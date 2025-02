Tre moschettieri: costo in elisir diminuito a 9 (da 10), tempo di schieramento aumentato a 3 secondi (da 1), aggiunto tempo di schieramento di 0,15 secondi tra ciascun moschettiere.

I tre moschettieri hanno subito un aumento nel costo dell'elisir a febbraio. Abbiamo deciso di ristabilire il vecchio costo di 9 elisir aumentando, però, il loro tempo di schieramento (manterranno comunque l'aumento di danno che hanno ottenuto nel bilanciamento di febbraio). Questo fornirà il tempo necessario ai nemici per reagire, garantendo a carte come la veleno di arrecare più danno, prima che i moschettieri possano uscire dalla nube tossica.



Spaccamuro: portata raddoppiata a 500 (da 250), causano danni alle truppe vicine quando attaccano.



Gli spaccamuro hanno spaccato più cuori che mura, quindi gli stiamo dando un aiutino in fase di attacco. Riuscire a colpire la torre leggermente prima (una frazione di cella/casella) agevolerà il loro utilizzo. Per quanto riguarda il secondo miglioramento, non sarà un "danno alla morte" (non esploderanno anche loro una volta servito il loro scopo) ma i loro attacchi danneggeranno le truppe vicine, coinvolte nell'esplosione dovuta alla connessione alla torre.



Barile goblin: tempo di schieramento ridotto a 1,1 secondi (da 1,2).



Il barile goblin è stato una debole "win condition" per diversi mesi. Stiamo, quindi, riducendo leggermente la finestra di tempo in cui possono essere contrastati. Questo dovrebbe portare a un incremento del "chip damage" (piccole quantità di danno causato) quando l'avversario si trova fuori dal ciclo di carte corretto.



Principessa: velocità dei proiettili aumentata del 33% (da 450 a 600).



L'originale miss leggendaria è gradualmente scesa nella classifica delle carte con il tasso di vittoria più alto. Le sue frecce viaggiano troppo lente e questo, qualche volta, le fa mancare truppe "molto veloci" come i goblin lancieri o gli spiriti di fuoco. Stiamo aumentando la velocità delle sue frecce in modo che i suoi attacchi possano danneggiare queste truppe più veloci.



Principe nero: portata aumentata del 20% (da 1050 a 1250), raggio del danno ad area aumentato del 25% (da 1000 a 1250).



Il meno popolare dei fratelli principi ha faticato in alcune particolari interazioni con le truppe di massa. Il suo scopo è proprio quello di fare piazza pulita delle orde di truppe ma spesso riesce comunque a mancare diversi goblin/scheletri. Questo aumento del raggio e del danno ad area dovrebbe migliorare le sue doti combattive contro questa tipologia di truppe.



Bombarolo: punti ferita aumentati del 28% (da 147 a 188).



Il piccolo bombarolo ha sofferto di una salute particolarmente bassa da quando il gioco è stato lanciato. Il precedente bilanciamento di questa truppa ha posto fin troppa enfasi sul danno ad area, sorvolando sulla fragile costituzione. Sebbene questo possa sembrare un miglioramento imponente, permetterà semplicemente al bombarolo di sopravvivere ad un colpo di torre/sparo del moschettiere in più, prima di cadere in un mucchio di ossa.