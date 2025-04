Gli incantesimi Tornado e Furia sono stati pensati per aiutare i giocatori in battaglia per via delle loro meccaniche uniche, ma l'alta quantità di danni che infliggevano finora li rendeva ideali anche per contrastare le truppe, un ruolo solitamente riservato agli incantesimi più offensivi.

Con queste modifiche, vogliamo che tornino a essere usate prevalentemente come carte di supporto e che le loro capacità offensive passino in secondo piano.