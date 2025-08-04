Modifiche di bilanciamento di agosto
INDEBOLIMENTI ⬇️
Cannoniere
Velocità dei colpi aumentata del 13% (da 2,4 a 2,1 secondi).
Danni diminuiti del 17% (da 386 a 320 punti).
Duchessa dei pugnali
Velocità dei colpi rallentata dell'11% (da 0,45 a 0,5 secondi).
Chef reale
Tempo di cottura minimo aumentato del 9% (da 21 a 23 secondi).
Tempo di cottura massimo aumentato del 10% (da 35 a 38 secondi).
Le truppe delle torri sono state la forza motrice di molti dei mazzi che si sono resi protagonisti di un dominio incontrastato, perciò abbiamo voluto limitarne l'impatto in determinate occasioni.
Palla di neve gigante evoluta
Durata del rotolamento diminuita del 40% (da 1,25 a 0,75 secondi).
La palla di neve gigante evoluta era spesso in grado di intrappolare anche le truppe posizionate molto tempo dopo il suo atterraggio sul campo di battaglia. Per questo motivo, abbiamo deciso di incrementarne la velocità di rotolamento, per ridurre il periodo di tempo durante il quale le truppe rimangono intrappolate al suo interno.
Barile d'ossa evoluto
Danni alla distruzione diminuiti del 7% (da 256 a 238 punti).
Finora, il barile d'ossa era in grado di fare molti danni alla distruzione perché volevamo che fosse particolarmente efficace contro i mazzi contenenti edifici e incantesimi poco costosi a livello di elisir, ma si è rivelato fin troppo efficace nel neutralizzare le truppe con pochi punti ferita.
Minatore
Velocità dei colpi rallentata dell'8% (da 1,2 a 1,3 secondi).
Il minatore elimina troppo facilmente le truppe utilizzate per contrastarlo, perciò abbiamo deciso di ridurre la velocità dei suoi colpi, senza sacrificare la sua abilità di dare manforte durante gli assalti.
Furia
Danni aumentati del 21% (da 148 a 179 punti).
Durata diminuita del 18% (da 5,5 a 4,5 secondi).
La lunga durata dell'effetto della Furia ha spesso reso le offensive più massicce troppo difficili da contrastare. Abbiamo quindi deciso di ridurlo un po' e, al contempo, di incrementarne i danni, in modo che risulti meno frustrante ma che continui comunque a essere un incantesimo appetibile. Al momento, le prestazioni del boscaiolo sono soddisfacenti, quindi non abbiamo voluto alterare la durata della sua Furia, che rimarrà a 5,5 secondi.
Goblin lancieri
Portata diminuita del 9% (da 5,5 a 5 caselle).
Tempo di attesa per il primo colpo aumentato del 25% (da 0,4 a 0,5 secondi).
I goblin lancieri e la gang di goblin mettono in ombra le altre carte con molte truppe, perciò abbiamo voluto ridurne l'efficacia nel danneggiare le torri impedendo a queste due carte di colpire le torri della corona quando hanno pochi punti ferita.
Arciere pirotecnico
Portata della visuale diminuita del 6% (da 8,5 a 8 caselle).
Respinta diminuita del 33% (da 1,5 a 1 casella).
La meccanica che contraddistingue l'arciere pirotecnico rendeva i suoi movimenti difficili da anticipare e ciò le permetteva di sopravvivere fin troppo a lungo, perciò abbiamo deciso di ridurre gli effetti della respinta e anche la portata della sua visuale.
POTENZIAMENTI ⬆️
Imperatrice degli spiriti (in volo)
Portata aumentata dell'11% (da 4,5 a 5 caselle).
Punti ferita aumentati del 5% (da 1254 a 1318 punti).
Imperatrice degli spiriti (a terra)
Punti ferita aumentati del 5% (da 1075 a 1134 punti).
Nonostante la sua duplice natura, l'imperatrice degli spiriti non ha raggiunto il livello di popolarità che ci aspettavamo. Per questo motivo, abbiamo deciso di migliorarne la portata e di incrementare i punti ferita di entrambe le forme, così da aumentare le chance di sopravvivenza di questa carta contro le altre truppe.
