Siccome l'abilità del goblin demolitore non riesce a danneggiare di frequente le truppe e gli edifici nemici, questa carta risulta meno popolare rispetto alle altre truppe in grado di causare danni ad area. Per dare più risalto a quest'abilità, abbiamo deciso di aumentare la durata della carica del goblin, non appena la sua salute scende sotto il 50%.