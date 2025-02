Per la precisione, queste sono il cacciatore, la domatrice di arieti, la macchina goblin, l'arciere pirotecnico (evoluto e non) e il gigante goblin (evoluto e non).

Ora il bonus ai danni concesso dall'incantesimo è ripartito tra tutti i proiettili, così l'arciere pirotecnico e il cacciatore non potranno annientare con estrema facilità gli avversari.

Inoltre, gli elementi secondari di un'unità non riceveranno più il bonus. Questo vale per l'attacco sferrato dalla domatrice (e non quello dell'ariete), per il razzo della macchina goblin e per i goblin lancieri del gigante goblin.