Fenice
Riduzione dei danni alla morte alle torri della corona portata dal 70% allo 0%.
La fenice viene costantemente messa in ombra da tutte le altre truppe volanti, perciò abbiamo deciso di aumentare i danni che causa alle torri della corona dopo essere stata neutralizzata, per renderla un'opzione offensiva più efficace.
Golem
Danni dei golemiti aumentati del 74% (da 48 a 84 punti).
Al momento, i giocatori possono completamente ignorare i golemiti a causa dei danni pressoché insignificanti che infliggono, perciò abbiamo deciso di incrementarli, per rendere più temibili questi esseri rocciosi.
Scaricuccioli
Tempo di attesa per il primo colpo ridotto del 27% (da 1,1 a 0,8 secondi).
Gli scaricuccioli non si dimostravano abbastanza efficaci prima di essere distrutti, quindi abbiamo deciso di renderli più reattivi riducendone il tempo di attesa per il primo colpo.
Sgherri e orda di sgherri
Portata aumentata del 56% (da 1,6 a 2,5 caselle).
Gli sgherri e le orde di sgherri sono troppo deboli contro le carte da danni ad area e ai giocatori non sempre risulta chiaro che attaccano servendosi di proiettili. Abbiamo deciso di incrementarne la portata per renderli più efficaci contro le truppe nemiche specializzate negli attacchi dalla distanza e per renderli così una scelta più appetibile.
MODIFICHE SOSTANZIALI 🔄
Strega evoluta
Cure per scheletro aumentate del 36% (da 56 a 76 punti).
Cure ricevute da altri scheletri diminuite del 100% (da 56 a 0).
Inizialmente, la strega evoluta è stata progettata per curarsi con l'aiuto degli scheletri vicini a lei, così da poter dare il meglio di sé in determinati mazzi, ma si è rivelata troppo difficile da contrastare, quando veniva combinata con una serie di carte con scheletri. Per questo motivo, abbiamo deciso di ridurre la sinergia che finora ha avuto con le altre truppe ossute e, al contempo, di consolidare l'effetto curativo derivante dagli scheletri che è lei a generare.
Goblin cerbottaniere e goblin cerbottaniere evoluto
Durata della nube velenosa diminuita del 75% (da 4 a un secondo).
Velocità dei colpi rallentata del 14% (da 0,7 a 0,8 secondi).
Danni aumentati del 17% (da 133 a 156 punti).
Il goblin cerbottaniere viene schierato con fin troppa frequenza. Per renderlo meno efficace contro i mazzi più pesanti, abbiamo deciso di ridurre la velocità dei suoi colpi e la durata della nube di dardi velenosi della sua versione evoluta, ma allo stesso tempo abbiamo voluto compensare un po' incrementandone leggermente i danni base.
Arcieri evoluti
Danni del tiro potente diminuiti del 20% (da 215 a 168 punti).
Portata del tiro potente diminuita dell'11% (da 4,5 a 4 caselle).
Danni aumentati del 5% (da 107 a 112 punti).
Gli arcieri sono molto meno popolari della loro evoluzione. Per ridurre il divario tra le due versioni, abbiamo deciso di attenuare i danni del tiro potente e di ridurre la portata minima richiesta per attivarlo, in modo che si attivi più facilmente ma che risulti meno devastante.
Capanna goblin
Tempo richiesto per lo schieramento dei goblin lancieri ridotto del 50% (da 1 a 0,5 secondi).
Velocità di generazione rallentata del 6% (da 1,8 a 1,9 secondi).
Abbiamo deciso di ridurre il tempo richiesto per lo schieramento dei goblin lancieri per rendere più reattive le difese dell'edificio durante gli assalti nemici. Dato che siamo soddisfatti della forza generale della capanna goblin, abbiamo deciso di ridurne la velocità di generazione in modo da mantenere pressoché invariata la sua potenza.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale