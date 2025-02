Nell'ultimo aggiornamento, abbiamo migliorato diversi aspetti della trivella evoluta. Ora, in seguito ai commenti della community, abbiamo fatto sì che non causi danni o spinga indietro gli avversari quando affiora e che i goblin generati ogni volta che va sottoterra abbiano un tempo di schieramento, proprio come quelli rilasciati alla distruzione. Questi cambi risolveranno alcuni grossi problemi di questo edificio e, per rendere più coerente la sua funzionalità, abbiamo aggiunto un goblin a quelli messi in campo.