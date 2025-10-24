Le guardie stanno facendo passare in secondo piano le altre carte che amano attaccare in massa, perché sono molto efficaci e hanno pochi inconvenienti. Abbiamo deciso di rallentare il loro primo attacco, senza però sacrificare la loro resistenza agli incantesimi, in modo che continuino a distinguersi dalle altre carte simili che causano molti danni ma sono un po' fragili.