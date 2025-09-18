Il viaggio del clan
Tutti a bordo!
Preparati a salpare per una nuova avventura in compagnia dei membri del clan con Il viaggio del clan!
Lavora assieme al clan combattendo e accumulando corone per vincere ricompense fantastiche, come bauli, premi fortunati e non solo!
Quando si terrà l'evento? Dal 22 al 29 settembre.
Non abbandonare il clan!
Tutti i progressi sono legati al clan di appartenenza, quindi, quando l'evento inizia, puoi giocarci solo se sei in un clan.
Se abbandoni il clan o subisci un'espulsione, non potrai ricevere le ricompense, perciò resta dove sei ed evita a tutti i costi di farti gettare fuori bordo!
Come ritirare le ricompense
Ogni volta che il clan raggiunge un nuovo traguardo, riceverai le ricompense che ti spettano in base all'arena in cui ti trovi in quel momento.
Per poter ottenere i premi in palio, però, devi guadagnare almeno 15 corone prima che il clan raggiunga l'ultima soglia o prima che l'evento finisca.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale