Il re Royale come regnante iniziale è abbastanza semplice da usare, ma ora che i giocatori hanno preso confidenza con le meccaniche di gioco, questo leader non è riuscito a tenere il passo con l'imperatrice degli spiriti, così, per aiutarlo un po', abbiamo aumentato di due i suoi punti ferita. Un re non dovrebbe mai sentirsi inferiore ai suoi sudditi!