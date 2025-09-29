Modifiche di bilanciamento di ottobre di Tattiche Royale
POTENZIAMENTI ⬆️
Re Royale
Punti ferita aumentati del 20% (da 10 a 12 punti).
Il re Royale come regnante iniziale è abbastanza semplice da usare, ma ora che i giocatori hanno preso confidenza con le meccaniche di gioco, questo leader non è riuscito a tenere il passo con l'imperatrice degli spiriti, così, per aiutarlo un po', abbiamo aumentato di due i suoi punti ferita. Un re non dovrebbe mai sentirsi inferiore ai suoi sudditi!
Goblin cerbottaniere
Portata dell'attacco aumentata del 25% (da quattro a cinque).
Sempre più truppe che attaccano dalla distanza vengono aggiunte al gioco e così il goblin cerbottaniere sta iniziando a sentirsi lasciato indietro. Per questo, abbiamo aumentato la portata del suo attacco, il che dovrebbe permettergli di farsi notare e consentire ai giocatori di sfruttarlo in maniera strategica.
Scheletro gigante
Danni della bomba aumentati del 50% (da 200/400/800/1600 a 300/600/1200/2400 punti).
I tank da combattimento in mischia sono diventati più tosti nella nuova stagione, grazie alle particolarità, e di conseguenza i danni della bomba risultavano un po' deboli a confronto. Per questo, abbiamo deciso di aumentarli e dare al nostro amico tutt'ossa una bella iniezione di autostima.
MODIFICHE 🔄
Principe
Danni aumentati del 36% (da 110 a 150 punti).
Velocità dei colpi aumentata del 12,5% (da 0,8 a 0,7 secondi).
Dopo la carica iniziale, il principe non ha un grande impatto nello scontro, quindi vorremmo vederlo contribuire di più a ogni vittoria. Tuttavia, sta più che altro al giocatore saperlo far sopravvivere e metterlo in condizioni di infliggere più danni.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale