero troppo corte, non preoccuparti, perché abbiamo la soluzione!
D'ora in poi, le stagioni di Tattiche Royale dureranno tra le sei e le sette settimane, così potrai goderti i tuoi successi senza troppo stress e avere più tempo per ottenere le carte dei regnanti e un buon posizionamento in classifica.
Questa stagione durerà dal 23 febbraio al 13 aprile.
DIVERTITI CON GLI AMICI
Qualcuno ha detto party?
Adesso, se sei l'host di un party, puoi invitare gli amici a giocare a Tattiche Royale con te ed eventualmente rimuoverli, se non sono all'altezza delle aspettative.
Se sei in un party composto da due persone, tu e il tuo compagno potrete guadagnare stellacciaio e ricompense delle battaglie, ma non potrete vedere chi saranno i vostri prossimi avversari, in modo che tutto sia più equilibrato.
Inoltre, la tua posizione in classifica interessa anche gli altri giocatori nel party: ad esempio, se giochi con un compagno di party che si trova in una lega maggiore o inferiore alla tua, la quantità di stellacciaio guadagnata in battaglia può variare.
Se un giocatore vince e l'altro perde, il posizionamento di ciascuno può annullare lo stellacciaio rispettivamente guadagnato, mentre a decidere se riceverai o meno le ricompense giornaliere sarà il risultato da te ottenuto in battaglia, come quando giochi individualmente.
Lo stellacciaio perso o guadagnato varia in basa alla lega in cui si trova ciascun giocatore e alla differenza totale di questa risorsa tra i due partecipanti. Per saperne di più, consulta la tabella qui sotto.
|Posizionamento in battaglia
|Stellacciaio guadagnato per giocatore
|1º e 2º posto
|Entrambi ricevono lo stellacciaio in palio per il primo posto.
|1º e 3º posto
|Zero: i premi in stellacciaio si annullano l'un l'altro.
|1º e 4º posto
|Il giocatore al 1º posto non riceve nulla.Il giocatore al 4º posto perde stellacciaio.
|2º e 3º posto
|Zero: i premi in stellacciaio si annullano l'un l'altro.
|2º e 4º posto
|Il giocatore al 2º posto non riceve nulla.Il giocatore al 4º posto perde stellacciaio.
|3º e 4º posto
|Ciascun giocatore perde stellacciaio in base alla lega.
In alternativa, puoi giocare in un party composto da tre o quattro giocatori, il che equivale a giocare in battaglie amichevoli, che non mettono in palio stellacciaio o altre ricompense: in questo modo, potrai allenarti a usare nuove truppe, particolarità e strategie mentre ti diverti con gli amici!
LA NUOVA REGNANTE
La duchessa dei pugnali
Stellacciaio richiesto: 1600.
Abilità: Regalo affilato. Dà un pugnale che può essere equipaggiato su una truppa qualsiasi.
Sconfiggi gli avversari con la dama del gioco, la quale è stata gentile abbastanza da regalarti un pugnale, che puoi aggiungere all'equipaggiamento di una truppa a tua scelta, semplicemente trascinandolo da sotto la panchina sull'unità in questione, per aumentarne portata e velocità dei colpi.
Per scoprire di più sugli altri equipaggiamenti e sul loro utilizzo, leggi la sezione dedicata ai modificatori di marzo.
Il percorso delle ricompense della duchessa
Raccogli copie della duchessa dei pugnali lungo il percorso dello stellacciaio per sbloccare le due skin gratuite e il festeggiamento riportati qui sotto, disponibili come ricompense per l'aumento di livello.
Duchessa mimetica
Pugnali dell'audacia
Duchessa di cuori
Le altre skin
La duchessa dei cristalli e il festeggiamento coordinato ''conquista cristallina'' potranno essere acquistati nel negozio delle skin dei regnanti di Tattiche Royale.
Questa combo straordinaria renderà le tue vittorie più epiche che mai e, acquistando la skin, sbloccherai anche la duchessa dei pugnali, così potrai iniziare a giocarci da subito!
Anche la regina goblin ritorna in gioco e lascerà impietriti gli avversari, grazie alla nuova skin ''regina gorgone'' e al festeggiamento ''assedio serpeggiante'' che troverai nel negozio di Tattiche Royale.
Infine, l'imperatrice degli spiriti rimarrà sul percorso dello stellacciaio, così avrai altre chance di collezionare copie della sua carta.
LE TRUPPE
Ecco le truppe che già conosci dal Cammino dei trofei e che si aggiungono a quelle disponibili in Tattiche Royale.
Le nuove truppe da tre elisir
Gigante
Titano e superstar
Lancia il nemico più vicino dopo qualche secondo, causando danni che variano in base ai PF massimi dell'obiettivo.
Goblin demolitore
Goblin e guerriero
Raggiunge velocemente il nemico con meno punti ferita ed esplode, causando danni ad area, quando la salute scende sotto il 50%.
Le truppe e le particolarità della stagione n. 7
Questa stagione, ci saranno ben 22 truppe, perciò vediamo chi è pronto a darsi battaglia!
Scopri i dettagli sulle nuove particolarità qui sotto.
LE PARTICOLARITÀ
Le nuove particolarità
È il momento di apprendere un set di abilità tutto nuovo!
