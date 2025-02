I pancake dello chef reale hanno un forte impatto sulla battaglia, perciò abbiamo fatto in modo che ne possa cucinare un numero inferiore, tramite una serie di modifiche: per prima cosa, abbiamo aumentato il tempo di cottura e costretto lo chef a cucinare più lentamente quando una propria torre viene distrutta, visto che i giocatori avevano la tendenza a sacrificare una torre per rendere più efficaci i loro attacchi.

Inoltre, abbiamo rallentato la velocità dei colpi dello chef, per ridurre il suo impatto in difesa, che era troppo simile a quello della principessa della torre; in questo modo, ci siamo assicurati che lo chef rimanga una truppa delle torri principalmente offensiva.

In più, abbiamo aumentato la soglia del miglioramento, ovvero la percentuale minima di punti ferita che le truppe alleate devono avere per ricevere il potenziamento, per evitare che i pancake dello chef vengano sprecati su truppe che stanno per essere eliminate.

POTENZIAMENTI ⬆