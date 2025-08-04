Inizialmente, la strega evoluta è stata progettata per curarsi con l'aiuto degli scheletri vicini a lei, così da poter dare il meglio di sé in determinati mazzi, ma si è rivelata troppo difficile da contrastare, quando veniva combinata con una serie di carte con scheletri. Per questo motivo, abbiamo deciso di ridurre la sinergia che finora ha avuto con le altre truppe ossute e, al contempo, di consolidare l'effetto curativo derivante dagli scheletri che è lei a generare.