Drago
Drago d'ossa e cucciolo di drago
I draghi subiscono meno danni dalle truppe da mischia e causano loro danni bonus.
Due truppe: -50% danni subiti, +50% danni causati.
Disturbatore
Stregone e strega
A ogni colpo, i disturbatori hanno il 40% di possibilità di rallentare i colpi e i movimenti dei nemici per 3 s.
Due truppe: -30% alla velocità dei colpi e di movimento.
Tiratore scelto
Arciere, goblin cerbottaniere, moschettiere e gigante Royale
I tiratori scelti aumentano la portata di uno e causano danni bonus agli obiettivi a più di quattro caselle di distanza.
Due truppe: +30% di danni.
Quattro truppe: +60% di danni.
Tank
Cavaliere, valchiria, scheletro gigante e monaco
I tank ripristinano la salute rapidamente quando i PF sono inferiori al 50%.
Due truppe: +40% dei PF massimi.
Quattro truppe: +80% dei PF massimi.
Guerriero
Barbari, goblin demolitore, principe e re degli scheletri
I guerrieri ricevono un bonus ai danni e alla velocità dei colpi, otto secondi dopo l'inizio della battaglia.
Due truppe: +30% di danni, +30% alla velocità dei colpi.
Quattro truppe: +60% di danni, +60% alla velocità dei colpi.
Le particolarità sostituite
Le seguenti particolarità verranno sostituite temporaneamente:
devastatutto
lottatore
killer
P.E.K.K.A
cecchino
Le modifiche alle particolarità
Facciamo un po' di chiarezza!
I giganti adesso si chiamano ''titani''.
Gli incendiari sono tornati con una novità.
Infatti, le truppe con l'una o l'altra particolarità hanno delle abilità uniche, su cui puoi scoprire più dettagli qui sotto.
Incendiario
Stregone e cucciolo di drago
Gli incendiari ottengono delle caratteristiche speciali.
Due truppe
Lo stregone causa danni bonus a ogni attacco, che si accumulano fino a sei volte.
La velocità di attacco e di movimento del cucciolo di drago e delle truppe attorno a lui aumentano.
Titano
Gigante e gigante Royale
I titani ottengono delle caratteristiche speciali.
Due truppe
Il gigante e le truppe attorno a lui subiscono meno danni.
Il gigante Royale e le truppe attorno a lui causano danni bonus.
I MODIFICATORI DI MARZO
I nuovi equipaggiamenti con modificatori
Abbiamo pensato a una novità entusiasmante per dare una marcia in più alle truppe: si tratta dei nuovi equipaggiamenti con modificatori, che troverai sul percorso dello stellacciaio! A inizio scontro, sotto la panchina comparirà un equipaggiamento, che potrai trascinare su una truppa a tua scelta per darle maggiore potenza!
Come le truppe, anche gli equipaggiamenti non durano all'infinito, ma spariscono dopo un certo numero di colpi, che varia per ciascuno di loro e può riferirsi ai colpi sferrati in attacco o a quelli subiti in difesa.
Se non riesci a decidere a quale unità assegnare l'equipaggiamento, questo verrà automaticamente dato alla truppa con il livello di fusione più alto e, in caso di più truppe con lo stello livello, verrà scelta quella con l'attacco più potente. Durante la fase dei preparativi, potrai riassegnare l'equipaggiamento e per farlo ti basterà toccare la truppa che lo ha, selezionare ''Non usare più'' e poi trascinarlo sulla truppa che preferisci.
Ricorda che anche il pugnale della duchessa fa parte degli equipaggiamenti a disposizione e che ciascuna truppa può avvalersi di un solo equipaggiamento alla volta.
Equipaggiamento: Ascia della valchiria (Bronzo III)
La truppa che l'equipaggia ha a disposizione cinque attacchi che causano danni ad area, dopo di che l'ascia si rompe.
Equipaggiamento: Ancora del pescatore (Argento II)
La truppa che l'equipaggia attira verso di sé una volta il nemico più distante entro quattro caselle, dopo di che l'ancora si rompe.
Equipaggiamento: Lancia del principe (Oro II)
La truppa che l'equipaggia ha a disposizione tre colpi che spingeranno indietro il nemico di due caselle, dopo di che la lancia si rompe.
Equipaggiamento: Scudo della dama (Oro III)
La truppa che l'equipaggia è immune ai danni per cinque colpi, dopo di che lo scudo si rompe.
Con la prossima stagione, arriveranno nuovi modificatori sul percorso dello stellacciaio!
ULTERIORI MIGLIORAMENTI E MODIFICHE
Ecco alcune migliorie che probabilmente non vedevi l'ora di vedere in Tattiche Royale!
Ora, in battaglia, potrai vedere il livello della collezione di ciascuna truppa, accanto ai suoi PF.
Durante la fase della battaglia, sarà visibile il livello di fusione delle truppe in panchina.
Il saggio dell'eco ora ha un indicatore che tiene traccia di quanti K.O. ha ancora bisogno per salire di livello.
Le copie in eccesso dei regnanti verranno convertite in cristalli e ciascuna copia ne varrà 480.
I potenziamenti delle carte hanno effetto anche sulle truppe di Tattiche Royale.
La Corsa alle corone è valida anche per le battaglie di Tattiche Royale.
Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina di Discord o a quella di Reddit (entrambe in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale