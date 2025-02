Questa carta è stata pensata per proteggere gli alleati con i suoi incantesimi, ma spesso la sua eliminazione avveniva prima che questi potessero avere un impatto significativo sullo scontro. Questa modifica, quindi, rinforzerà il suo ruolo in battaglia e la renderà in generale più efficace.

Abbiamo pubblicato anche l'aggiornamento opzionale 9.198.22, con cui abbiamo risolto questi errori.

✅ È stata aggiunta l'opzione per convertire i frammenti d'evoluzione del negozio stagionale in jolly élite, in caso l'inventario sia pieno.

✅ Abbiamo corretto vari arresti anomali e altri piccoli errori.

Assicurati di scaricare l'aggiornamento per una migliore esperienza di gioco!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale